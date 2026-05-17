2026-05-17 13:13 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜永康區。「揪丸飯糰 南台店」南台科技大學周遭超人氣飯糰店，提供超過10創意口味的飯糰。
位在南台街上正前方是南台大門口。
「揪揪丸飯糰」是一間深耕台南校園學區的飯糰店，據說店家創立至今超過20年歷史，網路搜尋店家似乎有兩間店面，近一步觀看，南應店應是暫停營業的狀態，這間「揪揪丸飯糰 南台店」位在南台科技大學大門前方，路邊黃色的攤車外觀很顯眼，觀察菜單，是主打各式創意口味飯糰供選擇，小高就挑選2種口味飯糰來享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高推薦給您品嚐。
這路邊木質攤車外觀有點日式的氣息，餐車上有掛部分菜單供顧客參考。
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餐車旁有詳細菜單供顧客點餐參考，算一下這裡飯糰的品項高達35種，飯糰口味大概有原味、泰式、泡菜、沙茶、日式、麻辣......等等。
餐車裡是一位女生負責製作飯糰的工作。
小高就點沙茶豬排飯糰50元和泰式雞柳飯糰50元。
這飯糰份量很大一顆定價很合理。
這顆是沙茶豬排飯糰50元。
這飯糰裡包覆著豬排、高麗菜、蛋絲、玉米和沙茶醬等，飯糰糯米軟硬適中很開胃真好吃。
這顆是泰式雞柳飯糰50元。
這飯糰裡包覆著雞柳、高麗菜、蛋絲、玉米和泰式醬等，飯糰糯米軟硬適中酸甜真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「揪揪丸飯糰 南台店」銷售空間整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：揪揪丸飯糰 南台店
地址：710臺南市永康區尚頂里南台街12號
營業時間:06:40–15:00（週六、日供休）
電話:0982-699-967
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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