為工作日常斷開連結，上班族興「下班逃跑計畫」　郵輪免請假7,500元起閃現沖繩！

為工作日常斷開連結，上班族興「下班逃跑計畫」，圖為郵輪露天泳池能盡情享受沐浴在大海的樂趣。AsiaYo提供



【旅遊經 洪書瑱報導】







現代社會高壓與時間碎片化的生活節奏下，年輕人與上班族正重新定義「旅行」的樣貌，故興起了「輕旅遊」 或 「慢旅」的一種「慵懶式」旅遊，為了「斷開連結」的出遊，讓自己重新充電，而這種「斷開連結」的切換，「郵輪旅遊」不失為一種選擇，根據AsiaYo觀察，結合短天數與高便利性的郵輪行程，成為Z世代與小資族間快速崛起的新選擇，主打週五下班即出發、免請假也能出國，以及免萬元、並依航次天數推出含酒水的高CP值郵輪旅遊，不僅解決時間成本，更以一價全包，無腦的輕鬆體驗，可獨自一人，也能和三五好友，讓旅客從登船那刻就進入度假模式，一覺醒來直達日本沖繩、石垣島，掀起一波「下班逃跑計劃」的出國熱潮。









「斷開連結」的切換，「郵輪旅遊」不失為一種好的選擇。AsiaYo提供







旅遊玩家最愛漫步在沖繩街道，享受愜意假期。AsiaYo提供







日本石垣島「川平灣」絕美風光，讓人流連忘返。AsiaYo提供







在「工時」與「壓力」並行的時代中，「週五下班就出國」不再只是想像。AsiaYo 攜手麗星郵輪合作，推出4大特色航程，主打全包式「酒精自由」新體驗，其中3天2夜日本石垣島的超短航程，最低每人7,500元起，搭配獨家酒水套餐，免請假也能出國，精準切中上班族時間痛點，搶攻「時間經濟」旅遊商機。旅客週五晚間登船啟程，在海上開啟週末逃逸模式；隔天直達日本石垣島，省去轉機奔波，把移動變成休息；週日返台後，讓充飽電力的自己，帶著尚未散去的海風回到辦公室，實現「玩樂、工作兩不誤」的微旅行節奏，將時間效率最大化，成為辦公室一族最愛的旅遊新選擇。









一站式郵輪開趴！年輕人跟著音樂，盡情舞動釋放活力。AsiaYo提供







郵輪特色表演秀每天都有驚喜時刻。AsiaYo提供







舒適露台客房，無需出門就能為身心充電。AsiaYo提供







家人、好友在郵輪上享用美食，度過美好假期時光。AsiaYo提供







下班搭郵輪出國，3天2夜免請假爽玩日本。AsiaYo提供







小資族搭郵輪旅行，微醺酒水讓旅行儀式感滿分。AsiaYo提供





據交通部觀光署統計，今年前3個月國人出國人次累計達536萬5,205人，較去年同期成長19.4%。其中，以日本佔比37.5%穩居最熱門出國首選。AsiaYo觀察，近年旅遊市場出現「日本國旅化」趨勢，短天數、高效率的出國型態明顯升溫。旅客下班後即可搭乘郵輪啟航，隔日清晨直抵日本，以便捷的交通方式、具競爭力的價格優勢，以及與開車南下墾丁相近的移動時間，讓「搭郵輪玩日本」成為今夏最受矚目的出遊新選擇。





AsiaYo看準上班族隨時想「躺平」的需求，以「在家躺不如海上躺」為主打的郵輪行程正夯。小資旅行不將就，「精緻不窮遊」成為新世代的出走態度，鎖定Z世代旅遊商機，透過 AsiaYo 預訂麗星郵輪行程，最低7,500元起即可輕鬆啟航日本，3天2夜或4天3夜，包吃、包住、包微醺，一次完成海上度假。航程直達那霸、石垣島，將移動化為休息，把海風視為灌溉精氣神的養料，其中獨家酒水套餐以「生命回復藥水」與「戰鬥亢奮藥劑」命名，讓微醺成為旅行的儀式感。以「國旅價格、日本規格」重寫短程出國想像，用一趟郵輪，把逃離日常變得輕盈而理所當然，免萬元或萬元左右的價格，挑戰國旅地板價。

看好郵輪市場持續升溫，華語郵輪旅遊預訂平台 AsiaYo 指出，內部數據顯示訂單量已連續三年呈現三位數翻倍成長，其中近4成旅客為首次搭乘郵輪，顯示郵輪旅遊正加速普及，市場動能持續擴大。

除了日本，也能規劃一場6天5夜橫跨日本、韓國的海上旅程，在移動度假村中，從日出到夜晚，節奏一路延續不斷，白天望向無邊海景，讓時間慢慢鬆開；而旅程的記憶，也在餐桌間被悄悄收藏，船上有3間免費與7間付費餐廳，從中式到西式料理一應俱全，每一餐都是風景的延伸。夜幕降臨後，氣氛切換成另一種自由模式，音樂、燈光與微醺交織，打造專屬成人的青春派對，把每一晚都過成值得回味的片段。搭配AsiaYo獨家酒水套餐，每人可享8杯調酒、4杯啤酒，最低16,300元起，輕鬆實現海上「酒精自由」。

跟著資深旅遊玩家一起解鎖郵輪新玩法！搭乘歌詩達郵輪 莎倫娜號展開4天3夜沖繩航程，走進只有內行人才懂的海上節奏。郵輪午後2點靠港、隔天下午1點才啟航，旅客擁有近24小時完整停留時間，真正實現「All Day深度旅遊」，每人最低10,400元（不含酒水套餐）。白天可悠遊觀光景點與購物商場，夜晚則切換成微醺模式，居酒屋與夜生活一次到位，從日光到夜色，把沖繩玩成一整天不間斷的旅程體驗。

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好康一，「輸碼現折500元」，即日起至5月26日，AsiaYo 官方網站預訂郵輪行程，輸入派對動物獨家折扣碼，現折500元。



好康二，「海上續命派對禮包限量送」，訂購郵輪行程就送海上續命派對禮包，幫你體力、電力、網速一次補滿，內含日本eSIM（1GB／2日）、AsiaYo四合一行動電源（10,000mAh）、元氣YoYo續命濾掛咖啡4入，限量150組。



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※提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

以上圖片：業者提供







