北海岸必訪美式牛仔莊園！馬兒互動、遼闊草原、異國造景超好拍，親子約會聚餐一次滿足" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/894/f_29505894_1.JPG"> 【牛仔莊園】三芝景觀餐廳推薦｜北海岸必訪美式牛仔莊園！馬兒互動、遼闊草原、異國造景超好拍，親子約會聚餐一次滿足

位在新北三芝區的牛仔莊園，自駕前來超方便，餐廳備有停車場，不用煩惱找車位的問題。

【牛仔莊園】三芝景觀餐廳推薦｜北海岸必訪美式牛仔莊園！馬兒互動、遼闊草原、異國造景超好拍，親子約會聚餐一次滿足

【牛仔莊園】三芝景觀餐廳推薦｜北海岸必訪美式牛仔莊園！馬兒互動、遼闊草原、異國造景超好拍，親子約會聚餐一次滿足

【牛仔莊園】三芝景觀餐廳推薦｜北海岸必訪美式牛仔莊園！馬兒互動、遼闊草原、異國造景超好拍，親子約會聚餐一次滿足

戶外視野超開闊，草地上能看見馬兒自在吃草，整個環境超有異國莊園氛圍。

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不定時會有工作人員牽馬出來開放和客人近距離合照，很適合大小朋友留作紀念，體感超有趣。

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規劃可愛造景，提供打卡拍照。

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木頭造型野馬是小朋友最愛，好多小孩都喜歡坐上去體驗偽騎馬的樂趣，畫面超可愛。

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這裡不只造景用心，連廁所建築也超有特色，整體氛圍感滿滿，隨便拍都好出片。

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現場也有提供牛仔帽、牛仔相關服飾與配件，讓遊客可以自由搭配拍照、角色扮演，我們也拍了超多美照留念。小朋友對於牛仔帽上的長毛造型覺得特別新奇，玩得超開心。

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牛仔莊園用餐環境主要有戶外區、屋簷區以及室內區，我自己最喜歡室外區，滿滿渡假放鬆的氛圍感，坐著就很療癒。

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蒜香麵包蒜香濃厚，單吃就很夠味，也可以搭配濃湯一起品嚐剛剛好。

每日例湯湯頭濃郁順口，喝起來很暖胃。

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老牛仔黑咖啡是店內招牌特色飲品，用酒瓶造型容器盛裝，倒入放有咖啡冰球的玻璃杯裡，香氣醇厚不會被稀釋，喝起來不苦不澀，相當好喝，還會附上一片餅乾搭配，整體品質超到位。

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現打綜合果汁喝得到天然水果清甜，裡面有香蕉、蘋果、芭樂、火龍果多種水果，清涼又解渴。

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梅醬脆皮豬腳真的超讓人驚豔，豬腳肉量紮實飽滿，肉質軟嫩不乾柴，外皮帶有酥脆口感。梅醬香氣完美融入在豬腳裡，每一口都入味迷人，搭配清爽酸菜超解膩。旁邊還有玉米、南瓜、青花菜、紅蘿蔔等鮮甜時蔬點綴，整體風味搭配得剛剛好。

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莊園雙層牛肉起司堡吃起來超有滿足感，厚實漢堡排中間夾著起司片，肉排濕潤多汁不會乾澀。搭配番茄、生菜、炒洋蔥、酸黃瓜，入口層次感很豐富，再加上玉米脆片點綴，整體口感更有變化，好吃又涮嘴。

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12歲以下還有專屬兒童餐超貼心，可愛的馬造型餐盤超討喜，內容有奶油培根斜管面、玉米、炸雞、薯條，擺盤精緻、營養也很均衡。紜紜看到就迫不及待自己動手吃，清甜玉米是她最愛，還有外酥內嫩的香酥炸雞、口感剛好的斜管面，搭配花椰菜點綴，小朋友吃得超開心。

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整趟來到三芝牛仔莊園真的超值得推薦，不僅有遼闊草原、可愛馬兒、滿滿異國風造景好拍到停不下來，餐點口味也完全不馬虎，每一道都好吃有水準，不管是情侶約會、親子出遊、朋友聚餐都很適合，有得拍、有得玩、有得吃，來一趟就能放鬆療癒身心，也是三芝很值得收藏的秘境景點之一。

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牛仔莊園

電話：02 26365666

地址：新北市三芝區埔頭里古庄108之1號

營業時間：週一至週日10:00–21:00

粉絲團：https://www.facebook.com/COWBOYMANOR

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