免費參觀／2026韓國文化觀光大展 5/15-17華山文創園區登場 看展演抽首爾/釜山來回機票

「2026韓國文化觀光大展」5/15-17於「華山1914文化創意產業園區」登場，還有機會抽台北-首爾/釜山來回機票。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國文化體育觀光部於日前宣布，2026年第一季訪韓外國觀光客約為476萬人，較去年同期增加了23%。其中，訪韓市場全球排名第3的台灣觀光客約54萬人，較去年同期大幅成長38%。

為達2026年台灣訪韓觀光客232萬人次目標，韓國觀光公社於05/15（五）-05/17（日）在「華山1914文化創意產業園區」東2館舉辦「韓國文化觀光大展」。除了更豐富多元的「K-Culture」內容，也邀請多組藝人和韓國表演團隊，歡迎台灣朋友們親臨現場共襄盛舉。

▲韓國男團嘉賓MONSTA X 成員玟赫、鄭鎬泳主廚、啦啦隊成員南珉貞及《嗨！營業中》大來賓見面活動資訊。 圖：韓國觀光公社／提供

人氣韓團偶像亮相 《黑白大廚2》白湯匙現場料理 《嗨！營業中》大來賓現身

韓國男團「MONSTA X」成員玟赫，繼團體演唱會後時隔一個月再度來台，總是以陽光形象示人的他，將透過自己獨特的視角，帶來「Talk Show」分享私藏的韓國景點和道地美食。因《黑白大廚 2》、《拜託了冰箱》獲得高人氣的鄭鎬泳主廚，將於大展現場料理，讓台灣民眾也能親嚐「白湯匙」好手藝。

來自大田的啦啦隊成員南珉貞，現隸屬台灣「Fubon Angels」，除了活力舞蹈表演外，「台妹小南」還要帶我們一起深入了解韓國中部的私房景點及療癒魅力。此外，人氣實境節目《嗨！營業中》也將有大來賓來訪，分享節目幕後花絮、韓國旅遊經驗！

▲「韓國文化觀光大展」表演節目《船夫》、《尋找金鐘旭》、《不便利的便利店》時間資訊。 圖：韓國觀光公社／提供

人氣K-公演現場演出 濃縮精華版免費看

阿里郎是韓國相當具有代表性的民謠，其中又以「旌善阿里郎」歷史最為悠久。這次將於韓國文化觀光大展演出的《船夫》講述資深船夫英吉、新手船夫東植兩人冒著生命危險搬運獨立軍金條的故事，唱出當時艱苦民生的悲歡。

韓國人氣音樂劇《尋找金鐘旭》結合浪漫和喜劇元素，交織出笑中帶淚的心動愛情篇章。當女主人公對旅途中邂逅的初戀難以忘懷，因而委託「尋找初戀事務所」，究竟她能與心中那份悸動重逢嗎？改編暢銷同名小說的「K-公演」《不便利的便利店》再次來台！以曾在街頭流浪的便利商店店員為主軸，藉由輕鬆筆調描繪人與人交流，使作品也成了觀眾們的「療癒之地」。

30多個韓國品牌單位齊聚 再抽台北－首爾/釜山來回機票

「2026韓國文化觀光大展」聚集超過 30 個以上韓國品牌及單位，除了打造「K-Street Food」街頭美食展區、提供現場試吃，還有簡易個人色彩診斷及風格諮詢、試飲傳統酒、韓文姓名鑰匙圈製作、濟州巧克力柑橘片手作…等多樣體驗活動，大韓航空攤位更將於05/17（日）舞台活動再抽「台北－首爾/釜山」來回機票。從「K-Food、K-Beauty」，到「K-Pop、K-Culture」，勢必帶給台灣民眾嶄新的韓國文化與觀光體驗。

韓國觀光紀念品特展亮相

「韓國觀光紀念品特展」在04/16（四）-05/08（五）於「KOREA PLAZA 」搶先亮相，並舉辦票選活動，這次將於大展期間正式登場「華山1914文化創意產業園區」！以朝鮮王室時期為靈感的御座紅酒塞、象徵避邪祈福的幸運乾青魚鈴鐺、記載500年歷史的王朝實錄海報等，特設共17樣來自韓國的獲獎紀念品一次看，部份品項也可於現場購買。

旅行社與航空公司

2026「韓國中部觀光年」，為了能以更在地、更有深度的旅遊方式探訪韓國，韓國觀光公社台北支社特別為團體旅客準備了 「TAIWAN ONLY 計劃」。「TAIWAN ONLY」繼05/16於世宗舉辦的「世宗落火遊戲」後，將繼續帶領大家體驗「咸安落火遊戲」、「全州街邊啤酒節」、「大邱辣炒年糕節」、「洪川江冬季節」，更有「尹男老」主廚現身全州，為台灣旅客提供料理試吃、紀念照合影等特別活動環節。

而為了自由行的旅客，韓國觀光公社則推出「韓國的日常就是旅行！Enjoy K-Local」全新企劃。「K-Local」不同於以往大型團體旅遊、傳統觀光景點，而是轉為著重客製化、一日遊及韓國日常等「K-Lifestyle」。包括交通、美食、購物、節慶、表演等多元體驗，除了介紹韓國的「K-Local 100選」之外，也準備了限定限量優惠，如：AREX 車票、主題樂園折扣等。首波相關優惠提供予韓國觀光公社台北支社 2025 年度「K-FANS」舊會員（依照指定方式領取），以及攜手於本次現場設攤位的中華航空、雄獅旅遊旅行社推出其專屬優惠。

集章闖關40樣好禮任你抽 特別加碼活動拿朴寶劍明信片組

不僅免費入場逛，還能參加集章闖關活動抽好禮！只要於「2026韓國文化觀光大展」完成各攤位指定任務，即可獲得1枚攤位印章，集滿9枚印章並掃描 QR Code 完成問卷填寫，就可至贈品兌換處（39號攤位）進行抽獎活動乙次。獎品包括：韓國觀光公社吉祥物「Kingdom Friends」周邊、韓國飯店住宿券、韓國遊艇搭乘券、現場商品兌換券、迷你款傳統酒、「K-Food」禮盒、「K-公演」周邊、旅行收納及盥洗套組…等，超過3,500個豐富好禮等你拿。

韓國觀光公社台北支社還特別加碼，凡於05/15（五）-05/18（一）在官方 Facebook 指定貼文留言分享「入口處－K-Vibe 映像韓國現場照片＋逛展心得」，即可抽「Kingdom Friends 周邊＋朴寶劍明信片組」，限量 20 位名額。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野