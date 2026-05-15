【內有影片】日本山口九州之旅：魚町銀天街、小倉中央商店街與 7-11 冰沙

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JR小倉站

選舉慘敗的中道改革聯合

吃完一蘭拉麵，身體的寒意已被濃郁的豚骨熱湯完全驅散。我們推開拉麵店的門，沒有走入二月凜冽的夜風中，而是直接轉進了燈火通明、人聲鼎沸的「魚町銀天街」與緊鄰的「小倉中央商店街」。這裡是北九州的商業動脈，也是旅人在冬夜裡最溫暖的避風港。

小倉中央商店街

漫步在小倉中央商店街與魚町銀天街的交錯口，頭頂是一片巨大的採光穹頂。這條長達數百公尺的商店街，將小倉車站與市區的各個角落無縫接軌。

兩旁的店鋪琳瑯滿目，從傳承數代的老字號和菓子店、藥妝店、居酒屋，到現代感十足的服飾品牌應有盡有。儘管已是晚上，這裡依然充滿了下班後的小倉市民與各國旅客。穹頂將室外的低溫與風雨徹底隔絕，把整條街道變成了一座巨大的溫室。我們一家人卸下了厚重的防風外套，以最輕鬆的姿態，在這條明亮的長廊裡悠閒地進行「飯後散步」。

唐吉訶德小倉魚町店

走在這條舒適的商店街上，許多人可能不知道，在 1951 年（昭和 26 年），魚町的商人們為了解決顧客在雨天購物的諸多不便，大膽地在公有道路上加蓋了屋頂。這不僅是全日本第一條拱廊式商店街（Arcade），更創造了一個美麗的名字——「銀天街」。

走道上方加蓋

「銀」代表著耀眼的光芒與繁華，「天」則是指那片遮風避雨的屋頂。自此之後，「銀天街」這個浪漫的名稱被日本各地的商店街廣泛借用。這條誕生於戰後復興期的長廊，不僅撐起了小倉的經濟，更改變了整個大和民族的購物習慣。

在滿是昭和風情的銀天街裡，我們遇見了屬於令和時代的小確幸——日本 7-11 爆紅的「現打水果冰沙（Smoothie）」。

水果冰沙機台

在商店街內的 7-11，我們走到冰櫃前，挑選了裝滿急凍水果塊的透明杯（有草莓藍莓、芒果鳳梨、綠色蔬果等口味）。結帳後，重頭戲便在專用機台前展開：先將杯身的條碼對準機台掃描，接著撕開杯口的封膜，將整杯冰塊放入機台內，關上透明門，按下啟動鍵。

按下 Start 鍵便會開始製作冰沙

機器發出輕快的運轉聲，閃爍著藍光，底部的刀片迅速將堅硬的水果冰塊與注入的液體攪拌成綿密的冰沙。短短一分鐘，一杯新鮮、色彩鮮豔的現打水果冰沙便誕生了。在室外氣溫僅有 5 度的小倉冬夜，我們卻因為有著銀天街的庇護，得以任性地插上吸管，大口吸吮著這杯冰涼酸甜的果香。

一邊吸著草莓冰沙，一邊看著頭頂上那片 1951 年就存在的「銀天」，我感到一種奇妙的時空交疊。

草莓冰沙製作完畢

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