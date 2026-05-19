趣玩新北體驗慢遊 高雄旅展隆重登場

新北市觀光旅遊局長楊宗珉攜手吉祥物新北小客，熱情出席「高雄國際旅展」，為新北館站台造勢並推廣最新旅遊活動。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「高雄市旅行公會國際旅展」（KTF）05/15於「高雄展覽館」隆重登場，新北巿政府觀光旅遊局南下高雄參加南台灣暑期前最大旅展，吉祥物「新北小客」亦在現場向南台灣民眾熱情招手。新北市政府觀光旅遊局以「TRIP 新北！趣新北」為主題盛大參展，首日即吸引大量參觀民眾進場體驗，現場氣氛熱絡。

▲為慶祝磅礴建築美學「淡江大橋」完工通車，特別與國際級 IP 跨界聯名的「淡江航海趣」活動，05/16在淡水金色水岸啟航，邀請南台灣民眾前往見證偉大航道。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，本月份適逢引頸期盼的「淡江大橋」05/12正式通車，不僅是橫跨淡水河口的壯麗地標，更是北台灣接軌國際的觀光新門戶。為紀念此一歷史時刻，新北市觀旅局特別與全球超人氣 IP《航海王》（ONE PIECE）跨界聯名，05/16（六）-07/12（日）隆重推出「2026淡江航海趣」系列活動，邀請全臺粉絲與市民一同見證淡海新航線的開啟。同時，推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，本次行程特別規劃行經「淡江大橋」的路線，讓旅客在車上即可欣賞到壯闊的橋體設計和美麗的淡水的日落，首發團開放報名即已售罄，相當吸睛搶手。

為增進現場民眾的沉浸式體驗，特別於展場規劃 DIY 手作體驗區，推出「彩繪九份紅燈籠」與「新北景點塗鴉板」等互動內容，吸引親子族群與年輕族群熱情參與。透過手作，不僅能感受新北文化意象，也在過程中留下專屬的旅遊記憶，讓展場體驗更具溫度與參與感；期間限定的限量特色小物「碧潭水舞帆布抽繩肩背包」，以碧潭水舞的主視覺結合帆布包，一推出即大獲好評。

▲「新北館」現場人潮互動熱絡，觀眾瘋狂舉手搶答及搶拿新北活動宣導禮品。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「高雄國際旅展」將持續至05/18，「新北館」也將於展期間推出多項互動體驗與震撼全場的超值優惠活動！為回饋南部熱情民眾，本次集結新北人氣旅宿與特色景點祭指標性旅宿「八里福朋喜來登酒店」推出多種折扣優惠，如晨湯與晨食套券、平日俱樂部使用券、雙人下午茶與自助餐等豐富品項皆全面祭出專屬折扣。迎接初夏花季的萬里「高家繡球花田」於05/15-05/17期間，為讓遊客以最划算的價格擁抱浪漫花海也針對入門票祭出優惠價格。此外，「野柳海洋世界」更加碼推出社群驚喜，凡於現場轉發指定貼文，即可搶拿限量門票「買一送一」5折超強好康。

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