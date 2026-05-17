大韓航空連續六年獲SKYTRAX「五星航空」美譽 線上旅展開跑

大韓航空屢獲「五星航空」評鑑，05/15-06/07推線上旅展優惠，全球機票9折起。 圖：大韓航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】大韓航空於首爾宣佈在 SKYTRAX 的「全球航空公司星級評等」（World Airline Star Rating）中，連續第六年榮獲最高等級的「五星航空」稱號。

SKYTRAX 成立於1989年，是一家總部位於英國倫敦的航空運輸專業諮詢與評估機構。自1999年起，該機構每年對全球航空公司的服務品質進行綜合評估，並授予從最低一星到代表全球最高航空服務品質的五星級等級。SKYTRAX 的「全球航空公司星級評等」是航空業內公認的權威評估，全球範圍內包括大韓航空在內，共有10家航空公司獲得五星評級。

在本評艦中，評審員全面檢視了大韓航空所有與乘客接觸的服務環節。評估項目多達550餘項，涵蓋報到、轉機、貴賓休息室等機場服務，以及機內餐點、機上用品、客艙服務、機上娛樂系統（IFE）、客艙座椅等。大韓航空在官方網站、行動裝置應用、客運服務、貴賓休息室、機上服務、IFE 系統與設備等方面均獲得了高度評價。

值得一提的是，大韓航空在貴賓休息室領域的評分，較去年有了顯著提升。隨著四月頭等艙及商務艙西側貴賓室的啟用，大韓航空已完成了歷時三年零五個月的大規模仁川國際機場新一代貴賓室工程，共建成7間貴賓休息室。今年3月，大韓航空也在美國洛杉磯（LA）國際機場啟用了全新翻修的旗艦貴賓室。未來，大韓航空計畫陸續對位於美國紐約約翰·F·甘迺迪國際機場等海外主要樞紐機場的貴賓室進行擴建和翻新，並預計於年內對外開放。

SKYTRAX 執行長 Edward Plaisted 表示：「大韓航空連續6年維持最高等級的五星級航空公司認證，是其在提供優質乘機體驗方面不懈努力的結果。無論是在客艙舒適度、機上餐飲,還是在機上與機場的整體服務保障等核心領域，大韓航空都始終保持著高水準，這也是其獲得高度評價的原因。」

大韓航空相關負責人表示：「大韓航空始終秉持打動客戶、創造價值的理念,不斷提升服務品質。未來，我們將透過持續的投入與努力，為客戶提供超越期待的優質旅行體驗。此外，大韓航空在提升客戶服務品質方面的不懈努力，也獲得了全球範圍內的廣泛認可。」

大韓航空05/14在德國漢堡展覽中心舉行的「2026世界旅遊餐飲及機上服務博覽會」（WTCE 2026）」上，一舉斬獲了13個機內服務獎。去年11月，在新加坡舉行的「APEX FTE 亞洲博覽會」（Asia Expo 2025）上，大韓航空也獲得了「FTE 亞太先鋒獎」（APAC Pioneer Award）及「2026 APEX 最佳獎」（Best Awards 2026）等殊榮。

另外，隨著「台北國際觀光博覽會」（TTE） 即將開跑，大韓航空自05/15推出線上旅展促銷活動，打出全球機票9折起，優惠至06/07，可預訂年底出發之機票。台灣出發韓國再加碼，抽出幸運旅客送出韓國 eSIM 網卡、長程線旅客再送出仁川機場使用券，數量有限。台灣出發旅客記得把握機會，透過「大韓航空」台灣官方網站或是官方 APP 購票。

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