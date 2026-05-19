2026-05-19 14:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
暑假親子鐵道旅再掀熱潮 阿里山賓館「涼夏禮遇」、奢華觀光列車慢遊世界級地景
【旅奇傳媒/編輯部報導】夏日迎接闔家出遊熱潮，嘉義縣政府推薦「暑假親子百年蒸汽火車之旅」，暢遊阿里山、沼平、祝山等經典車站及在地周邊地景，再次帶動阿里山夏季旅遊的新契機。
園區中心點的「阿里山賓館」結合高端團體遊客，特別針對搭乘指名合作旅行社之檜木車廂列車、豪華列車的房客，即享「涼夏8折優惠迎賓券」。不僅搭乘體驗豪華觀光列車，並一路攀升到海拔2200多公尺的阿里山國家森林遊樂園區，還能舒適愜意的穿梭木林、森間，感受阿里山的美好，讓五感重獲寧靜與自由！
搭乘觀光主題列車玩樂，暢遊周邊景點的套裝遊程，已成為遊客新選擇。
阿里山賓館表示，今年夏天精緻服務再升級，主打尊榮專屬服務，結合時下風行的觀光、奢華主題列車，以「阿里山五感精緻旅遊」為題。讓即將來臨的暑假親子遊程，不只是從奢華舒適的檜木車廂與餐桌美學開始，也從入住阿里山賓館的味覺、觸覺和嗅覺為起始點，走訪阿里山國家森林遊樂區經典車站的祕境景點，包括「全球必訪的日出景點」也是全台最高海拔的祝山站，以及沼平和阿里山等車站，在炎夏充分感受阿里山獨特的森林、雲海絕景。
阿里山賓館進一步說，搭乘「福森號」檜木車廂列車與豪華觀光列車，可以在阿里山森林遊樂園區車站下車後，沿著沼平站順著指標往姐妹潭與神木車站的方向走去，來到夏日滿水位的姊妹潭，夢幻倒影與蓊鬱林木的美景非常吸睛，再順遊至三代木、沿著步道前行，來到被譽為「台灣最高學府」的香林國小，旁邊則是古樸的木造建築「阿里山博物館」，展開一場知性與感性兼具的親子暑假之旅。
阿里山賓館今年暑假也再度與嘉義旅行社合作，推出「迎夏茶旅」專車接駁精緻遊程，在嘉義高鐵站、火車站接駁住房專案的遊客，帶領親子走訪阿里山高山茶文化、採茶、揉茶的體驗。
此外，阿里山賓館看好森林療癒五感體驗，結合阿里山攝影達人推台灣第一條療癒步道，及備受國內外遊客喜愛的小笠原夜遊觀星體驗，從多元精緻的套裝遊程認識阿里山夏季之美與鐵道文化和山城風貌！
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