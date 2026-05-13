華麗抹茶季！台北法式甜點寶藏店「VOILÀB Pâtisserie佤芮」

位於圓山站和民權西路站之間的法式甜點店「佤芮VOILÀB Pâtisserie」，招牌是長條形狀的達克瓦茲為主，每款都十分精緻，前年初訪就留下深刻印象，去年更首度推出小山園抹茶季！今年總算又盼到抹茶季登場，除了延續用丸久小山園抹茶粉，還出了好幾款新品，抹茶控請出發～

佤芮VOILÀB Pâtisserie招牌的達克瓦茲有各種口味，在櫥窗一字排開很有觀賞性！抹茶季有三款，分別是：

🍵 彩 · 抹茶莓果達克瓦茲，260元

🧁 青 · 抹茶百香果達克瓦茲，250元

🍺 柑 · 抹茶香橘奶酒達克瓦茲，230元

莓果和香橘奶酒都是延續之前的經典款，撒上華麗金粉的抹茶百香果是用龍膽抹茶粉，內餡還加入白巧爆米香，搭配酸甜清爽的百香果奶霜，有層次也有驚喜～

從開店就有的抹茶莓果已經吃到第三年了還是好喜歡，覆盆子甘納許和蜂蜜覆盆子果醬打造的內餡很耐吃，難怪屹立不搖！

新品還有磅蛋糕、抹茶栗子焙茶戚風和抹茶塔，其中磅蛋糕和三款達克有出了一組的抹藏禮盒，四個品項被安放在品牌禮盒中十分精緻華麗，送禮超級體面！

用龍膽抹茶粉的 苔石｜龍膽奶酥磅蛋糕，頂層撲滿酥頂，打造出青苔的意像，入口也能增加脆脆口感～磅蛋糕是用整條方式呈現，可以依個人喜好厚切或薄切～稍微扎實的蛋糕體吃得到明顯的抹韻，想要感受純粹抹茶可以選這款，我和老公兩個人就一口氣解決整條了！





是結合抹茶和焙茶的戚風，是佤芮第一款戚風蛋糕！蓬鬆又帶點彈性的蛋糕體是焙茶口味，裹上抹茶香緹，還加入栗子元素，除了抹茶香緹有打入栗子，蛋糕夾層也吃得到栗子本身，讓茶香中又多了一個清甜的層次！

蛋糕最上層還有一層濃抹茶醬，佔比不高但很有存在感，甜抹滋味有畫龍點睛效果，個人挺愛這顆～這顆有5吋、6吋和8吋的版本，可以依人數選擇適合的尺寸～

霧焙青嶺｜抹茶栗子焙茶戚風 ，980元（5吋）

一樣是新品的 抹形｜龍膽抹茶塔 ，外型就像一幅立體山水畫，還有迷你塔和大塔的版本，放在一起超級可愛～山的造型是抹茶戚風，抹茶甘納許塔底層還藏了一層時下最夯的開心果塔，最有趣的是加入鹽之花帶出的鹽味，每一口都會想好好感受各種滋味迸發～

這款的大塔是6吋（1380元），當生日蛋糕親友一同享用也很讚～

苔石｜龍膽奶酥磅蛋糕，420元；抹形｜龍膽抹茶迷你塔，280元

一直很喜歡聖多諾黑，佤芮去年只有出大顆的 抹柚｜若竹・柚子聖多諾黑，今年出了可愛的單人迷你塔版本！若竹抹茶加上柚子的組合，搭配脆脆的酥底，超級討喜～今年還是有5吋、6吋和8吋的版本，喜歡聖多諾黑的話可以直上大顆，當後華麗的生日蛋糕也很可以啊～

同樣是復刻去年的品項，使用龍膽抹茶粉的 藏抹｜龍膽・巴斯克 今年也有切片版本，不想吃整模的來一片剛剛好！去年吃到很驚艷的若竹抹茶布丁塔，今年也有出5吋、6吋和8吋的版本，有興趣記得從官網預訂以免向隅。

《VOILÀB Pâtisserie佤芮》

📍 地址：台北市大同區承德路三段151號1樓

🚇 捷運：民權西路站，步行約10分鐘

🕛 營業時間：1300~1900

❌ 公休日：星期一

💻 官網：https://www.voilab.com.tw/categories/season