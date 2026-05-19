一覺到石垣島不是夢 「八重山丸渡輪」5月底將試營運啟航！

「八重山丸渡輪」

【旅遊經 洪書瑱報導】







石垣島被譽為「日版馬爾地夫」，以湛藍海水與豐富自然生態聞名，無論是浮潛、SUP立槳，或搭乘玻璃底船欣賞珊瑚礁，都能近距離感受熱帶海島魅力。過往國人欲前往石垣島，大都仰賴搭機或國際豪華郵輪前往，而現在國人前往石垣島有更彈性的方式，全新的「八重山丸渡輪」將提供定期航程，進行基隆直航石垣島航運，預計於5月28日啟航，讓國人海上出國不是在作夢，而是一覺就能到石垣島，為台灣旅客帶來更彈性、輕鬆的海上出國新選擇！









石垣島被譽為「日版馬爾地夫」，圖為藍洞與夢幻島浮潛體驗







「八重山丸渡輪」總噸位21,688噸，能乘載旅客545名，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃。初期在5至6月試營運期間，每週四晚間11點自基隆出發，翌日8點抵達，周一於晚間9點出發返台，於8點抵達基隆港，7至8月則加開為每週二、四固定航班，讓旅客前往石垣島更加便利。航線特別採「夜間出發、清晨抵達」設計，單程航程約7至8小時，旅客可在船上休息住宿一晚，醒來就抵達石垣島，讓交通時間轉化為休息時間，讓行程安排更彈性。









雙人皇家套房全船限量僅2間，提供尊榮私密的航行體驗





「八重山丸渡輪」渡輪將提供8種艙房類型服務，最低為單程2,800元（未稅）的標準房，最高則是每人10,500元（未稅）的雙人皇家套房，但提醒皇家套房全船限量僅2間，提供一種尊榮私密的航行體驗。在5至6月期間也推出限時優惠票價，最低單程2,000元（未稅）起，是小資旅人，或想好好犒賞自己的度假客，都能找到理想選擇。









咖啡廳位於上層甲板，販售咖啡、飲料、酒水及輕食







免稅店位於客艙1F



而事實上「八重山丸」不只是交通移動，也是一段值得期待的旅程。船上設施包含：餐廳、咖啡廳、卡拉OK室與日式澡堂，為皇家套房與豪華套房旅客準備的VIP貴賓室，更有便利商店與免稅店可盡情選購，讓旅客在航程中就先感受度假的節奏。







※.Klook在「八重山丸渡輪」啟航前夕，推薦石垣島5大行程──



一、藍洞與夢幻島浮潛體驗：









藍洞與夢幻島浮潛體驗







探索石垣島最熱門的浮潛秘境「藍洞」和絕美無人島「夢幻島」，透過浮潛，近距離欣賞五彩斑斕的珊瑚礁、海龜和熱帶魚群。行程中導遊將指導浮潛技巧、協助拍出美麗海底照片，留下專屬海島回憶。



二、SUP或獨木舟悠閒之旅：







日間SUP立槳體驗







夕陽獨木舟之旅







不論想要在石垣島最具代表性的風景名勝「川平灣」體驗SUP立槳，或是於夕陽餘暉中划著獨木舟欣賞夕陽染紅天空與海面的絕美景色，Klook表示，相關行程提供往返接駁、專業導遊全程陪同、照片紀錄，享受專屬海上悠閒時光。





三、藍珊瑚玻璃船海底探索：







藍珊瑚玻璃船海底探索







即使不會游泳，也能輕鬆欣賞石垣島美麗海底景觀！搭乘玻璃船穿越清澈海水，於舒適的冷氣船艙遊覽石垣島川平灣，感受世界級的海景魅力，享受彷彿置身水族館般的奇妙體驗。





四、夜間星空叢林夜遊：









夜間星空叢林夜遊







夜晚的石垣島別有一番魅力，擁有滿天星斗交織的夢幻景象。專業導遊帶領旅客探索日本首個「星空保護區」，並觀察夜行性動物了解島嶼生態奧秘，是完美結合冒險與浪漫的行程。





五、八重山姬螢發光秀：







八重山姬螢發光秀







3月至6月限定，於黃昏時分走進八重山姬螢的棲息地，觀賞微光閃爍的螢火蟲點亮夜晚的森林。專業導覽員解說螢火蟲生態與保護知識，解鎖浪漫又神秘的自然之美，非常適合情侶或親子同遊。

Klook表示，到石垣島，租車自駕是最省時也最自由的移動方式，官網除了提供渡輪船票，即日起至6月30日前，Klook也提供石垣島租車7折起優惠，並享有全中文介面、LINE Pay等多元付款方式。多家租車公司現場亦提供中文服務，不讓語言成為旅遊阻礙，加上租車前免費取消方案與Klook會員積分回饋，讓行程規劃更有彈性。

迎接全新航線開通，Klook除了出售渡輪船票，6月30日前石垣島租車7折起優惠外，另還有基隆港來回專車接駁，讓旅客從出發到返程都能一路輕鬆無憂。此外，更精選石垣島5大必訪行程，協助旅客一次搞定渡輪船票、租車接駁與當地體驗，無論是與親朋好友自由探索，還是和另一半浪漫出走，都能輕鬆前往被譽為「日本馬爾地夫」的石垣島！

民眾除了在Klook官網可以購買「八重山丸渡輪」及相關石垣島商品外，「八重山丸渡輪」代理旅行社還有東南旅遊、百威旅遊、喜美（華泰）旅遊以及安麗達旅行社等！

以上圖片：Klook提供





