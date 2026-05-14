2026-05-14 08:03 旅遊經
香港吹起療癒購物風潮 吉伊卡哇及Jellycat推主題專賣店，可購買限定版商品還能打卡！
香港吹起療癒購物風潮 吉伊卡哇及Jellycat推主題專賣店，可購買限定版商品還能打卡！
【旅遊經 洪書瑱報導】
香港一直以美食及購物聞名，現在購物魅力吹起了升級療癒風！香港近期分將亞洲地區都擁有極高的人氣，又有「療癒系」IP──英系「Jellycat」及日系「吉伊卡哇」成立了主題專賣店，前者以全球首創遊艇會主題商店Jellycat Yacht Club 在「海港城連卡佛」落戶，獨家先行發售 Amuseables Life Ring並率先開售 2026夏季系列；後者則在MOKO 新世紀廣場開立了全港首間CHIIKAWA SHOP常設店 「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」。值得一提的是──香港首間CHIIKAWA SHOP，還分為2層店舖，共逾4,000呎。地下店設有多個打卡位，首發「紅白藍」及「香港茶記」特色公仔吊飾及其他香港限定精品；而二樓店則以「Magical Chiikawa」和「Chiikawa Baby」為主題同大家見面，兩店同樣發售日本公仔吊飾。大家供粉絲方便來場選購心頭好外，消費滿額更可獲贈「CHIIKAWA限定明信片」及「角色應援手燈」等！
※.MOKO 新世紀廣場開立了全港首間「吉伊卡哇」常設店：
「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」- 二樓店
全港首間CHIIKAWA SHOP常設店 「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」，分為地下店及二樓店2層店舖，不僅有限定款商品，還有店中還有多處打卡點。而且為慶祝全港首間CHIIKAWA SHOP常設店開業，MOKO 新世紀廣場內亦設有多個打卡位，其中最矚目必定是滿佈樓層的CHIIKAWA 掛旗，扶手電梯及電梯口亦充滿了CHIIKAWA元素的打卡位，讓粉絲感受CHIIKAWA熱潮！
「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」- 二樓店
「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」- 地下店
「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」- 地下店
CHIIKAWA SHOP in HONG KONG店內打卡位日前曝光 多個打卡位真的讓人拍個不停，當中最特別必然是的MTR層地下店，融入了CHIIKAWA元素與香港特色，打造獨一無二的打卡場景：吉伊卡哇、小八及兔兔手拿港式小食雞蛋仔、魚蛋過馬路；角色現身尖沙咀鐘樓打卡：登上電車欣賞夜景等。另外店內更設有長型LED螢幕播放CHIIKAWA小短片，呈現出吉伊卡哇充滿樂趣的空間，更有多個打卡位等待大家來探索。
地下店_伏匿匿的吉伊卡哇、小八及兔兔
地下店_長型LED螢幕
地下店_CHIIKAWA打卡點
地下店_香港夜景牆
地下店_港式小食場景
「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」地下店設計融入香港特色元素，更將推出2大香港限定公仔掛飾，以香港特色物品為靈感，讓角色們穿著香港特色物品服裝，可愛模樣之餘又帶著滿滿的香港情懷，必須列入收藏品之一！除了公仔吊飾之外，更有多款香港限定精品，包括鎖匙扣、tote bag、T-Shirt等等，款款精緻又別具香港特色！
香港茶記系列
香港紅白藍系列
CHIIKAWA SHOP 2F Theme-Chiikawa Baby-扣針套裝
黑魔法系列公仔掛飾
Magical Chiikawa 公仔掛飾
二樓店將會定期轉換主題，首波以「Magical Chiikawa」及Chiikawa Baby」主題與粉絲見面，店內佈置充滿CHIIKAWA角色的可愛裝飾，甫入門口即看見巨型Magical Chiikawa Poster，令人粉絲聞訊興奮！
※. 「海港城連卡佛」之Jellycat全新遊艇會主題商店Jellycat Yacht Club：
Jellycat_Yacht Club at Lane Crawford Harbour City
Jellycat Yacht Club位於海港城連卡佛的二樓，Jellycat Yacht Club主題商店設計靈感，源自海上生活，將水手藍白條紋處處皆見融入其中，將航海場景與傳遞快樂的Jellycat完美融合，是一個讓Jellycat的朋友們及粉絲們，盡情享受無拘無束揚帆飄浮的目的地，店內可體驗仿如置身於遊艇上的奢華享受，捕捉難忘回憶，並率先結識嶄Jellycat船員，店中還設立多處打卡點，包括：遊艇模型上與BartholomewBear和Bashful Bunnny乘風浪的動畫合影，與遊艇尾部2026 夏日航海系列的靈魂角色之一，聳立非常吸晴的巨型Amuseables Life Ring！
店中販售包括：2026夏季系列！2026夏季系列捕捉了海邊霧濛的日子的無憂無慮，充滿海濱風情及Jellycat 的歡樂氣息。包括：風靡全球的Jellycat 標誌性角色BartholomewBear以及Seafarer Outht等換上藍白水手條紋內襯和黃色背帶褲的巴塞羅熊活力四射，連同全新入伍的航海夥伴-Roarwell Sea Lion,Maffles Manatee 和 Pinchsnap Crab共度度寫意岸邊生活，而Amuseables Sun'Roller Skates'穿上90年代風格的滑輪鞋鞋並束上運動髮帶，在溫暖的夕陽餘暉中沿著海濱悠閒滑步。
以上圖片：港旅局及各業者提供