蟬說全新開幕台中旅館【蟬說:旭樹 寓所】蟬說走進城市裡的第一站，每間房皆配有獨立陽台、Dyson 吹風機，頂樓公共空間備有咖啡機以及COVA氣泡飲水機。

以懶人露營起家並且闖出一片天的蟬說系列，居然開起飯店了!

蟬說首家飯店，選擇開在台中，

想要在台中打造一處留給生活與專注的城市寓所，

因此取名為:旭樹 寓所。

生為台中人，又是蟬說收藏家，當然要來光臨看看囉!

旭樹 寓所

地址:台中市西屯區福林里福科路620巷16號

電話:04-37026770

專屬訂房優惠95折: AR58rdh

官網訂房：https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3393993526299/branch

蟬說系列看這裡:

蟬說:夕陽漫漫 https://cetustar.com/slowlysunset-glamping/ (暫時關閉)

蟬說:霧繞 https://cetustar.com/chanshuo-woorao-glamping/

蟬說: 溪頭生態露營區 https://cetustar.com/chanshuo-xitou-ecocamping/

旭樹 寓所 地理位置與停車

旭樹 寓所位於台中西屯區，鄰近中科商圈。

它算是在住宅區裡面，鬧中取靜，

地理位置便利，

距離東海大學、東海商圈、米平方商場大概都只需要 10 分鐘車程，

是間適合做為親子旅遊、台中旅遊的小資族飯店。

比較可惜的是，飯店本身是沒有停車場的喔!

不過周邊有許多收費停車場，飯店有做了停車場攻略 ​。

針對各種不同族群，

比方短時間、省錢一族；或是不想走太遠的懶人一族，

給予不同的停車建議。

停車資訊看這裡:https://chanshuo.life/7Pb3M

旭樹 寓所 大廳

跟一般氣派的飯店大廳不太一樣，旭樹:寓所 走的是親切居家風格。

它們採取自助入住，因此大廳不見得隨時都會有服務人員喔!

進到大廳以後，直接掃描QR CODE線上填寫表單，辦理入住手續。

簡單方便，如果是不想太多交際的I人，這點算是挺友善的XDD

旭樹 寓所 舒適三人房

飯店有雙人房、三人房與四人房，我們入住的是三人房。

房間位於6樓，白天時的採光很棒。

三人房是一張雙人床與一張單人床的配置，

我們一家三口睡剛剛好。

蟬說在打造懶人奢華露營時，在選品上本來就不馬虎，

來到了飯店，也秉持一貫的原則。

特別選用台灣在地品牌「幸福床店」的床墊，

搭配適合台灣濕熱氣候的涼感布料，睡起來的感覺很清爽。

每間房間都有獨立陽台，而且空間不算小喔!

越夜越美麗的台中，在這裡可以看到一點夜景，算是意外的收穫。

除了間間房配有陽台，電視也是直接給你55吋大螢幕。

還有Dyson 吹風機，若猶豫是否要購入的話，歡迎先來這裡試用?(誤)

衛浴部份就是簡單乾淨，採乾濕分離設計。

由於旭樹:寓所 的房間其實不大，

因此對比起來，我覺得衛浴空間顯得不算小耶!

我們入住時，房內桌上還貼心準備了兩包爆米花餅乾小點心，增添了一點小驚喜。

整體來說，以這個價位來看，

房間的表現算是中規中矩、基本需求都有到位。

不過比較可惜的地方，隔音真的待加強，

可以聽到走道，甚至隔壁房客的聲音，

若對睡眠品質較敏感的人，可能需要稍微留意喔!

旭樹 寓所 7F公共空間 迎賓小點心

在飯店的七樓，也就是最高樓層，有一個公共空間。

從15:00到22:00，提供小點心自助取用喔!

有烤麵包、台式馬卡龍。

以及小餅乾。

飲料部份，有煮好的茶。

或者你習慣泡茶包，喝喝花茶。

如果想喝咖啡跟氣泡水，這裡也有提供。

雖然小點心是下午三點才開始供應，但咖啡機跟氣泡水機是沒有時間限制的喔!

因此如果早上習慣喝杯咖啡的人，直上七樓就對了!

咖啡機選用的是Julius Meinl 咖啡豆，以經典維也納式烘焙帶出百年風味。

咖啡機旁邊就是飲水機，以及製冰機。

這台飲水機很厲害，它是美國百年品牌 COVA 氣泡飲水機。

除了供應各種溫度的水以外，重點是有氣泡水，

喜歡喝氣泡水的我，喝了好幾杯。

七樓這個公共區域設置了一些座位，

如果不喜歡房間有食物味道的人，就來這裡吃吃東西、喝喝飲料。

或者三五好友在這聊天，挺不錯的。

我是一個愛吃零食的人，住飯店有小點心可以解解嘴饞，很重要啊!

頂樓有一個大露台，走出去看向遠方景色，讓人覺得很舒心。

旭樹 寓所 相關資訊

蟬說在台中的新開幕旅館，

做為商務、旅遊都可以的旭樹 寓所，

將《蟬說》對旅途與安住的想像帶進城市裡。

旭樹 寓所

地址:台中市西屯區福林里福科路620巷16號

電話:04-37026770

專屬訂房優惠95折: AR58rdh

官網訂房：https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3393993526299/branch