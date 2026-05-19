泡湯也玩穿越？ 北投老爺推「唐葫蘆姑娘」古風主題湯屋！

泡湯也玩穿越？圖為「歡沁・愛の湯」-以流動的櫻粉色調與柔和光影，描繪戀人之間最純粹的悸動。圖北投老爺酒店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

台灣的溫泉資源極其豐富，因多元性泉質，加上密度高、便利性以及山海交會等特性，堪稱世界級寶藏。其中，北投溫泉不只是台灣最知名的溫泉區外，也是台灣溫泉文化的發源地，這裡最迷人之處，不僅融合了日式懷舊美學、獨特的三大泉質，以及交通便利等特性，展現著一種「大隱隱於市」溫泉休閒度假風情。而位於北投，現在除了風景或日式泡湯風情畫外，現在還有新的泡湯體驗，可讓人有一種穿越感的泡湯體驗！

北投老爺酒店於即日起至10月31日止，攜手插畫創作者「唐葫蘆姑娘」推出期間限定主題湯屋企劃，將角色插畫與空間美學融合，打造三款風格各異的沉浸式湯屋體驗，邀請旅人於暖湯與創作之間，走進古風中，感受一場療癒而溫柔的夏日猶如穿越的泡湯旅程。

業著表示，湯屋邀您「跟隨唐葫蘆姑娘的療癒角色，一起走入三段不同心境的泡湯旅程」為概念，透過色彩、光影與東方元素，延伸泡湯空間的情感氛圍，讓旅客在進入湯屋的瞬間，也同步走進插畫故事之中，來場穿越泡湯之旅，感受古風溫泉場景新體驗。

※.三款主題湯屋分別是──



一、「歡沁・愛の湯」：





以流動的櫻粉色調與柔和光影，描繪戀人之間最純粹的悸動。專屬打造的私密空間，搭配溫熱泉水與細膩佈置，營造如夢境般的浪漫氛圍。

二、「心寬・財の湯」：







「心寬・財の湯」-以琥珀金黃與暖色系為主調，結合招財與豐盛意象，為旅人補上一份從容與好運。圖北投老爺酒店提供



以琥珀金黃與暖色系為主調，結合招財與豐盛意象，讓旅人在泡湯過程中釋放疲憊、沉澱情緒，也為日常補上一份從容與好運。

三、「風雅・福の湯」：









「風雅・福の湯」-融入東方祈福元素與古典色彩，打造沉靜而平衡的泡湯儀式感。圖北投老爺酒店提供



融入東方祈福元素與古典色彩，打造沉靜而平衡的泡湯儀式感。透過細節陳設與創作安排，呈現安定身心的療癒空間。

除了主題湯屋佈置外，活動期間亦同步推出限定集章企劃，凡在活動期間內體驗主題湯屋，即可獲得「唐葫蘆姑娘主題湯屋限量集章明信片乙張」，並可參與現場集章活動。完成指定集章任務後，即有機會獲得限量贈品，包含：集1點贈送每人一支「消暑霜淇淋」，2點贈送「雙人鬆餅下午茶招待券」，3點贈送「湯屋五折優惠券」及「唐葫蘆姑娘」週邊商品乙份（以上贈品內容皆依現場活動公告為主），此外，凡提前一日完成預約，再享平日優惠200元（不含餐食與湯屋專案）。

北投老爺酒店表示，希望透過此次與插畫創作者的跨界合作，讓旅人重新感受泡湯不只是放鬆，更是一段與空間、情緒與藝術交流的過程，也能「遊」一種全新的泡湯體驗，從視覺到感受，也讓泡湯成為值得被記住的片刻。









憑「唐葫蘆姑娘主題明信片」可集章換取贈品。圖北投老爺酒店提供