昭和氛圍吹進都會日常　「meiji香草巧酥雪糕」成下班後小確幸

meiji香草巧酥雪糕/台灣明治提供

都會女子的日常，總是從通勤、會議與不斷跳出的訊息開始。白天的自己需要理性、俐落，也習慣讓生活維持在緊湊的節奏裡。直到下班回到屬於自己的時間，才終於有機會慢下來，替情緒留一點空隙。

這時，一支足夠細緻、足夠濃郁的「meiji香草巧酥雪糕」，將為忙碌的一天按下暫停鍵，也讓原本平凡的下班時光，多了一點精緻與浪漫。

「贅沢なひととき」成為日常裡可實現的款待

金色托盤映著低調光澤，餐盤罩被輕輕揭開的瞬間，meiji香草巧酥雪糕 登場得如同一份被精心準備的甜點。外包裝上寫著「贅沢なひととき」，意指「奢華的片刻」，像是一句送給自己的溫柔提醒：『今天的妳值得被好好款待」。這份奢華不需要盛大排場，只要撕開包裝，就能在日常中輕鬆實現。

meiji香草巧酥雪糕/台灣明治提供

香草的溫柔，巧酥的層次，陪妳放下疲憊

meiji香草巧酥雪糕的迷人之處，在於它把熟悉的經典口味演繹得更加講究。入口時先是綿密滑順的質地，接著濃郁香草香氣在舌尖緩緩漫開，帶來柔和、甜潤卻不膩口的細緻感受。巧酥的甜香與微脆口感適時穿插其中，滑順、香濃與顆粒感彼此交錯，讓每一口都是完整、有記憶點的味覺享受。

日式美學中的留白，也是一種輕奢

在日本的日常美學裡，所謂輕奢，從來不是來自盛大的排場，而是來自對片刻的講究。這樣的生活態度，正呼應了 meiji 香草巧酥雪糕 想傳遞的「贅沢なひととき」。

對都會女子而言，真正難得的享受，是在每個需要被療癒的時刻，都知道如何好好照顧自己。meiji 香草巧酥雪糕 像是一份獻給日常的溫柔獎勵。當香草的柔和與巧酥的層次在味蕾間細緻交融，那短短幾分鐘，也足以讓人從忙碌中抽離，重新感受到生活裡那份剛剛好的甜與美好。

meiji香草巧酥雪糕/台灣明治提供

「meiji香草巧酥雪糕」販售通路：

即日起於家樂福、唐吉訶德、愛買及部分百貨超市與地區型超市販售，並於 7-ELEVEN 限定門市期間限定販售，實際販售情況請以各通路門市為準。