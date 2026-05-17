大韓航空連續六年獲SKYTRAX「五星航空」美譽 線上旅展開跑

2026-05-17 16:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大韓航空屢獲「五星航空」評鑑，05/15-06/07推線上旅展優惠，全球機票9折起。　圖：大韓航空／提供
大韓航空屢獲「五星航空」評鑑，05/15-06/07推線上旅展優惠，全球機票9折起。　圖：大韓航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】大韓航空於首爾宣佈在 SKYTRAX 的「全球航空公司星級評等」（World Airline Star Rating）中，連續第六年榮獲最高等級的「五星航空」稱號。

SKYTRAX 成立於1989年，是一家總部位於英國倫敦的航空運輸專業諮詢與評估機構。自1999年起，該機構每年對全球航空公司的服務品質進行綜合評估，並授予從最低一星到代表全球最高航空服務品質的五星級等級。SKYTRAX 的「全球航空公司星級評等」是航空業內公認的權威評估，全球範圍內包括大韓航空在內，共有10家航空公司獲得五星評級。

在本評艦中，評審員全面檢視了大韓航空所有與乘客接觸的服務環節。評估項目多達550餘項，涵蓋報到、轉機、貴賓休息室等機場服務，以及機內餐點、機上用品、客艙服務、機上娛樂系統（IFE）、客艙座椅等。大韓航空在官方網站、行動裝置應用、客運服務、貴賓休息室、機上服務、IFE 系統與設備等方面均獲得了高度評價。

值得一提的是，大韓航空在貴賓休息室領域的評分，較去年有了顯著提升。隨著四月頭等艙及商務艙西側貴賓室的啟用，大韓航空已完成了歷時三年零五個月的大規模仁川國際機場新一代貴賓室工程，共建成7間貴賓休息室。今年3月，大韓航空也在美國洛杉磯（LA）國際機場啟用了全新翻修的旗艦貴賓室。未來，大韓航空計畫陸續對位於美國紐約約翰·F·甘迺迪國際機場等海外主要樞紐機場的貴賓室進行擴建和翻新，並預計於年內對外開放。

SKYTRAX 執行長 Edward Plaisted 表示：「大韓航空連續6年維持最高等級的五星級航空公司認證，是其在提供優質乘機體驗方面不懈努力的結果。無論是在客艙舒適度、機上餐飲,還是在機上與機場的整體服務保障等核心領域，大韓航空都始終保持著高水準，這也是其獲得高度評價的原因。」

大韓航空相關負責人表示：「大韓航空始終秉持打動客戶、創造價值的理念,不斷提升服務品質。未來，我們將透過持續的投入與努力，為客戶提供超越期待的優質旅行體驗。此外，大韓航空在提升客戶服務品質方面的不懈努力，也獲得了全球範圍內的廣泛認可。」

大韓航空05/14在德國漢堡展覽中心舉行的「2026世界旅遊餐飲及機上服務博覽會」（WTCE 2026）」上，一舉斬獲了13個機內服務獎。去年11月，在新加坡舉行的「APEX FTE 亞洲博覽會」（Asia Expo 2025）上，大韓航空也獲得了「FTE 亞太先鋒獎」（APAC Pioneer Award）及「2026 APEX 最佳獎」（Best Awards 2026）等殊榮。

另外，隨著「台北國際觀光博覽會」（TTE） 即將開跑，大韓航空自05/15推出線上旅展促銷活動，打出全球機票9折起，優惠至06/07，可預訂年底出發之機票。台灣出發韓國再加碼，抽出幸運旅客送出韓國 eSIM 網卡、長程線旅客再送出仁川機場使用券，數量有限。台灣出發旅客記得把握機會，透過「大韓航空」台灣官方網站或是官方 APP 購票。

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

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2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

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《有時就想往山裡去》下雨天也能散心！台北捷運就能到的療癒系步道

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2026-05-14 19:30 Milly

有時候，想去山裡走走，不一定是為了運動。只是想暫時遠離都市的喧囂，走進寧靜。

這天剛好下著雨，原本還在猶豫要不要出門，最後還是決定到景美附近的仙跡岩散步。從景美捷運站出站後，步行不到五分鐘就能抵達登山口，對於臨時想親近自然的人來說，非常方便。

仙跡岩步道介紹

仙跡岩步道入口
仙跡岩步道入口

仙跡岩步道鋪設完善，沿途多是平緩的水泥路與木棧階梯，即使是陰雨綿綿的日子，也不太需要擔心泥濘濕滑。

階梯步道
階梯步道

一路上經過幾座小廟宇，香火與山林交錯，有種台北郊山特有的生活感。偶爾停下腳步雙手合十，也像是在替最近忙碌的生活留下一點喘息空間。

走到山上的涼亭時，眼前沒有期待中的遼闊景色，只有一大片被濃霧覆蓋的山景。雖然少了視野，卻意外多了幾分安靜。

仙跡岩傳說

而「仙跡岩」這個名字，其實也藏著有趣的地方傳說。

其中一種說法，是五百年前劉海仙翁雲遊到景美時，發現北方妖氣沖天，原來是一隻大蟾蜍精正在作亂。仙翁便試圖以魚竿降伏妖怪，卻因用力過猛，一腳踩進岩石中，留下了如今的仙跡。



vocus｜新世代的創作平台
充滿仙氣的步道

另一種傳說則與呂洞賓有關。相傳他追隨何仙姑來到凡間，先落腳於公館蟾蜍山，後來再一步跨到景美仙跡岩，因此留下足跡。不過也有一說，真正的人物其實是「顏洞賓」，只是多年來被誤傳成了呂洞賓。


據說就是這顆石頭
據說就是這顆石頭

下山時改走另一條步道，同樣平緩好走，最後再慢慢接回景美捷運站。仙跡岩步道四通八達，甚至能一路走往萬芳醫院，不論長輩、小孩，或只是想短暫逃離日常的大人，都很適合來這裡散散步。

有時候，真的不用跑太遠。

在雨天裡，走進一片山林，就已經很療癒了。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#台北 #療癒 #散步趣 #捷運旅遊 #雙北健行步道

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全新繩索橋爆紅成網美打卡熱點 台中大坑4號步道復建升級開放通行

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2026-05-09 07:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「大坑風景區」4號登山步道在歷經風災受損後，提前於04/20復建完工，在災害最嚴重的路段，採用上下懸主索與繩索護欄，構成跨越橋體。開放通行後，爆紅成為打卡新地標，吸引不少山友關注及熱烈討論，為登山體驗增添新樂趣。

▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，此次重點修復0K+430及0K+510兩處受損路段，復建總經費2,760萬4,000元，以「安全改善」及「耐候工法」為核心理念，辦理邊坡防護、繩索橋設置、相思木棧道整建及受損設施修復等工項。

▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供

陳局長說明，整體設計著重提升崩坍坡面的抗沖蝕能力及抗滑穩定性，藉以強化邊坡結構安全，並確保步道長期使用的穩定性。另原有木棧道因邊坡崩塌，已喪失原有地基及稜線條件，因此工程0K+510處以長33公尺、高差達14公尺的繩索橋取代原有木棧道，跨越崩塌區域，不僅可避開不穩定坡面，也兼顧通行安全與環境適應性，成為本案一大亮點。

▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

觀旅局補充，大坑4號步道屬健腳級步道，沿線視野遼闊，可眺望頭嵙山青翠連綿的山巒，也是大坑14條步道中難度最高的一條，經常吸引喜愛挑戰的登山遊客前來攀登。漫步其中，不僅可暫離城市喧囂，也能在清幽自然環境中探幽訪勝，藉由山林能量舒緩平日工作壓力。

臺中市風景區管理所提醒，目前大坑1、7、9-1號登山步道部分封閉，另大坑3、5、10、11號登山步道仍封閉中，市府將全力加速復建，提供安全舒適的風景區遊憩設施。

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#登山 #大坑風景區

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BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看

BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看

2026-05-11 18:18 女子漾／編輯王廷羽
BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看。圖片來源：IG @tdkpopupstore、女子漾編輯王廷羽拍攝
BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看。圖片來源：IG @tdkpopupstore、女子漾編輯王廷羽拍攝

跟各位 MONSTIEZ分享好消息！繼震撼宣布 11 月即將唱進台北小巨蛋後，YG 娛樂旗下的「怪物新人」 BABYMONSTER 再次帶來驚喜。隨著第三張迷你專輯 《춤 (CHOOM)》 發行，官方快閃店正式於今日（5/11）強勢登陸 統一時代百貨台北店！現場不僅有超好拍的未來感展間，還有「台北限定」周邊與誠意滿滿的滿額特典，跟著女子漾一起搶先看吧！

編輯推薦

文章目錄

MONSTIEZ 必衝！《CHOOM》快閃店亮點搶先看

亮點 1. 沉浸式金屬未來感展間！主視覺牆超好拍

此次快閃店以專輯《춤 (CHOOM)》主打的「舞蹈」與「節奏」概念為靈感，整體空間運用大量金屬材質營造科技感，現場設有巨大的主視覺牆與專屬打卡情境區，讓粉絲在挑選周邊之餘，也能拍出充滿質感的認證照，感受 BABYMONSTER 獨有的強烈舞台風格。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

亮點 2. 全球獨家！台北限定款 T 恤、帽子開賣

除了集結韓國同款的卡冊、成員壓克力立牌（售價 480 元）及吊飾（售價 690 元）外，台北站更驚喜推出「城市限定」系列！包含台北限定 T 恤、帽子與附贈隨機小卡的卡套。不過要注意現場商品皆為限量供應，且每人每項商品限購 6 個，想入手的粉絲建議開門就衝。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

亮點 3. 滿額贈小卡、抽僅 2 張的「親簽拍立得」

這次的滿額福利非常有誠意，單筆消費滿 1,300 元即贈送隨機特典小卡（共 6 款）；單筆滿 2,500 元則可獲得扭蛋機會，抽取限量 3,000 張的拍立得照片。其中最令人期待的是，扭蛋中藏有極其稀少的「親筆簽名隱藏版拍立得」，北高兩場各僅限 2 張，完全是考驗粉絲的強運時刻！

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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BABYMONSTER《CHOOM》快閃店商品一次看

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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BABYMONSTER《CHOOM》快閃店資訊

圖片來源：IG @tdkpopupstore
圖片來源：IG @tdkpopupstore

BABYMONSTER 3rd MINI ALBUM [춤 (CHOOM)] OFFICIAL POP-UP in Taipei

日期： 2026/05/11（一）– 05/24（日）
地點：統一時代百貨台北店 B2F
營業時間：配合百貨營業時間

圖片來源：IG @tdkpopupstore
圖片來源：IG @tdkpopupstore

BABYMONSTER 演唱會再度登台！

2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN ASIA & OCEANIA

演出時間：2026/11/21（六）、11/22（日）
演出地點：台北小巨蛋（Taipei Arena）
售票詳情： 待官方後續公佈

圖片來源：IG @babymonster_ygofficial
圖片來源：IG @babymonster_ygofficial

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#台北 #快閃店 #演唱會 #BABYMONSTER

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