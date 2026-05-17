2026-05-17 17:14 舌尖上的旅人 Eric Hsu
台中市政商圈新戰場！麟德殿推「牛肉麵＋台灣茶」完整餐桌體驗
鎖定台中餐飲市場商機，築間餐飲集團旗下「麟德殿牛肉麵」正式進軍台中市政商圈，攜手台灣茶品牌「山焙」合作，打造全新「麟德殿・四時茶館」，主打「牛肉麵」、「現萃茶飲」雙重享受，搶攻商辦族與觀光客市場。
麟德殿憑藉台北南京、忠孝門市平均日銷近600碗牛肉麵成績快速竄紅，此次南下展店，也延續與山焙合作，導入聯名茶飲「花韻系列」、「西瓜焙烏龍」，以焙火茶香平衡餐後味覺。
「麟德殿・四時茶館」以雙湯頭牛肉麵作為核心主打，包括以四品豆瓣、二式醬油熬製數小時牛高湯的「紅燒風味」，以及強調牛骨原味、口感清潤的「清燉風味」。門市同步推出「臭豆腐皮蛋乾拌麵」、「排骨炸蝦炒飯」、「蟹黃湯包」等特色品項，吸引粉絲目光。
山焙主理人吳宗翰出身南投名間鄉百年「三億茶行」，品牌長期堅持選用台灣茶葉，並透過高溫高壓現萃技術保留茶湯回甘風味。好康再加碼，同步祭出平日午間優惠活動，包括內用免服務費、冰飲全品項8折，幫小資族省荷包。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數