台中素食餐廳推薦｜野菜共合國｜原來蔬食也能這麼有靈魂！

很多人對素食的印象，還停留在「清淡」、「選擇少」甚至「少了靈魂」，但這家位在科博館附近的『野菜共合國』，主打全素、奶素與蛋奶素料理，原本以為只是一般蔬食餐廳，沒想到實際吃過後才發現...原來現在的蔬食，早就不是以前想像中的樣子了，甚至可以說，它不只是在模仿葷食，而是用另一種方式，重新定義「好吃」這件事，像這次吃到的全素紅燒牛肉麵，就讓我非常驚艷，不只牛肉塊的纖維感還原得超像，連紅燒湯頭的香氣、層次感都很完整，完全顛覆我對素食料理的印象，店家最厲害的地方，是它成功讓「平常不吃素的人」，也能很自然地接受蔬食料理，原來少了肉之後，食材本身的味道可以變得更鮮明、更有層次，希望讓平常不吃素的人，也能自然接受蔬食料理！

野菜共合國

用餐環境

店家就位在博館路上，比較難停車，機車可以找停車格，汽車的話，就需要找附近的停車場停車

店內空間沒有很大，桌數不多，大多都是4人座位，大大的沙發很舒適，我剛入座沒多久，就差不多滿座了，建議早點來或是線上先預約，有提供兒童餐具、兒童座椅喔！

水杯、餐具都可以在櫃檯旁邊自行取用

神還原｜全素牛肉麵

如果你平常喜歡吃牛肉麵，一定要試試這一碗，老實說，餐點剛上桌時，我還有點不敢相信它是素的，那個湯頭的香氣太像真的牛肉麵了

微辣紅燒湯底帶著濃郁香氣，入口後不是單純的鹹，而是有一種慢慢堆疊的厚度，蘿蔔吸飽湯汁後超入味又軟爛，每咬一口都會有紅燒香氣在嘴巴裡散開，好好吃！！

最厲害的是那個「素牛肉塊」，不只外觀像，連纖維感都做得很神，軟嫩中帶一點咀嚼感，甚至還真的吃得到很像牛肉的香氣

全素牛肉麵附贈的三樣小菜，每一樣都好好吃喔！

超多菇菇｜菇菇燉飯

朋友點的菇菇燉飯也很驚艷，原本以為就是普通奶香燉飯，結果一挖開直接被滿滿菇類嚇到

而且不是只有一種菇，每一口都能吃到不同菇類的香氣與口感，有些脆、有些滑嫩，層次感很豐富，燉飯本身則是偏濕潤滑順的口感，奶香不會過重，反而把菇類的鮮味完整帶出來

甜點｜焦糖布丁

焦糖不會太甜，布丁體很濃郁滑順，滿滿的香草香氣，愛吃布丁的可以點喔！

一起看看影片吧！