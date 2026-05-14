2026-05-14 08:50 鍾小殷的幸福玩樂趣
蟬說全新開幕台中旅館【蟬說:旭樹 寓所】蟬說走進城市裡的第一站，每間房皆配有獨立陽台、Dyson 吹風機，頂樓公共空間備有咖啡機以及COVA氣泡飲水機。
以懶人露營起家並且闖出一片天的蟬說系列，居然開起飯店了!
蟬說首家飯店，選擇開在台中，
想要在台中打造一處留給生活與專注的城市寓所，
因此取名為:旭樹 寓所。
生為台中人，又是蟬說收藏家，當然要來光臨看看囉!
旭樹 寓所
地址:台中市西屯區福林里福科路620巷16號
電話:04-37026770
專屬訂房優惠95折: AR58rdh
官網訂房：https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3393993526299/branch
蟬說系列看這裡:
蟬說:夕陽漫漫 https://cetustar.com/slowlysunset-glamping/ (暫時關閉)
蟬說:霧繞 https://cetustar.com/chanshuo-woorao-glamping/
蟬說: 溪頭生態露營區 https://cetustar.com/chanshuo-xitou-ecocamping/
旭樹 寓所 地理位置與停車
旭樹 寓所位於台中西屯區，鄰近中科商圈。
它算是在住宅區裡面，鬧中取靜，
地理位置便利，
距離東海大學、東海商圈、米平方商場大概都只需要 10 分鐘車程，
是間適合做為親子旅遊、台中旅遊的小資族飯店。
比較可惜的是，飯店本身是沒有停車場的喔!
不過周邊有許多收費停車場，飯店有做了停車場攻略 。
針對各種不同族群，
比方短時間、省錢一族；或是不想走太遠的懶人一族，
給予不同的停車建議。
停車資訊看這裡:https://chanshuo.life/7Pb3M
旭樹 寓所 大廳
跟一般氣派的飯店大廳不太一樣，旭樹:寓所 走的是親切居家風格。
它們採取自助入住，因此大廳不見得隨時都會有服務人員喔!
進到大廳以後，直接掃描QR CODE線上填寫表單，辦理入住手續。
簡單方便，如果是不想太多交際的I人，這點算是挺友善的XDD
旭樹 寓所 舒適三人房
飯店有雙人房、三人房與四人房，我們入住的是三人房。
房間位於6樓，白天時的採光很棒。
三人房是一張雙人床與一張單人床的配置，
我們一家三口睡剛剛好。
蟬說在打造懶人奢華露營時，在選品上本來就不馬虎，
來到了飯店，也秉持一貫的原則。
特別選用台灣在地品牌「幸福床店」的床墊，
搭配適合台灣濕熱氣候的涼感布料，睡起來的感覺很清爽。
每間房間都有獨立陽台，而且空間不算小喔!
越夜越美麗的台中，在這裡可以看到一點夜景，算是意外的收穫。
除了間間房配有陽台，電視也是直接給你55吋大螢幕。
還有Dyson 吹風機，若猶豫是否要購入的話，歡迎先來這裡試用?(誤)
衛浴部份就是簡單乾淨，採乾濕分離設計。
由於旭樹:寓所 的房間其實不大，
因此對比起來，我覺得衛浴空間顯得不算小耶!
我們入住時，房內桌上還貼心準備了兩包爆米花餅乾小點心，增添了一點小驚喜。
整體來說，以這個價位來看，
房間的表現算是中規中矩、基本需求都有到位。
不過比較可惜的地方，隔音真的待加強，
可以聽到走道，甚至隔壁房客的聲音，
若對睡眠品質較敏感的人，可能需要稍微留意喔!
旭樹 寓所 7F公共空間 迎賓小點心
在飯店的七樓，也就是最高樓層，有一個公共空間。
從15:00到22:00，提供小點心自助取用喔!
有烤麵包、台式馬卡龍。
以及小餅乾。
飲料部份，有煮好的茶。
或者你習慣泡茶包，喝喝花茶。
如果想喝咖啡跟氣泡水，這裡也有提供。
雖然小點心是下午三點才開始供應，但咖啡機跟氣泡水機是沒有時間限制的喔!
因此如果早上習慣喝杯咖啡的人，直上七樓就對了!
咖啡機選用的是Julius Meinl 咖啡豆，以經典維也納式烘焙帶出百年風味。
咖啡機旁邊就是飲水機，以及製冰機。
這台飲水機很厲害，它是美國百年品牌 COVA 氣泡飲水機。
除了供應各種溫度的水以外，重點是有氣泡水，
喜歡喝氣泡水的我，喝了好幾杯。
七樓這個公共區域設置了一些座位，
如果不喜歡房間有食物味道的人，就來這裡吃吃東西、喝喝飲料。
或者三五好友在這聊天，挺不錯的。
我是一個愛吃零食的人，住飯店有小點心可以解解嘴饞，很重要啊!
頂樓有一個大露台，走出去看向遠方景色，讓人覺得很舒心。
旭樹 寓所 相關資訊
蟬說在台中的新開幕旅館，
做為商務、旅遊都可以的旭樹 寓所，
將《蟬說》對旅途與安住的想像帶進城市裡。
旭樹 寓所
地址:台中市西屯區福林里福科路620巷16號
電話:04-37026770
專屬訂房優惠95折: AR58rdh
官網訂房：https://www.myfunnow.com/zh-tw/funbook/3393993526299/branch
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