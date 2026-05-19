走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

2026-05-19 21:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】台灣旅遊交流協會執行委員會召集人賴瑟珍指出：「時序2月，一進入台中豐原公老坪的『流星花園．幸福樂活園區』，映入眼簾的是滿園黃澄澄的橘子樹與尚未滿開的櫻花樹，海拔僅約500公尺，但視野遼闊，可將大台中景色盡收眼底。以『流星花園』來命名休閒農場，可知它成立的年代，它的前身是『公老坪觀光果園』，為台灣最早期的觀光農場，而台灣第1個結合『農業』與『觀光休閒』的宜蘭香格里拉休閒農場，張清來創辦人亦專程前來參觀交流。」

▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝
▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝

▲（左起）公老坪「流星花園」第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪「流星花園」第2代陸桂森。　記者-王政／攝

不是接班、而是接力 從果園到觀光度假型安養中心 流星花園寫下以社福為根、以產業為翼的地方創生路

「流星花園」成立於1988年，歷經觀光農場、休閒農場、經營民宿與企業教育訓練設施的轉型，期間更運用農場優勢創立田園幼稚園，首創「大自然教室」；隨著台灣社會的高齡化，因應長者尊嚴照護的迫切需求，設立「田園老人養護中心」，以慈善公益為目標，提供需要照顧及低收入戶優先入住。

歷經年代的「流星花園．幸福樂活園區」能夠屹立不搖的發展，親自走一趟園區就會發現關鍵因素在於父子的質樸與傳承。第2代同時也是公老坪產發協會榮譽理事長、台中民宿協會理事長陸冠全，開著高爾夫球車載著父親陸桂森導覽園區的每個角落，陸桂森驕傲的如數家珍說著「流星花園」轉型歷程、滿園的橘子樹、園區的一花一木、幼稚園小朋友最親近自然的學習、老人養護中心的照護、農產品加工過程與體驗，甚至子女的教育也圍繞著園區發展，兒子學習農場經營管理、女兒修習護理專業，經營流星花園是全家的事業，也是陸桂森的志業。

聽著陸冠全眼睛發亮的說著退伍即接棒父親，思考的是永續經營與未來理想。看到他沿路與農家話家常、關心柑橘的產量與銷售，就知道他不只經營自家事業，而是懷抱農村與產業再創新的理想。甚至以年輕人的思維順應國際趨勢，推動里山計畫，運用園區內旱溪水源生態池、保留百年土角厝與洞洞屋等，獲得國際里山倡議組織肯定，成為企業安排 ESG 學習的最佳場域。

家族企業的永續發展，傳承就是核心，從陸家父子身上看到經營理念、在地共好與投入公益價值觀的一致，打造園區滿足不同年齡層的需求，成為名符其實的幸福樂活園區。

▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供
▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供

代代傳承，是許多企業主的心願；子承父業，既是血濃於水的牽絆，也是理念延續的期待。然而，現實中接班往往伴隨衝突與磨合，理想的碰撞未必總能圓滿收場。

但在台中豐原的公老坪「流星花園」，陸家3代的故事，卻是另一種版本：不是權力的交接，而是志業的接力；不是世代的對立，而是價值的延續。他們從農業出發，走向觀光，再跨入社會福利，最終以「在地共好」為核心，走出一條融合產業與公益的地方創生之路。這是位於公老坪的流星花園的3代故事。

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝
▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

第1代起家 從山坡果園出發的夢想

被稱為「豐原的陽明山」的公老坪，隨著時代的推進，已讓柑橘與柿子成為這片丘陵的一級產業命脈。

1977年，陸家第1代陸昌鼎在這裡創業，打造全台第1座觀光果園－「公老坪農場」。在那個農業尚未「觀光化」的年代，他便意識到農村不能只靠收成，而要讓人走進來、體驗它。於是他開放採果、導覽解說，甚至接待海內外參訪團體，讓公老坪聲名大噪。這份前瞻思維，為日後陸家的多角化經營奠下基礎。

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝
▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

從教育到老人社福 完成人生的起與終

由於陸昌鼎自幼受戰亂影響，求學之路坎坷，因此始終懷抱「興學夢」，因此1990年，他創立「公老坪田園幼稚園」，首創「大自然教室」，讓孩子在果園與山林間學習，孫子陸冠全便是第1代的學生。

而當陸昌鼎步入晚年，看見社會快速高齡化，又萌生另一個更大的願望：為長者打造有尊嚴的晚年生活。隨著社會高齡化加劇，另一個更迫切的需求：「長者的尊嚴照護」也因應而生。因此1998年，他選擇投入畢生積蓄，並向銀行貸款龐大資金，成立社福慈善事業基金會，籌設「田園老人養護中心」。

當時社福單位並不看好這個位於半山腰、以「觀光度假型」為概念的安養機構，從申請到正式營運，歷經多年波折，直到2005年才正式開幕。這是一場理想與現實的拔河，而接下來的重擔，落在第2代陸桂森的肩上。

承擔壓力的第2代 守住尊嚴的安養理念

並非社工背景出身的陸桂森，為了完成父親的夢，他赴東海大學修習社會工作學分，深入了解高齡社會的趨勢與需求。不僅如此，他更走訪各地安養機構，思考一個問題：為什麼住進安養中心，往往被視為「被遺棄」？ 於是，他將養護中心打造成「觀光度假型」空間。寬敞的前庭花園、遠眺山景的視野、專業復健室與輔具設備、免費復健師服務、日間照護與陪診服務，讓長者不只是被照顧，而是有尊嚴地生活。

然而，理想並不等於順遂。營運初期僅10餘位長者入住，虧損壓力沉重。最終，他靠著「流星花園景觀餐廳民宿」的營收補貼養護中心，撐過最艱難的時刻，只為守住父親那句話：「給長者有尊嚴的晚年。」經過多年的努力，終於讓田園老人養護中心被市場認可，更多次獲得政府評鑑優等，成為中部具指標性的安養機構。

▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供
▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供

▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供
▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供

第3代的轉型 從農產到里山倡議

如果說第1代是開創者，第2代是守護者，那麼第3代陸冠全便是家族企業的轉型者。

退伍後返鄉的他，不僅一肩挑起家業，更在接下公老坪產業發展協會理事長後，成為青年返鄉的代表人物。作為鄉里間的推廣者，他總是熟練駕駛高爾夫球車，沿著果園步道穿梭，從柑橘品種到鄰里作物如數家珍，並且能熱情分享農作故事。

然而返鄉接棒的他，在轉型的路上也常面臨來自家裡乃至於社區的阻力，但他沒有急著推翻傳統，而是從傾聽開始。透過一次次與農友對話，逐步凝聚共識，讓長輩理解：如果不改變，農村只會更快凋零。面對傳統農村老化與產業衰退，他思考的是如何讓公老坪「一年四季都有理由上山」？

在自家的流星花園，他選擇在民宿之外擴大整體園區的附加價值，寬廣的空間不僅成為中部地區學子們校外活動的最佳場域，更在婚宴、親友聚會等功能性之外，擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選，一如農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」選擇在園區舉辦，便是看中寬闊的場域搭配絕美景致等優勢。

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝
▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

而在公領域部分，陸冠全則推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品不再只以「斤兩」計價，而是以品牌與體驗創造價值，包括：

★ 春天賞橘花如雪

★ 夏天舉辦「仲夏荔枝夢」與果醋DIY

★ 秋天柿子食農教育

★ 冬天柑橘節與柑橘饗宴

同時，他開發柿葉冷泡茶、柑橘吸凍、柑橘軟糖等加工產品，解決盛產滯銷問題，甚至利用專利瓶蓋與奈米技術，讓柿葉茶可鮮泡現飲，提高附加價值。

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝
▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

在環境面，則爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。公老坪以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」成果，獲國際里山倡議組織肯定，並榮獲台中市「建築園冶獎」。公老坪，從單一柑橘產地，蛻變為結合生態、教育、觀光與加工的示範社區。

3代交織的價值：產業為翼，公益為根 

回望陸家3代，脈絡清晰可見，第1代的陸昌鼎，用觀光農業打開農村的門；隨後接棒的第2代陸桂森，以社會福利守住人的尊嚴。而目前正一肩扛起3代招牌的陸冠全，則用創新與永續翻轉農村未來。

他們並非單純經營企業，而是在經營「地方」。果園帶來人潮，民宿創造現金流，養護中心守護長者，產業協會凝聚社區。商業與公益並非對立，而是互為支撐。在高齡化與農村凋零的雙重挑戰下，公老坪沒有選擇離開，而是選擇扎根。

3代人的胼手胝足，不只是家族事業的延續，更是一場關於土地、尊嚴與未來的長跑。他們用半世紀證明，地方創生不是口號，而是一種願意留下來、慢慢耕耘的態度。在公老坪，接班不是權力的移轉，而是永續的接力。

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#觀光 #台中 #流星花園

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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Beverly比猴俐

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迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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《有時就想往山裡去》下雨天也能散心！台北捷運就能到的療癒系步道

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2026-05-14 19:30 Milly

有時候，想去山裡走走，不一定是為了運動。只是想暫時遠離都市的喧囂，走進寧靜。

這天剛好下著雨，原本還在猶豫要不要出門，最後還是決定到景美附近的仙跡岩散步。從景美捷運站出站後，步行不到五分鐘就能抵達登山口，對於臨時想親近自然的人來說，非常方便。

仙跡岩步道介紹

仙跡岩步道入口
仙跡岩步道入口

仙跡岩步道鋪設完善，沿途多是平緩的水泥路與木棧階梯，即使是陰雨綿綿的日子，也不太需要擔心泥濘濕滑。

階梯步道
階梯步道

一路上經過幾座小廟宇，香火與山林交錯，有種台北郊山特有的生活感。偶爾停下腳步雙手合十，也像是在替最近忙碌的生活留下一點喘息空間。

走到山上的涼亭時，眼前沒有期待中的遼闊景色，只有一大片被濃霧覆蓋的山景。雖然少了視野，卻意外多了幾分安靜。

仙跡岩傳說

而「仙跡岩」這個名字，其實也藏著有趣的地方傳說。

其中一種說法，是五百年前劉海仙翁雲遊到景美時，發現北方妖氣沖天，原來是一隻大蟾蜍精正在作亂。仙翁便試圖以魚竿降伏妖怪，卻因用力過猛，一腳踩進岩石中，留下了如今的仙跡。



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充滿仙氣的步道

另一種傳說則與呂洞賓有關。相傳他追隨何仙姑來到凡間，先落腳於公館蟾蜍山，後來再一步跨到景美仙跡岩，因此留下足跡。不過也有一說，真正的人物其實是「顏洞賓」，只是多年來被誤傳成了呂洞賓。


據說就是這顆石頭
據說就是這顆石頭

下山時改走另一條步道，同樣平緩好走，最後再慢慢接回景美捷運站。仙跡岩步道四通八達，甚至能一路走往萬芳醫院，不論長輩、小孩，或只是想短暫逃離日常的大人，都很適合來這裡散散步。

有時候，真的不用跑太遠。

在雨天裡，走進一片山林，就已經很療癒了。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#台北 #療癒 #散步趣 #捷運旅遊 #雙北健行步道

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❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

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2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

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[台南美食]在地人氣乾麵推薦，簡單好吃的六甲美食，滷味也必點｜林老師麵店(全成小吃)

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2026-05-13 15:34 Rhsuan

這家位於六甲區的老師麵店(全成小吃)，是某日中午樂爸同事邀約而一試成主顧，雖然沒什麼食記，但當天平日前往都已經客滿，跟大家分享~

林老師麵店位置在巷子裡，店面環境是一般住家小店，附近雖然有空地，但也常客滿，多為路邊暫停，門口就是一般小吃店的配置：煮麵台、滷味台，店家動作快。


林老師麵店 是間很有愛的店家，小本經營但仍提供有困難的人一些簡單的套餐，最近越來越多提倡善的循環的店家


走到裡面發現裡面早已人聲鼎沸，同事熟門熟路地往後面走，這才知道原來後面還有一整區的座位，但空位也所剩不多。觀察起來多為在地人或周邊的上班族，應該也是一間在地的日常美味。


林老師麵店菜單很單純，就賣4種麵，加上湯品、滷味、青菜，其實也很足夠飽餐一頓了。


我們點了同事激推麻醬麵，各種滷味都來一份。


端上來時看起來像是乾乾的麻醬麵，一拌開麻香立刻竄出來，麵煮得 Q 而不軟，完全種了愛吃麻醬麵的樂爸味蕾，必點！點乾麵還會附上一碗清湯。


這家的滷味也很推薦，滷豆干、海帶、豬頭皮、米血基本的都有，豆腐跟大腸皮也滷得相當入味，加上一點辣椒或醋，超級搭。


以上就是六甲林老師麵店的小分享，意外又收進一間美食清單。這家店的特色就是美味、乾淨、簡單，座位不多但翻桌快，是那種來到六甲，會特別回訪再繞來吃一次的店。


Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#老師 #滷味 #美食

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2026-05-17 21:11 Belinda的玩美甜蜜窩

#連鎖美味

#雅室牛排

創立於1983年

台北老牌西餐廳代表之一

看過不少人推薦，一直是口袋名單

終於有機會來嚐嚐~!!

為慶生而來~

某娃一早放了一千元在我桌上

說了句給妳~就帥氣轉身

小小年紀就懂現金最實用

且特地05:13傳來生日祝福

((真心覺得浪漫的有點兒肉麻呀~!!))

雅室牛排主打傳統的西式料理

融入現代風味~

讓經典重新詮釋，也多了層次

平日有商業午餐

現烤麵包、和風沙拉

湯品3選1及飲品

來到大直旗艦店~

點了雅室牛排、牛小排

各加點半隻加拿大活龍蝦

半隻加購價980元

蘇先生則點了海鮮套餐

比商業午餐多了前菜跟甜點

前菜干貝Q彈鮮甜~推喔

牛小排超厚的~皮酥內嫩

很好咬也超美味

雅室牛排雖推3分熟

但怕太生保守點5分~也好讚!!

蒸烤龍蝦搭配奶油醬

新鮮龍蝦烤至金黃微脆

搭配濃郁的奶油醬

完美搭配~蝦肉也鮮Q

可惜某娃那孩子嫌腥呢..

蘑菇酥皮濃湯也超推

濃郁奶油湯底

與新鮮蘑菇完美融合

香醇濃郁~搭上酥皮也超讚!!

麵包現烤有兩款~

葵花籽橙皮、雜糧裸麥

端上桌還會燙手

沾滿奶油超好吃~!!

#雅室牛排#台北西餐廳#加拿大活龍蝦

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#牛排 #台中 #台北 #美食探店

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