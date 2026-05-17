雨季來臨的宜蘭力麗威斯汀：旅人在山嵐、溫泉間重啟「慢」生活節奏

微雨輕落的宜蘭，總有一種讓人想慢下腳步的魔力。當氣溫微涼、山嵐低垂，隱身田野間的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，像是一座被霧氣輕輕包圍的靜謐居所。窗外雨聲滴答，溫泉池氤氳著白霧，旅人捧著熱茶倚窗發呆，任由時間被雨水洗得緩慢而柔軟。在這樣的季節裡，旅行不再只是奔赴景點，而是一場關於自我療癒的留白時光。

雨季的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，充滿詩意氛圍。Eric Hsu攝

當你走進大廳，迎面而來的是熟悉的威斯汀香氣，那一刻，彷彿回到了屬於自己的度假日常。挑高空間裡，以羽葉意象打造的大型吊燈垂落其間，在柔和燈光映襯下更顯靜謐優雅；伴隨服務人員一句親切的「歡迎回家」，也正式揭開這趟「飯店即目的地」的療癒旅程。

白天的宜蘭力麗威斯汀，讓人不自覺慢下步調。Eric Hsu攝

夜景的宜蘭力麗威斯汀，燈光效果極美。Eric Hsu攝

近年興起的「慢步調旅行」正成為新風潮！現代人逐漸厭倦高壓又緊湊的生活節奏，開始學著逃離城市喧囂、不再執著踩點趕行程，而是選擇把時間慢下來，在飯店裡靜靜看雨、放空發呆，享受難得的留白時光。

竹葉婆娑、大雨滴落，開啟漫步調生活。Eric Hsu攝

伴隨窗外滴答雨聲，終於學會了度假的正確節奏。沿著靜謐長廊緩緩前行，微風吹動竹葉輕輕搖曳，雨水與陽光交錯灑落地面，空氣裡瀰漫著潮濕泥土與草木交融的氣息，讓人不自覺地慢下腳步。

精選花園套房環境舒適，提供絕佳休憩體驗。Eric Hsu攝

推開精選花園套房的門扉，24坪寬敞空間以溫潤木質色調鋪陳，大片落地窗將自然光景輕柔引入室內，窗外滿是綠意與雨後霧氣，彷彿把整座宜蘭山林收進房內。半開放式設計讓空間更顯自在通透，獨立花園造景與富含礦物質的碳酸氫鈉湯池靜靜冒著熱氣，當身體浸入溫泉那一刻，城市裡積累許久的疲憊，彷彿被雨水一併沖淡。

邊泡湯能欣賞戶外綠意盎然美景。Eric Hsu攝

對於資深旅人而言，學會溫泉旅館的「正確打開方式」，往往比趕行程更重要。午後時分，趁著天色仍亮，緩緩走進戶外湯池，細雨輕輕落下，雨滴拍打著翠綠葉面，眼前彷彿展開一幅會呼吸的山林畫作；而當夜色漸深、人聲退去，獨自轉開溫泉龍頭，看著白色蒸氣在微光中緩緩升起，整座庭院也被夜晚染上一層靜謐氣息。耳邊傳來蟲鳴與青蛙低吟，鼻息間盡是微涼而清冽的空氣，在熱湯與夜色交織之間，時間也慢慢靜了下來。

午後在「極光星空球」充氣帳篷，享受咖啡時光。Eric Hsu攝

想悠閒度過午後時光，不妨走進宜蘭力麗威斯汀與韓國戶外品牌COODY聯手打造的「極光星空球」充氣帳篷，半透明穹頂如同把天空輕輕收攏，光影流動其間，時間也隨之變得柔軟而緩慢。

手沖咖啡儀式感滿滿，能一次品嚐兩款台灣精品咖啡豆。Eric Hsu攝

在這片靜謐場域裡，手沖咖啡成了一種儀式感的練習。以AURLI奧利老岩泥 360濾杯緩緩注水，看熱氣升騰、咖啡香逐層釋放，一次品嚐南投魚池鹿篙咖啡與阿里山瑪翡咖啡豆兩款台灣原生風味，在酸質、果香與厚韻之間交錯出細膩層次，搭配COODY聯名甜點提拉米蘇。在帳篷內，沒有行程追趕，只有咖啡滴落的聲音與呼吸的節拍，重拾慢步調的生活節奏。

先付「珍味四品盛合」清爽開胃，點燃饕客食慾。Eric Hsu攝

美食，能讓旅程留下鮮明的記憶。走進「舞 日本料理」，一場專屬的會席料理正緩緩展開。以朔望會席揭開序幕，先付「珍味四品盛合」端上水雲、醋漬魚皮、蘭花蚌與瀧川豆腐，清爽與濃郁在舌尖交錯，從微酸到鹹香層層鋪陳，悄然喚醒沉睡的味蕾。接著登場的「季節鮮魚櫻葉蒸」以赤海魚為主角，魚肉的細緻軟嫩與豆腐、山藥的溫潤口感交融，淡雅櫻葉香氣縈繞其間，與蓮藕的清脆形成鮮明對比，宛如春日氣息在口中悄然綻放。

「季節鮮魚櫻葉蒸」能嚐到豆腐、山藥的溫潤口感。Eric Hsu攝

炸物愛好者不可錯過「地雞龍田揚」，外層金黃酥脆、肉汁飽滿，搭配新鮮無花果一同入炸，甜潤果香在熱氣中爆開，帶來意想不到的驚喜層次。主食「佃煮牡蠣炊飯」以海味為底，米飯吸附牡蠣的鹹香精華，粒粒飽滿卻不失輕盈。

炸物「地雞龍田揚」外酥內嫩。Eric Hsu攝

餐期尾聲，一碗「海老真丈鮮筍海帶芽仕立」溫熱上桌，揭蓋瞬間蒸氣氤氳，蝦滑的鮮甜與鮮筍的清脆在湯中交融，一口入喉，暖意自胃底緩緩擴散，為整場會席畫下完美句點。

主食「佃煮牡蠣炊飯」充滿大海韻味。Eric Hsu攝

當旅人開啟慢步調生活，學會在雨聲裡停留、在蒸氣中呼吸、在餐桌上細細品味，旅行便不再只是抵達某個地點，而是一場與自己和解的過程。在微涼的宜蘭，所有喧囂都被溫柔稀釋，只留下雨、光、氣味與記憶，緩緩沉澱成一段可以反覆回望的靜謐時光！