2026-05-17 10:41 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜仁德區。「金玉滿堂蛋餅專賣店-仁德保華店」飄香超過10年老字號，CP值偏高麵糊手工蛋餅。
位在保華路上鐵皮屋店面很顯眼。
「金玉滿堂蛋餅專賣店-仁德保華店」是當地居民很喜歡的早餐店，據說該店創立至今約有11年歷史，網路發現，店家在安平還有間分店，今天利用平日時段前來用餐，來到店面是鐵皮搭建的空間，店裡有2位婦人各司其職掌理中，觀察菜單這裡主要賣蛋餅、菜頭粿及飲料等，小高就點九層塔蛋餅來享用，品嚐完覺得不錯吃定價親民，值得樂天小極力推薦給您品嚐。
老舊攤位上有標示店家菜單供參考，菜色品項不多定價偏親民。
鐵皮店面裡頭空間很寬敞，開放式用餐空間環境還可接受，裡面擺滿桌椅座位數很多。
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老闆本人親自煎著顧客點的蛋餅。
牆面有掛黑板有寫菜單供參考。
這盤是九層塔蛋餅45元。
這盤熱呼呼的蛋餅份量十足定價親民，蛋餅裡有夾著蔬菜再抹上沙茶醬。
這蛋餅表面酥脆焦香很軟Ｑ，充滿沙茶滋味吃起來開胃好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「金玉滿堂蛋餅專賣店-仁德保華店」用餐空間還可以接受,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：金玉滿堂蛋餅專賣店-仁德保華店
地址：717臺南市仁德區成功里保華路259號
營業時間:05:00–11:30（週一公休）
電話: 0952-633-820
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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