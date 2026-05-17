粵菜新品牌「常粵」誕生高雄巨蛋商圈 ，展港味家常主打親民平價

漢來美食推出新品牌「常粵」，從經典燒味、現蒸港點到粵式家常熱炒，打造親民粵式家常菜餐館

【旅遊經 洪書瑱報導】

粵菜在美食市場中，地位可說是舉足輕重，不僅是中國四大菜系之首，也是全球上最具國際影響力的華人代表料理，而現在台灣的美食市場中，又多了一個新品牌，可供消費者選擇！這是台灣知名美食餐廳集團──「漢來」新作──「常粵」於今(15)日誕生，為平價式「粵菜」，而首間門市集團看準高雄巨蛋商圈住宅密集、商辦林立的住商混合特性，以及區域內高度的日常外食需求，而店中菜色不同於過往較具宴席感的粵菜印象，「常粵」主打「城市裡的港味家常」，貼近一般家庭及民眾，以更親民的價格、更輕鬆的用餐氛圍，打造鄰里間平日也能輕鬆享用的粵式家常菜餐館。

漢來美食長期深耕中高端餐飲市場，在粵菜料理領域更擁有深厚基礎與成熟經驗，深受消費者信賴與肯定。而「常粵」這塊新品牌，集團希望將擅長的粵菜料理降低門檻，來貼近周邊居民與上班族日常需求，讓消費者無論家庭用餐或朋友小聚，都能輕鬆走進餐廳享用道地港味。









漢來美食推出新品牌「常粵」，首間門市進駐巨蛋商圈日常餐飲市場，打造親民港味家常新據點。







常粵廳景







「常粵」以香港街頭茶餐廳與港式飲茶文化為靈感，融入經典港味招牌、街景元素與熱鬧氛圍



首間門市餐廳空間設計則以香港街頭茶餐廳與港式飲茶文化為靈感，融入經典港味招牌、街景元素與熱鬧氛圍，希望讓顧客一踏入店內，宛如置身熟悉的香港街頭，餐廳空間約莫114坪，提供106位座席，「常粵」客均單價約550元，店內規劃4人、6人及10人桌型，無論小家庭聚餐、朋友聚會或商務宴客皆適合。





除了提供豐富多元的單點菜色外，「常粵」餐廳亦規劃2人至10人的桌菜菜色，滿足不同聚餐需求，適合情侶約會、小家庭聚餐，或多人宴客聚會都能輕鬆點餐。其中套餐更推出高CP值的「金銀蒜蒸波士頓龍蝦」加價購方案，整隻龍蝦只需加價880元即可享用，以實惠價格帶來更豐盛的粵式料理餐桌體驗。









常粵的「脆皮炸子雞」外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，是招牌必吃推薦。







常粵「焦糖豬松阪叉燒」展現不同於傳統叉燒的新式港味







常粵除港味家常菜，也有酸香濃郁、口感鮮辣開胃的「招牌酸菜魚」







常粵「脆皮鮮蝦捲」以獨家手工包餡技法，呈現外酥內鮮、層次豐富的口感





而菜色呈現，「常粵」從經典燒味、現蒸港點到粵式家常熱炒等，講究火候與手作溫度的料理精神，重新詮釋最貼近日常的港味家常。招牌菜色包含：外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁的「脆皮炸子雞」；酸香濃郁、口感鮮辣開胃的「招牌酸菜魚」；將焦糖香氣結合松阪豬彈脆口感的「焦糖豬松阪叉燒」；外酥內鮮、層次豐富的港點「脆皮鮮蝦捲」，以及煎至外酥內嫩、充滿米香與臘味的「煎蘿蔔糕」等，適合家庭聚餐、朋友聚會或日常用餐。

為迎慶開幕，「常粵」推出「好味滿額贈」會員限定活動。於今(15)日至6月14日期間，在美食PLUS會員單筆消費滿1,000元，即可獲得「XO醬海鮮公仔麵」電子兌換券乙張。







※.【常粵】 餐廳資訊：





地 址：高雄市左營區富民路351號



電 話：(07)556-2911



營業時間：午餐11:00 ~ 14:30、晚餐17:00 ~ 21:30

以上圖片：漢來美食提供

