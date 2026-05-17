【台中展覽推薦】TSUTAYA BOOKSTORE老佛爺店｜堯平布朗尼的蝴蝶風味學

原本以為只是甜點快閃，直到走進 TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店，才發現《可可大地》更像一場被精心策劃過的味覺標本展。白牆、玻璃展示盒、蝶翼標本與可可殼交錯陳列，讓空間安靜得像一座小型自然博物館。比起一般甜點展強調的食慾感，堯平反而刻意降低「吃」的存在感。我最先記住的，不是布朗尼，而是那些停留在展場裡的蝴蝶。

堯平x TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店

堯平在台中老佛爺店展出什麼？

這次《可可大地》進駐 TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店，最特別的地方，是它不像一般期間限定甜點櫃位，更像一場結合自然標本與味覺敘事的展覽。展場裡大量使用玻璃罩、標本框與留白空間，讓原本只是好吃的布朗尼，突然有了藝術品般的距離感。

尤其中央的大型藍色蝴蝶裝置，被放置在可可殼與植物之間，像一座被保存下來的熱帶可可生態系。深藍色蝶翼在燈光下折射出不同光澤，也讓人聯想到高級巧克力裡那些難以形容的尾韻與香氣變化。

堯平布朗尼博物館

我突然理解：這場展覽真正想呈現的，也許不是甜點，而是「味道被觀看的方式」。

那些蝴蝶，其實是在翻譯可可風味

展覽中最讓我印象深刻的，是蝴蝶標本與不同布朗尼口味之間的搭配關係。

黑色蝶翼對應酒精盒，深色翅膀在燈光下帶著微微藍光，像巧克力入口後慢慢浮出的酒香與苦韻，有種成熟又神秘的大人感。

另一區的彩虹口味盒，則搭配透明、淺色與帶粉色調的蝴蝶，讓莓果、花香與酸甜風味被視覺化。那些蝶翼不像單純裝飾，更像是在替可可風味說話。

原來味道也能被做成標本。有些風味厚重得像深林裡的黑蝶，帶著發酵感與木質尾韻；有些則輕盈得像熱帶水果色的翅膀，短暫、明亮，卻會在記憶裡停留很久。

布朗尼 x 酒精盒

布朗尼 x 彩虹盒

布朗尼 x 迷你盒

堯平最厲害的，不只是甜點，而是把甜點變成「吃的藝術」

《可可大地》最有趣的地方，是它刻意放慢了「吃」這件事。那些被放進玻璃展示盒裡的布朗尼，甚至不像甜點，像是被收藏起來的感官樣本。這樣的策展方式，也讓堯平從單純甜點品牌，慢慢轉向一種生活風格與感官體驗的延伸。尤其當布朗尼與蝴蝶標本被放進同一個觀看系統裡時，甜點開始不只是食物，而是一種能被閱讀、觀看與感受的存在。

或許這也是所謂「吃的藝術」真正迷人的地方。

《可可大地》留下的，不只是甜味，而是一種觀看味道的方法

這場在台中老佛爺店的限定展售，真正留下的，其實不只是布朗尼的甜味。當蝴蝶被分類、風味被分類、布朗尼也被分類，整個空間像是一座小型「可可自然史博物館」。

有些展覽離開後只剩照片，有些則會留下感官記憶，而《可可大地》讓我第一次發現，原來巧克力的味道，也能像蝴蝶一樣停留。那些無法被準確形容的尾韻，就像蝴蝶翅膀上的光澤，會隨角度改變；而可可的香氣，也總是在離開展場後，才慢慢浮現。

堯平展出將近 40 種布朗尼口味

現場也同步販售「布朗尼迷你盒組合」：

14 種經典口味

小份量組合設計

適合獨享或送禮

展覽資訊

展覽名稱｜可可大地：堯平布朗尼博物館

展覽地點｜TSUTAYA BOOKSTORE 台中老佛爺店（官方活動推薦）

地址｜台中市北區館前路39號2樓

展覽期間｜2026/04/01－2026/05/31

展覽特色 ｜ 現場同步販售 14 種經典口味 「布朗尼迷你盒組合」，適合獨享或送禮



如果最近正在找台中展覽推薦或喜歡在台中西區草悟道逛逛，《可可大地》會是一場很值得慢慢觀看的可可風味展。更多活動資訊可見草悟系官網。