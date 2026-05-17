2026-05-17 15:44 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜東區。「米壽」新店報報!!!!!!道地韓國老闆創設的文青式壽司店，跳脫日式壽司的滋味超爽口的飯捲。
位在長榮路上韓式文青式裝潢很顯眼。
「米壽」（MISO）是在脆看到才收入口袋名單中，韓文中「미소 (Miso)」語意是微笑，而發音與台語的「米壽」相同，來自韓國老闆娘就直接取為店名，店面就開設在車流川息長榮路上，也是在成大校區熱鬧的商圈裡，小高今天利用平日時段前來購買，店面整體裝潢很韓式文青氣息，室內還有舒適的用餐空間，觀察菜單菜色品項不多，店家主打健康取向韓式飯捲，小高就外帶招牌米壽回家享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
透天店面奶油色外觀很有質感真美觀。
最獨特店面一旁有座悠閒小型公園。
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門面有公告店家的菜單供客人參考。
室內用餐空間環境看很文青超舒服，大門一旁有放置菜單供顧客自取。
從座位處可以看到外頭公園的綠意。
室內有一半是店家的料理吧台。
這張是店家菜單供客人點餐參考，菜色總計有9種供客人選擇，除了單點還有套餐供升級挑選。
小高就外帶一盒米壽120元。
這盒飯捲總計有10捲供享用，一旁還有蛋絲和醃製白蘿蔔供搭配。
這飯捲有米飯、蛋、紅蘿蔔、小黃瓜、牛蒡、醃製白蘿蔔、魚板、蟹肉棒及豆皮等。
這飯捲米飯軟Ｑ搭配豐富內線爽口真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「米壽」用餐空間很韓式文青真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：米壽
地址：701臺南市東區大學里長榮路三段48號
營業時間:11:00–14:30, 17:30–20:00（週三、日公休）
電話: 0937-473-737
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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