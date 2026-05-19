台中人文茶館再進化 麟德殿攜山焙展店，進駐市政商圈！

【旅遊經 洪書瑱報導】







台中旅遊熱度持續升溫，根據最新網路數據顯示，台中旅遊相關討論過去一年達 436,677筆，較討論度也極高的台南高出近 38%，進一步觀察討論內容可發現，除了景點與活動外，餐廳、咖啡廳等生活型場景的話題明顯增加，規模與視覺的「豪邁感」讓台中的餐飲文化，在台灣各縣市中獨樹一幟，台中宛如是台灣的「餐飲伸展台」，這裡的餐飲不僅是為了填飽肚子，還增添了空間美學與感官社交等話題性，看準這波趨勢，麟德殿也進軍台中，推出全新門市「麟德殿・四時茶館」，並延續與茶飲品牌「山焙」的合作，首間台中麟德殿，於市政商圈插旗。









店景一隅





台中在1980 至 1990 年代，人文茶館形成了一種獨有的生活美學的高峰，從經典茶食到茶餐結合，而近期麟德殿也進軍台中。「麟德殿・四時茶館」為「牛肉麵 ＋ 手搖茶館」的複合餐飲空間，在台北南京和忠孝門市平均日銷近 600 碗牛肉麵的成績，是近幾個月備受矚目的黑馬品牌，品牌也觀察到，台灣消費者對於一餐的完整性要求極高，吃完主食後搭配一杯高品質手搖飲已是標配。









「麟德殿・四時茶館」為「牛肉麵 ＋ 手搖茶館」的複合餐飲空間









「麟德殿・四時茶館」所提供的部份美食







此次南下，麟德殿再度攜手靈魂戰友「山焙」。而山焙主理人吳宗翰來自南投名間鄉百年三億茶行，名間鄉不只是山焙的根，也是台灣茶葉扎根的地方，面對市面上充斥的進口茶葉，山焙始終堅持選用台灣茶，並以高溫高壓現萃技術保留新鮮回甘，對麟德殿而言，選擇山焙不只是品項搭配，更是基於認同「守住一杯茶，就是守住這塊土地未來」的理念，將台北驗證成功的模式帶進台中。

台中新店以雙湯頭為主軸，推出以四品豆瓣與二式醬油沖入熬製數小時牛高湯的濃郁「紅燒風味」，以及強調牛骨原味、口感清潤的「清燉風味」。另外也將台味餐飲延伸，提供「臭豆腐皮蛋乾拌麵」、「排骨炸蝦炒飯」、「蟹黃湯包」等特色品項，為了食客一「麵」也能享受餐「飲」，導入山焙茶飲系統，推出獨家聯名「花韻系列」和「西瓜焙烏龍」等經典品項，利用焙火茶香平衡餐後味覺，提升整體用餐體驗。

「麟德殿・四時茶館」選址台中市政商圈（文心路二段），除了吸引觀光客，更鎖定在地高頻率的用餐需求，店內預估平均客單價約 200 元，並針對平日（週一至週五 11:00–14:30）推出午間優惠：內用免收服務費、冰飲全品項享 8 折，降低日常消費門檻。

※.資訊站──

店 名：麟德殿・四時茶館



地 點：台中市西屯區文心路二段205號



營業時間：11:00–21:00

以上圖片：業者提供