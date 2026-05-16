新加坡的「新不了情 情緣再續八大理由！

新加坡旅遊局推出「新，不了情」邀請台灣旅客探索獅城文化、美食與創新體驗

【旅遊經 洪書瑱報導】

對許多台灣旅客而言，新加坡是一個帶著溫度的名字，而讓您「流連」的原因？可能獨有的Kaya吐司加半生熟雞蛋、可能是香氣四溢的海南雞飯或肉骨茶、可能是在濱海灣夜色，可能是城市天際線、也可能是多國文化風情等，而對尚未造訪的人來說，新加坡早已透過無數旅人的影像與故事，成為清單上始終嚮往的目的地之一。新加坡旅遊局為邀台灣民眾重遊新加坡，攜手長榮航空，正式推出「新，不了情」旅遊推廣計畫，為此整理了新加坡「新，不了情」情緣再續理由！

※. 「新，不了情」，新加坡八大情緣再續的理由──





一、新加坡的樟宜機場：

新加坡樟宜機場是全球最頂尖、也最受旅客喜愛的國際航空樞紐之一，在今( 2026)年 Skytrax 的評選中，樟宜機場再度奪冠，它已第 14 度榮獲「世界最佳機場」的頭銜。其中「星耀樟宜」匯聚眾多新加坡在地品牌的零售與餐飲選擇，旅客能在候機時光中悠閒挑選伴手禮，或以 Swee Choon 的香酥麵線糕、Crave 椰漿飯作為登機前最後一口道地滋味。

喜歡活動體驗的旅客，也能前往第三航廈挑戰巨型滑梯與室內攀岩，或在星耀樟宜的 Canopy Park 漫步迷宮、步道與彈跳網之間；而第二航廈奇幻瀑布裝置「The Wonderfall」即日起至5月31日推出迪士尼主題限定演出，透過光影、水幕與經典角色投影交織出的沉浸式效果，讓候機時光也成為值得駐足欣賞的一段旅程。即使本次迪士尼主題告一段落，樟宜機場未來仍將不定期推出不同主題活動，讓每一次轉機與候機，都保有再次遇見驚喜的可能。









二、經典景點升級：







去年重新開幕的「新加坡海洋生態館」，館內由原先7個展區全面擴建為22個展區，從遠古海洋一路延伸至深海秘境，讓整趟參觀成為一場兼具觀賞、學習與探索的感官旅程。「萬態野生動物世界」，自然探索體驗一次比一次更加豐富，除了新加坡動物園、夜間野生動物園、河川生態園、新加坡飛禽公園及雨林探險園(西區)五大園區之外，近年更陸續加入互動展館與沉浸式場域。全新展館「探索世界 Exploria」透過多媒體科技與個人化裝置，打造一場橫跨史前生態至極地環境的旅程，旅客不僅能認識地球與自然環境的演變，更能親身走入模擬場景，感受沙漠焚風、極地冷冽等截然不同的氣候變化；而「好奇心之灣 Curiosity Cove」則以寓教於樂的互動設計，打造適合親子共遊的自然探索場域。熟悉的景點持續加入新的觀看方式，也讓旅人每次造訪都能獲得不同感受。





三、旅遊的延伸，城市外的各式風情：



新加坡總能玩出截然不同的旅行節奏，能將視角延伸至城市之外，從經典地標到城市巷弄，從自然生態到創意街區。「烏敏島」以靜謐自然展現與市區不同的面貌，旅客可透過雙人皮划艇穿梭紅樹林水道，或搭乘「奎籠船」出海感受漁村生活與海上風景；回到市區，從「加東如切」濃厚的土生華人文化風情、New Bahru由老建築活化而成的創意生活空間，到武吉士融合藝術氛圍與市集感的街區樣貌，也都讓熟悉的新加坡不斷長出新的探索切面。

四、新加坡美食：









從街邊小販到特色餐館，橫跨傳統與創新的新加坡美味版圖





新加坡美食不只是味覺的滿足，更是一場文化交織的體驗。從熟悉的海南雞飯、叻沙到沙嗲，這些經典料理承載著華人、馬來、印度與娘惹文化長時間融合的軌跡。對台灣旅客而言，這些味道或許並不陌生，但如將味蕾再深入在地化，如：A Noodle Story中，以創意手法重新演繹「傳統雲吞麵」，將酥脆的炸馬鈴薯裹蝦與低溫烹調的叉燒融合，展現「新加坡式拉麵」的新穎層次；The Blue Ginger則專注於呈現道地娘惹菜的香料靈魂，其招牌的「仁當牛肉」燉煮至入口即化，吸飽了椰奶與香料的精華。對於喜愛辛香風味的旅客，Muthu's Curry 的南印度式咖哩魚頭是不可錯過的經典，濃郁香辣的湯頭搭配肉質鮮美的魚頭，每一口都是味蕾的震撼；而 The Coconut Club把平凡的椰漿飯精緻化，以高品質椰奶烹煮出粒粒分明的香米，搭配外酥內嫩的香料炸雞，重新定義了在地風味的極致； Nyonya Chendol 的珍多冰，鹹甜交織的綠色粉條與香濃椰糖，為熱帶氣候帶來最清爽的收尾。



五、用美食結合故事、場景與戲劇的沉浸式演出：







為保留經典與傳統之餘，新加坡也持續為「吃飯」這件事開拓更多想像。Absurdities將用餐轉化為結合故事、場景與戲劇的沉浸式演出，這間自詡為「世界上最荒誕的餐廳」的創意餐廳，透過六道料理串聯不同敘事篇章，旅客可能上一秒還置身90年代復古美式廚房，下一秒便需要爬過櫥櫃、鑽過小洞、爬梯子前往飛行途中的飛機客艙，隨著空間轉換與情節推進，讓每一道端上桌的餐點都成為視覺、情緒與味覺同步展開的驚喜。而隱身於雨林探險園(西區)內的 Cavern Restaurant，則以新加坡首家洞穴餐廳之姿，打造截然不同的冒險氛圍。餐廳設計靈感源自壯麗的姆魯洞穴，在巨岩與幽暗光影之間營造出彷彿置身地底秘境的用餐情境；此外，也為成人旅客準備融入在地元素的招牌調酒 Sng Buey，在經典瑪格麗特基底中加入新加坡風味，成為園區探索後最具儀式感的一杯。







六、新加坡的熱鬧夜色：

當夜幕降臨，新加坡的街頭味覺場景則以另一種熱鬧姿態延續。透過Indie Singapore Tours的芽籠美食導覽，旅客能在專業導遊帶領下，一次串聯最具代表性的在地夜市美味：從砂煲中熱騰騰上桌的田雞粥、充滿鑊氣的炒粿條，到芽籠路旁現剖現吃的頂級榴槤，沿著街區邊走邊吃，感受的不只是食物本身，更是新加坡最真實也最鮮活的夜生活節奏。透過這樣一站式的味蕾探索，無論初訪或再次回訪，都能在熟悉與驚喜交錯之間，收藏一份屬於新加坡的深刻記憶。飽餐一頓後，新加坡的精彩才正要開始。沿著新加坡河騎行，夜幕低垂、燈光點亮城市天際線，在徐徐微風中走進這座城市的夜生活核心Bar Hopping，新加坡匯聚多家入選亞洲50大酒吧的指標名店，每一間酒吧，都以風味為語言，訴說著獅城的多元文化與創意靈魂。

七、從新加坡司令經典至新加坡的調酒新文化：









百年經典與創意調酒，多元文化與創意靈魂盡在獅城夜晚

談及經典，誕生於萊佛士酒店 Long Bar 的 Singapore Sling(新加坡司令)，無疑是最具代表性的城市象徵之一。坐在復古藤椅上，隨手將花生殼拋落地面，延續這項獨特傳統，再啜飲一口粉紅色調酒，便是最道地、最寫意的新加坡微醺時刻。若想進一步探索當代調酒文化，新加坡同樣精彩紛呈。總是在排行榜上的Jigger ＆ Pony 以經典且細膩的 Espresso Martini 聞名；Native 則以永續理念為核心，嚴選東南亞在地香料、水果與草本植物，打造富含土地風味的創意調酒；而 Origin Bar 以復古火車站為靈感設計，透過一杯杯作品，帶領旅人穿越新加坡五大區域，細細品味熱帶風土的多樣層次。

八、精品甜點與伴手禮：

來自Mr. Bucket Chocolaterie的新加坡咖椰吐司巧克力Kaya Toast Bar，將國民早餐巧妙轉化為精品甜點，以苦甜巧克力包裹流心般的手工咖椰焦糖醬，再搭配焦化奶油麵包屑與馬爾頓海鹽，鹹甜交織出令人難忘的層次；Irvin's 鹹蛋魚皮則以濃郁鹹香與酥脆口感，成為許多旅客返台前必定掃貨的經典零食；Home's Favourite 的叻沙餅乾，則將椰奶、香茅與辛香料交融出的濃縮叻沙香氣封存其中，讓熟悉的南洋滋味得以在返家後再次被喚起。除了味蕾記憶，Starbucks 推出的魚尾獅造型周邊，以及 Shermay's Heritage Kitchen 以傳統餐籃 Tingkat 為靈感打造的特色禮盒，也讓新加坡的城市意象與文化情懷，能以更日常的形式被延續收藏。旅途中的美好總讓人意猶未盡，每段旅程都有結束的一刻，但新加坡有辦法讓那份「不了情」在日常生活裡繼續留存。除了松發肉骨茶、斑蘭蛋糕等經典選擇，這座城市也藏著許多融合創意與在地風味的特色伴手禮，讓旅人得以將屬於獅城的味道與記憶一併帶回。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示：「2026年第一季度，台灣旅客入境新加坡人次相較2025年第一季成長了16%，延續去年的穩健增長態勢，也再次印證新加坡始終穩居台灣旅客最喜愛的海外目的地之一。而「新，不了情」企畫同步攜手台灣最大社群平台 Dcard Video團隊，以真實旅程為內容核心，打造一趟充滿溫度的跨世代圓夢之旅。





相關訊息可至活動官方網頁(https://www.promotions.com.tw/2026EVAxSTB/)查詢！







以上圖片：新加坡旅遊局提供





