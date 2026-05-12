大坑美食推薦｜兔子遇到熊 little oven｜ 超人氣蔬食義大利麵，醬汁濃郁到每口都超滿足！

位在台中北屯靠近大坑一帶，有一間超美的蔬食餐廳『 兔子遇到熊 little oven』，專賣全蔬食、蛋奶素、五辛素料理，由兩層貨櫃屋打造而成，外觀像是一座藏在城市裡的小型玻璃溫室，戶外有好看又好拍的庭園造景，室內則是有大片的落地窗座位，挑高的天花板，讓用餐時超放鬆，靠近門口還有一顆獨有的樹在室內，超級吸睛，二樓還有很多超好拍的座位區，每個角落幾乎都超好拍，不管是姐妹聚餐、情侶約會，還是單純想找個地方慢慢吃頓飯，都很適合，而且它不只是漂亮而已，整體空間真的會讓人不自覺慢下來，可以好好享受吃飯與聊天的時間！

兔子遇到熊 little oven

地址：406020臺中市北屯區松竹路一段5之1號

電話：04 2436 5310

營業時間：11:30–16:00, 17:00–21:30（週三公休）

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低消$160/人；現場 10% 服務費另計

寵物 友善餐廳，歡迎寵物入內，需攜帶推車或提籃(全區皆是)

友善餐廳，歡迎寵物入內，需攜帶推車或提籃(全區皆是) 提供兒童座椅及兒童餐具

現場付款方式:現金、LINE PAY

專屬停車場

如果你是開車前往，可以停到店家正對面的特約停超場喔！是否消費可以折抵停車費的部分，可以先打電話詢問店家！

用餐環境

店家就位在松竹路一段的轉角處，遠遠的就可以看到店家標誌的兩層貨櫃屋，戶外有非常多地方可以拍照，最多人來拍的就是這個選轉樓梯

還有這個美美的透明盪鞦韆，坐上去要小心，容易跌到

喜歡小清新，可以來樹下的座位區拍照

一入內就會看到櫃檯，還有一棵大樹，挑高的天花板，讓用餐空間不會過於擁擠

我自己很喜歡有浴缸造景的座位，採光非常好，浴缸上方還有眼鏡的道具可以帶起來拍照，超級有趣！

二樓空間也很大，可以容納很多人用餐，而且窗邊採光一極棒

還有很多主題造景座位可以選擇，最特別最顯眼的就是這個中藥房造景

房間主題也很好拍，還沒吃飯就在樓上一頓拍拍拍，好滿足！

選擇障礙直接點｜雙人套餐

如果跟我一樣，每次看菜單都會陷入選擇困難，我真的很推薦直接點雙人套餐，前菜、濃湯、主餐、點心、甜點跟飲料幾乎全部都包含了，份量多到我們兩個人吃完直接飽到不行

誠意滿滿｜濃湯

套餐附的濃湯都超有誠意，不是那種隨便附的小份量，而是真的滿滿都是料，喝得出來是認真熬煮的濃郁感，搭配蒜香麵包更美味

季節水果沙拉

淋上水蜜桃檸檬油醋，吃起來會有淡淡的水蜜桃香，檸檬跟醋很解膩，堅果有沾滿肉桂粉再配上蔬菜，清爽之餘還會有淡淡肉桂香氣

托斯卡尼煙燻橘醬直麵（蔥蒜蛋奶素）

這次我私心最愛的，是他們家的義大利麵，真的很好吃，醬汁濃郁到每條麵都完整巴附著醬香，吃起來不會只有表面有味道，而是每一口都很扎實，而且他們的醬不是重鹹路線，而是透過香氣與食材層次去堆疊味道

還有旁邊附贈的烤蔬菜，咬下去超多汁，簡單的料理方式就好好吃

坦都里青花椒臭豆腐Pizza（五辛素）

原本看到「臭豆腐 Pizza」還有點不敢想像，結果意外超搭，Pizza 上面放了皮蛋、花椰菜、香菜與臭豆腐，每一樣食材單看都很台味，但組合在一起卻完全沒有違和感，尤其青花椒香氣很厲害

吃起來是那種微微麻、但完全不辣口的感覺，香氣會慢慢在嘴巴裡散開，搭配臭豆腐的特殊香氣，反而越吃越涮嘴

陳醋照燒梅醬炸Ｇ（蔥蒜蛋奶）

外層炸得金黃酥脆，裡面的素炸Ｇ則是保有濕潤嫩口的感覺，不會乾柴。最厲害的是它的醬汁，結合了照燒的鹹甜、陳醋的微酸香氣，還多了梅醬特有的果香尾韻，吃起來很有層次

裡面是像這樣碎肉感，口感真的蠻特別的

餐後甜點｜桂花烏龍茶凍

吃起來滿滿茶香，桂花的微甜，讓整個茶凍的甜度剛剛好，吃起來很清爽

餐後甜點｜法扶娜巧克力塔

酥皮很有口感，一口吃下會有很濃郁的可可香氣，可可控可以點，很多餐廳甜點都只是「結尾」，但兔子遇到熊的甜點，會讓人感覺它也是整場用餐體驗的一部分，不是單純追求華麗，而是能吃到那種手作的溫度感！

一起看看影片吧！



