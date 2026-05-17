2026-05-17 11:58 沐寗/寗好生活
台中這間台菜太厲害！麵茶炸年糕人氣必吃 蜜糖粳粽冰強勢登場
▲ 有春茶館位在公益路二段附近的大進街，交通方便，搭乘捷運可至水安宮，騎機車好停車，如果是開車來，可選擇停在附近的付費停車場
▲「請你呷甜粿，予你賺家伙」，喜氣卻不俗氣，像是長輩拍著你肩膀說的那種真心話
▲ 如果你喜歡牛，不能錯過青花椒酸菜牛頰肉麵！青花椒酸菜牛頰肉麵是力與美的結合，主角牛頰肉燉煮得極其透徹，這部位特有豐富筋絡在火候中化作軟糯纏綿的膠質，咬下的瞬間，豐盈的油脂香氣與肉質的絲滑感在口中緩緩綻放，那是時間與溫度交織出的誠意
▲ 這份甜點是這趟味覺旅程最完美的句點。粳粽微細的鹼香與蜜糖的甜香交疊，搭配軟 Q 仙草與綿密芋頭，讓這頓飯有了不虛此行的厚度，甘美交織，甜而不膩，第一次吃粳粽的我也不小心愛上了
完整文章：台中台菜推薦！老雪菜燒肉麵、麵茶炸年糕人氣必吃，夏日古早味甜點、蜜糖粳粽冰強勢登場
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