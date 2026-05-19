2026-05-19 18:02 旅遊經
劍湖山世界打造寵物友善旅遊 每週二為「毛孩霸山日」！
劍湖山世界，每週二定為「毛孩霸山日」
【旅遊經 洪書瑱報導】
社會的變遷，多重社會因素的交織，許多家庭成員有所調整，明顯有從「小孩」轉向「毛小孩」的趨勢，隨著毛孩成為家庭重要成員，旅遊景點的寵物友善程度已形成了國人旅遊首選考量。其中主題樂園──「劍湖山世界」秉持「提前發現並滿足顧客需求」的精神，攜手寵物品牌「毛毛咪呀」與寵物平台「PetTalk」，於今(115，2026)年五一連假圓滿完成首屆「毛毛咪呀！毛孩霸山日」。活動不僅吸引近 200 隻狗狗共襄盛舉，更驚喜開放摩天輪與哈哈列車供人寵共乘，為了迎接浪潮，將正式將每週二定為常態「毛孩霸山日」，也為此開啟樂園服務的新篇章。
劍湖山世界首次舉辦「毛毛咪呀！毛孩霸山日」圓滿成功，活動吸引近 200 隻狗狗共襄盛
慶欑總經理也是愛狗人士，深知攜帶毛孩出遊的不便，因此從去年起便致力將園區打造毛家庭的夢幻園地
根據農業部 2023 年調查，全台家犬貓已達 280 萬隻。劍湖山世界總經理曾慶欑表示，自己也是愛狗人士，深知攜帶毛孩出遊的不便，因此從去年起便致力將園區打造成毛家庭的夢幻園地。為了確保活動品質，劍湖山團隊多次諮詢專業人士與獸醫師，從硬體到軟體全面升級：
◎.環境衛生： 活動前對全園區進行徹底消毒與除蟲。
◎.硬體增設： 園內增設多處狗狗集便箱。
◎.醫護支援： 邀請「寵博健康動物醫院」獸醫師團隊現場義診，提供專業健康諮詢。
◎.專屬遊憩： 設有狗狗專屬放風區與海神號拍照區。
◎友善設施： 幸福摩天輪與寶藏哈哈列車規劃「狗狗友善車廂」。
曾慶欑總經理表示，5月1日活動當天，園方與「毛毛咪呀」合作提供精美的「狗狗入園禮包」，包含：毛孩版小護士-植萃修護膏、牛舌燕麥角切零食、舒敏護理洗毛精、撿便袋與濕紙巾。最令飼主驚喜的莫過於遊樂設施的開放，看到毛孩與主人一同在摩天輪上俯瞰風景的溫馨畫面，成為當天最動人的風景，而狗狗們展現的高素質也為園方注入強心針，更有信心持續推動寵物友善政策。
幸福摩天輪與寶藏哈哈列車規劃狗狗友善車廂，讓毛家庭可以一起搭乘專屬設施。
為回應廣大毛家庭期待，劍湖山世界正式宣佈：自115(2026)年5月26日（二）起，每週二定為常態「毛孩霸山日」。將開放「幸福摩天輪」、「寶藏哈哈列車」毛家庭共乘，及規劃「毛爸毛媽友善餐廳」，讓飼主能安心用餐。
◎.優惠資訊： 一人一寵套票 699 元/組。
◎.早鳥福利： 每週二前30名入園者，贈送毛毛咪呀試用品。
◎.特別提醒： 攜帶狗狗入園前，需填妥「寵物犬入園切結書」。
除了寵物友善政策，園區同步推出多元跨界活動。5月15日至6月18日，歡迎「皮友」與「花漾女神」一同入園共襄盛舉：
1.皮友專屬：出示指定遊戲App畫面，享入園優惠價399元。若走累了至「酷咖啡」小憩，出示App畫面且步數滿7,000步，再加碼贈送濾掛咖啡乙包。
2.花漾女神專屬：女性遊客穿著「全身 50% 以上連續印花」服飾，即可享全日暢玩99元的超值價。
3.加碼抽獎：「花漾女神」於劍湖山世界指定地點拍照打卡，還有機會抽中「劍湖山渡假大飯店總統套房住宿券」。
4.搶先消暑：氣墊濕樂園消暑一夏，三大經典水上設施-大碗公、龍捲風、大船塢將於5/17、5/23、6/14加碼涼快推出。
劍湖山「皮友」日開走，皮友出示指定遊戲App畫面，購票享每人399元優惠、步數滿7000步
劍湖山推出氣墊濕樂園，提供遊客搶先消暑
劍湖山消暑方案指定日加碼開放3套水設施。
全台主題樂園全面進入作「佔」模式，繼六福村與麗寶樂園宣布展開暑期水樂園策略合作，限期推出「999元，買一送一」活動後，劍湖山世界也透過常態性的寵物友善服務與不同跨界活動，讓主題樂園都能找回自己的「主」場優勢，也為自己開發了不同的客群！
以上圖片：劍湖山世界提供