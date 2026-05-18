2026-05-18 14:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
尊榮假期紐西蘭雙島玩法再進化 攜手紐航、紐觀局 引領旅客深度探索紐國慢旅魅力
【旅奇傳媒/記者-王政】看好紐西蘭旅遊市場持續升溫，更成為長線近期轉單的首選目的地，作為紐澳市場領頭羊的「尊榮假期」，憑藉多年產品操作經驗，特別攜手紐西蘭航空、紐西蘭觀光局，共同推出「旭日啟程，精彩紛呈紐西蘭雙島12日」與「紐西蘭 FARM 風趣．逐夢觀星南北島13日」2大主力商品，以「減少拉車、增加深度」、「特色住宿」、「自然體驗」為3大核心，重新定義紐西蘭旅遊新玩法。
▲尊榮假期董事長劉正輝（中）率領紐西蘭專業團隊合影。 記者-王政／攝
尊榮假期紐西蘭線控經理楊佩璇表示，旅客對於紐西蘭旅遊的需求，已從傳統走景點，逐漸轉向更重視體驗感、舒適度與節奏感，因此尊榮特別將國際金旅獎肯定的12、13天商品進行優化，產品設計上更著重「慢旅深遊」，並透過紐航國內航班的串聯與連泊安排，大幅降低長途拉車的疲憊，讓旅客的時間完整保留，真正沉浸於紐西蘭純淨自然與人文風景之中。
3段國內線完美銜接 縮短距離、精華更濃縮
「旭日啟程，精彩紛呈紐西蘭雙島12日」突破市場常見南北島制式安排，主打雙島經典與歷史文化兼具的深度旅程。 在精心的規畫下，旅程特別延伸至北島最北端的「島嶼灣」，探訪《懷唐依條約》簽署地、建國首都「羅素島」與「派希爾」等重要歷史場域，同時走訪「最接近天堂的小鎮」格萊諾基、米佛峽灣、庫克山國家公園，以及深入南島東部的「但尼丁」人氣景點，透過3段國內線航班的安排，讓旅遊動線更有效率。行程亦安排「皇后鎮」與「島嶼灣」連泊，提供旅客更充裕時間感受當地氛圍；同時特別升級入住庫克山「隱士飯店」本館的面山房，將壯闊山景化為旅程最難忘的晨光記憶。
農莊、星空、峽灣飛行 海陸空多角度烘托新玩法
「紐西蘭 FARM 風趣．逐夢觀星南北島13日」則鎖定親子家庭與喜愛自然體驗客群，以「農莊」、「星空」、「峽灣飛行」3大元素為亮點，從海、陸、空3種旅遊方式，打造兼具寓教於樂與慢活氛圍的深度假期。
產品最大特色之一，即安排「皇后鎮」往返「米佛峽灣」之飛行體驗，旅客可從高空俯瞰南阿爾卑斯山、峽谷冰河與高山湖泊，搭配峽灣遊船巡航，以不同視角欣賞被譽為「世界第8大奇景」的米佛峽灣，同時省去傳統往返長時間拉車。
同時，行程突破市場常規框架安排2大亮點，包括特別安排「瓦納卡農莊」住宿1晚，讓旅客深入感受紐西蘭純樸牧場生活；此外更前往全球知名的「暗黑星空保護區」－「蒂卡波」，透過專業觀測設備與專業導覽解說，帶您近距離欣賞南半球銀河景致，成為旅程中最具記憶點的亮點之一。
交通安排上，除了保證5年內新車外，尊榮也善用紐航國際線與國內線優勢，包括「基督城」直飛「羅吐魯阿」等配置，大幅減少舟車勞頓，將更多時間留給景點體驗與在地探索。除了自然景觀與體驗升級，尊榮亦同步強化餐食與住宿品質，包括安排皇后鎮景觀餐廳、得獎酒莊、高餐標西式風味料理，搭配高星等住宿，從細節提升整體旅遊質感，讓旅途中每一刻都盡享愜意與放鬆。可以說，透過紐航、紐觀局在各方面支援的全力支持，以及「國際金旅獎」的背書，尊榮不斷藉由行程細節與質感的提升，為市場創造旅遊紐西蘭的全新篇章。
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