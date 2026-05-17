穿越半個中國大陸 跟著美麗中華揭開長江三峽遊輪新篇章

搭豪華郵輪遊長江三峽，除了兩岸美景外更可享受細緻服務、道地美食、豐富設施與愜意時光。 圖：世紀遊輪／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】長江三峽是歷代文人墨客最喜愛的旅遊勝地，多首耳熟能詳的詩詞，活靈活現的敘述著三峽風采。比如，李白《早發白帝城》「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還」讓白帝城的多彩與江陵兩岸的猿猴啼叫，帶來輕快自在與忘憂；元稹「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」讓巫山神女峰添上浪漫色彩；李白《渡荊門送別》、陸游《三峽歌》，帶出西陵峽的險峻與氣勢，每一首詩詞都在傳遞三峽的雄奇壯麗。

隨著造船技術與旅遊型態進化，長江三峽正式邁入「高端遊輪時代」。有別於過往的傳統遊船感受，當今百花齊開的嶄新遊輪紛紛問世，從一價全包的便利體驗，到船上精緻餐飲、娛樂設施與觀景空間，都提供遊客高度的情緒價值，用更愜意的閒適時光，親炙古人筆下的壯麗三峽。

▲乘著遊輪悠閒體驗重慶至宜昌段峽谷美景之美。 圖：shutterstock／來源

高端遊輪領航 三峽旅遊邁入全新世代

隨著旅遊市場邁向精緻化與深度體驗，長江三峽正式進入「高端遊輪」新時代。多艘新世代遊輪接續登場，從空間設計、餐飲服務到行程規劃全面升級，打開三峽旅遊新樣貌。

為什麼一定要選擇豪華遊輪？少了長途拉車的疲憊、無須天天更換飯店、不必拖著行李奔波、不必一早趕行程，取而代之的，是在寬敞甲板上感受江風或在私人陽台靜賞峽谷雲霧與與晨昏時光，讓旅行回到最舒服的節奏；許多陸路行程難以抵達、或無法完整欣賞的視角，也能透過郵輪一次收藏，感受截然不同的風景層次。

此外，豪華遊輪更結合高端設施、貼心服務與從容行程，不論親子、長輩、好友同行，甚至一個人旅行，都能自在享受。更重要的是，透明化行程、無強制購物安排，好感度直接升級。

▲2026春天全新下水的「長江行・攬月號」遊輪，以高規格頂配服務成為話題。 圖：台灣中國旅行社／來源

新世代話題旗艦｜「長江行・攬月號」

2026年4月全新首航的高規格「長江行・攬月號」，以頂規設計與現代美學打造，結合寬敞客房、全景觀景空間與高規格服務成為最新話題。除了內河旗艦，更是首艘「空間智能遊輪」提供智慧化艙房與互動設施，提供私密且舒適的三峽巡航體驗，可夜遊三峽、江畔賞月，感受浪漫氛圍，是追求質感與話題性的首選。

世紀遊輪「世紀傳奇號」提供自「上海－重慶」珍稀長線遊程。 圖：台灣中國旅行社／來源

經典升級之選｜「世紀遊輪」系列

經典升級的「世紀遊輪」系列，是三峽遊輪領導品牌，擁有齊全艦隊，如：世紀夢想、世紀遠航、世紀凱歌、世紀綠洲、世紀傳奇、世紀榮耀等船隊提供舒適服務與多元航線；客房配備全景私人陽台與高端管家服務、恆溫泳池、豐富美食等，更是開拓「上海－重慶」珍稀航線的長線船，另有三峽精華短線等選擇，沿途可遊歷黃鶴樓、岳陽樓、荊州博物館等文化古城，適合首次遊覽三峽或偏好高CP值的旅客。

▲「長江探索號」為長江高端遊輪之一，主打全套房配置、高服務人員比例及深度特色岸上行程。 圖：台灣中國旅行社／來源

深度探索體驗｜「長江探索號」

深獲名人推薦的「長江探索號」以1:50高客房空間比例聞名，提供頂級設施與高品質服務，被譽為是長江高端遊輪之一，可直接通過「三峽大壩升船機」不必換船搭乘，節省更多時間，看更多風景。同時，精緻小型高端航程，強調文化導覽與岸上深度體驗，深入三峽秘境與人文景點，具彈性與專屬感，帶領旅客深入三峽人文歷史與自然景觀。

經典巡航首選｜「長江1號遊輪」

「長江1號遊輪」承載了三峽歷史記憶，是三峽兼具舒適與實用性的經典船型，提供穩定順暢航行體驗，可原船通航升船機、葛洲壩、宜昌九碼頭登離船，輕鬆飽覽瞿塘峽、巫峽、西陵峽壯麗風光，價格平易近人，是入門體驗三峽的理想選擇。

▲三峽大壩位於宜昌市境內三斗坪，是目前世界最大的混凝土水利發電工程，也是三峽大壩旅遊區的核心景觀。 圖：shutterstock／來源

國之重器工程體驗｜三峽大壩升船機 × 葛洲壩船閘

搭乘豪華遊輪，除了減緩旅遊城市間長途接駁的疲憊，還可近距離欣賞三峽兩岸峽谷風光。亮點之最乃見證世界級水利工程，親訪「三峽大壩」，實地感受升船機與葛洲壩船閘，船體隨水位升降的震撼過程，宏偉的建築體量、高達100多公尺的洩洪景觀、船隻垂直升降的「爬樓梯」奇觀，近距離見證「國之重器」的壯觀與人類工程奇蹟。

▲「大足石刻」是重慶必看世遺景點，也是中國大陸石窟造像藝術典範。 圖：shutterstock／來源

當詩詞中的三峽化為眼前風景，山水不再遙遠，而是隨著船行緩緩展開。跟著「美麗中華」，以水路視角，看見不一樣的美景，每一段航程，收錄著從古至今壯闊山水的詩情畫意；每一次啟航，也開啟全新的三峽體驗。想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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