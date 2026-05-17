2026-05-17 09:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
搭台灣好行「168虎埤老街線」串玩新化老街、虎頭埤水色
【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南新化「虎頭埤風景區」擁有湖光山色的優美景觀、多元且豐富生態環境，也提供烤肉、露營、搭太陽能船或踩腳踏船遊湖等遊憩活動，是市民近郊與遊客踏青熱門景點之一。
為推動臺南山線觀光發展並深化旅遊內涵，臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）整合交通與在地資源，推出台灣好行「168虎埤老街線」，串聯新市火車站、新化老街及虎頭埤風景區等重要節點，推出兼具便利性與深度體驗的旅遊路線，要讓遊客能輕鬆走進新化，感受山城獨有的自然與人文魅力。
臺南市長黃偉哲表示，新化地區有新化老街、大目降文化園區、新化果菜市場、虎頭埤風景區等知名景點，兼具歷史街區與自然景觀，具有發展多元旅遊的潛力。近年市府持續優化虎頭埤風景區環境與服務設施，並導入在地特色伴手禮品牌進駐園區禮物店，讓旅遊不僅停留於景點參訪，更能延伸至在地文化、生活體驗與地方特產，吃喝玩樂一應具足。
觀旅局林國華局長指出，「虎頭埤風景區」擁有豐富自然資源與完善休閒空間，適合不同客群規劃輕鬆慢遊行程，是全家大小一起出遊老少咸宜的風景區。包含一般遊客可漫步湖畔步道、芬多精登山步道、騎乘自行車，或體驗水域休閒活動，在四季變化的景色中放鬆身心，感受臺南近郊難得的綠意與寧靜。親子遊客可在全齡式地景遊憩區盡情遊玩，更推薦前往親子環教館觀賞及瞭解蟋蟀生態。銀髮族群則可悠閒地漫步在舒適無礙的湖濱步道，享受寧靜廣闊的湖光山色。
此外，位於園區入口處旁的禮品店，嚴選在地品牌商品，展現新化地區的產業特色與創新能量。像是「新興養蜂園」，強調以純淨山林環境飼養蜜蜂，蜜源來自多樣原生植物與季節花源，堅持天然熟成、無過度加工，保留蜂蜜原始風味與營養價值。產品包含龍眼蜜、百花蜜及蜂花粉等，風味層次豐富、口感細緻，兼具日常食用與養生保健特色，深受消費者喜愛。而「山海屯」則以地方創生為核心理念，長期投入農村產業整合與品牌推廣，嚴選在地優質農產，透過產品開發與設計轉譯，推出果乾、米製點心及特色農產加工品等多元商品。其產品不僅重視品質與風味，更強調包裝美學與文化故事，讓每一項商品都承載土地記憶與人文價值，提升伴手禮的整體質感與辨識度。
觀旅局表示，透過「交通串聯＋場域體驗＋在地品牌」的整合模式，不僅提升山線旅遊的可及性，也讓旅程更具溫度與記憶點。未來將持續結合地方資源與產業特色，打造兼具文化深度與觀光吸引力的旅遊環境，吸引更多旅客走訪台南山線。更多精彩活動將陸續推出，相關資訊請至「台南旅遊網」、「台南旅遊」臉書粉絲團及「虎頭埤風景區」官網查詢。
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