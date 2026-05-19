2026-05-19 19:02 旅遊經
台北最佳「愛情主題」景點──白石湖 此時不只橙色「巨大愛心」，還能這些地方為您嘴替表愛！
台北最佳「愛情主題」景點──白石湖 此時不只橙色「巨大愛心」，還能這些地方為您嘴替表愛！
【旅遊經 洪書瑱報導】
「白石湖」絕對是「台北」最具代表性的「愛情主題」之地，它整體的遊憩規劃與地景設計，簡直是「表白」與「加溫感情」的嘴替景點，不僅有走起來相對平穩，有「台北天梯」美譽的浪漫紫色吊橋──白石湖吊橋，一起攜手走過，有一種漫步雲端的浪漫感，彷彿是一起走向幸福之路外，還有白石湖最受歡迎的打卡點，象徵「永結同心」「雙心」設計──「愛心同心池」，以及兩株紅楠木相依相偎生長的「夫妻樹」、「永結亭」，還有「許願步道」與「許願樹」與「幸福廣場」與「甜水鴛鴦湖」等，值得一提埤塘變身成象徵愛情的雙心同心池，5月底將呈現巨大的「橙色愛心」，而且還有加碼美景──「鐵炮百合」也將盛開，百合有百年好合之意，而鐵炮百合又有感情純粹一說，因獨特的甜美香氣，又被稱為麝香百合，彷彿讓戀人們一起沈醉在愛情香氣裡！
同心池
還有加映場── 鐵炮百合檔案照片
「愛心同心池」，原為田間的埤塘是重要的灌溉水源，在台北市工務局大地工程處的農業環境改善下，而造就的觀光休閒社區，其中埤塘變身成象徵愛情的雙心同心池，每年有5期的花卉植栽，讓池中的愛心變化不同的景色，透過不同花卉的花語，翻譯愛情多樣的心情，而目前正值第2期換植「小百日草」，預計花期在5月底盛開，花語為「思念」、「天長地久」與「步步高升」等，待5月底小百日草盛開時，如同發射巨大的「橙色愛心」，有一種愛情持續、恆久不變、戀情加分滿滿的浪漫之感，預計5月底起至6月中下旬為最佳賞花期！值得一提的是──白石湖還有限定美景──「鐵炮百合」，原花期約在5月，因天氣影響，目前還未有花開訊息，預計6月中開花！
白石湖吊橋
夫妻樹
夫妻樹平台景色
古錐埤
春秋步道
許願步道
許願步道_休憩平台
許願樹
台北市大地處表示，農業環境營造結合休閒遊憩景點，非常適合民眾安排臺北市近郊的一日輕旅行，到訪白石湖社區──人氣爆棚的白石湖吊橋，綠意盎然的春秋步道，被浪漫氛圍包圍的同心池與夫妻樹，還有社區小秘境幸福廣場及許願步道及「甜水鴛鴦湖」等。不妨利用休閒，帶上相機、揪上好友，一起規劃一趟白石湖輕旅行，在山林、花海與微風中，好好放鬆一下，收穫滿滿美照和好心情，或與您的「他」(她)一起在愛的天地間，來個浪漫之旅。
※.交通提案：
1.自行開車──
由成功路交流道，往東湖方向左轉金龍路，再經碧山路，即可循路標至碧山巖(停車場)。
2.大眾運輸──
可在內湖捷運站搭乘公車小2、小2（區間車）前往。
相關訊息可至「臺北市政府工務局大地工程處」網站（https://www.geo.gov.taipei/）查詢！
以上圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供