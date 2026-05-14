烏來內洞國家森林遊樂區 「森林邦」森林療癒體驗 透過靜心與五感覺察 享受大自然的療癒力

內洞森林遊樂區，位於新北市烏來區信賢里，海拔高度在 230至 800公尺之間，園區內有烏紗溪、內洞溪匯流南勢溪，因河床侵蝕形成烏紗溪瀑布與內洞瀑布，豐沛的水資源，孕育了繁茂的森林及多樣性的動植物生態，其中內洞瀑布負離子含量全台最高，更是全台網路票選最美的瀑布第一名。健行觀瀑享受空氣三寶，「森林邦」森林療癒體驗，享受大自然的療癒力。

園區規劃有觀瀑步道、賞景步道與森林浴步道等三條步道，腳力好可串連形成一個 O 字環狀健行路線，其中觀瀑步道沿南勢溪而行，全長約 1,000公尺，前段 700公尺為無障礙油柏路面，平緩無坡可讓行動不便者以輪椅代步，輕鬆抵達樂水橋觀瀑平台 (照片)，沿途可觀賞懸瀑傾洩的烏紗溪瀑布及水勢奔騰的內洞瀑布。

瀑布、河川及生態是內洞國家森林遊樂區的三大特色，入園後即可聽見淙淙水聲，步行五十公尺就到達園區的第一個景點 - 烏紗溪瀑布觀瀑台，於此可以眺望烏紗溪瀑布。園區的觀景台已全部施作為高架木作，取代傳統的水泥平台，以降低對自然生態的破壞，讓動物可以自由穿梭於高架木台之下，也讓植物及土壤不受踐踏及破壞。

位於南勢溪中游的烏紗溪瀑布，在此匯流南勢溪，因河床侵蝕形成瀑布，雪白的水練由峭壁傾瀉而下，溪谷樹木遮蔭陽光斜射，水簾懸掛彷如少女髮絲披肩而下。

南勢溪發源於雪山山脈，溪水湛藍，由於雨量充沛沿途形成許多瀑布。內洞昔日稱為「娃娃谷」或 「蛙蛙谷」，名稱的原由來自此處春夏時節，蛙群齊鳴的現象。

羅好水壩，羅好是信賢鄉泰雅族的社名，意思是「濃密的森林」。羅好水壩引水經 4.8公里隧道與阿玉壩的水，一同送往烏來發電廠，利用兩地高低落差 80餘公尺來進行水力發電，是北台灣一個小型的水力發電廠。羅好水壩興建於民國36年 (1947)，當初的設計採用川流式混凝土引水壩，而後因台電公司需配合尖峰時刻發電，因此於民國52年 (1963) 將堰頂加設弧形閘門。

烏來杜鵑，又名台北杜鵑、柳葉杜鵑、金平氏杜鵑，為台灣特有種、唯一一種岩生性杜鵑花科植物，花色偏粉紅，葉子看來較為細長。烏來杜鵑的野生棲地位於新北市烏來區北勢溪上游，分布狹隘。民國73年 (1984) 翡翠水庫開始蓄水，將其唯一的原始棲地淹沒，為避免永久滅絕，目前正進行復育，內洞是目前觀賞烏來杜鵑最方便的地方。

內洞瀑布概分二層，雪白的水練由溪谷斷層峭壁傾瀉而下，水花飛揚噴珠洩玉，水氣瀰漫高低層次分明，瀑底水勢平緩容易親近，瀑布旁有陡峭岩壁，陽光穿透濺起的水霧，負離子迷漫令人神清氣爽。(照片：內洞瀑布下層瀑布)

內洞瀑布上層瀑布，根據林務局調查，內洞瀑布負離子含量全台最高，更是全台網路票選最美的瀑布第一名。

此次活動除了在健行中享受森林浴「空氣三寶」(高含氧量、芬多精和負離子) 外，還特別邀約台灣森林療癒第一品牌「森林邦」，進行森林療癒課程，在療癒師的帶領下，透過信任行走 (放大感官)、自然物尋找 (專注減壓) 與精油呼吸 (身心放鬆) 等活動協助釋放壓力，並使用唾液澱粉酶測試，以科學實證壓力指數的變化。

出發前與課程結束後，透過唾液澱粉酶試紙進行測試並記錄數據，以科學實證進行森林療癒課程前、後的壓力指數變化。

森林邦，官網：https://www.foutw.com/

內洞國家森林遊樂區

地址：新北市烏來區信賢里娃娃谷46號

開放時間：08：00～17：00

入園票價：全票非假日65元、假日80元，半票40元 (新北市民、軍警、學生與7歲至12歲兒童)，優待票10元 (3至6歲兒童及65歲以上年長者)