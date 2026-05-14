2026-05-14 13:02 旅遊經
親子住宿選擇再加一 台北喜來登親子住房「森」級回歸，主題房結合台灣動物、溜滑梯、遊戲室一次滿足！
台北喜來登「動物森林」親子主題客房
【旅遊經 洪書瑱報導】
親子住宿選擇再加一，台北喜來登親子住房「森」級回歸！事實上台北喜來登於2021年起，推出親子主題客房及遊戲空間，以便利交通、完整設施與安全遊具，廣受家庭客群喜愛，成為都會親子度假的熱門選擇。為迎戰暑假親子旅遊熱潮，台北喜來登再度攜手台灣人氣插畫家「小黃間」，推出全新「動物森林」親子主題客房。不同於一般親子住房僅著重房內佈置，台北喜來登以「開門就是遊戲室」的樓層式親子體驗為亮點，串聯主題客房與翻修更新的「手拉手樂園」遊戲室。房內設有小朋友最喜愛的火車造型兒童床與溜滑梯，讓孩子從入住、房內玩樂到公共遊戲空間都能放電不間斷。全新「動物森林」親子主題客房即日起開放入住，兩大兩小入住每晚6,500元+15.5%起，包含專屬入住禮、十二廚豐盛自助早餐、遊戲室全日通、卡通電影無限暢看等禮遇。
台北喜來登「動物森林」親子主題客房衛浴空間形象照
台北喜來登特把館內六樓，設置三種不同主題共12間親子主題房，包括：「恐龍王國」、「史前探險」以及全新「動物森林」主題。同樓層還規劃超過45坪的「手拉手樂園」，集結「樹洞滑梯區」、「科技電玩區」、「娃娃廚房區」與「小車積木區」遊戲空間，讓家長在市中心就能輕鬆安排一場不用舟車勞頓的親子假期。全新「動物森林」親子主題房以台灣自然地景與動物生態為靈感，從客房壁紙、兒童主題床、浴室視覺到房內遊具，將旅宿空間轉化為孩子的探索場域。火車頭造型雙層兒童床設有封閉式木製階梯、透明窗槽與專屬溜滑梯，下鋪則配置壁面遊具，讓親子可共同遊戲、閱讀與互動。
此次主題設計由人氣插畫家「小黃間」操刀，延續其溫暖療癒、富有童趣的筆觸，並以筆下《Bear Forest》與《Furry Zoo》作品為靈感，融入阿里山、日月潭與珊瑚礁等台灣代表性地景，分別描繪「山」、「湖」、「海」三大故事場景，讓親子不必遠行，也能在客房中展開一趟迷你台灣旅行。
「山景」以森林動物與阿里山小火車為主角，台灣黑熊、台灣雲豹、台灣獼猴搭乘小火車奔馳於草原之間，背景可見台北101跨域入景；「湖景」以日月潭為背景，梅花鹿呼應邵族白鹿傳說，並以樹蛙、帝雉與水獺點綴。「海景」則以珊瑚礁為底，小動物乘著鬼頭刀潛水艇潛入海底世界，創造更具想像力的視覺體驗。衛浴則延續「湖景」元素，牆面可見愛唱歌的樹蛙、搭乘小竹筏的台灣黑熊與台灣藍鵲等可愛角色，並提供小朋友專屬沐浴備品、洗漱用品及兒童拖鞋，讓日常盥洗也成為旅行中令人期待的小小儀式。
親子旅宿最受家長在意的，除了好玩，更要安心。全新「動物森林」客房內的兒童主題床採用高硬度樺木夾板製作，並以永久性抗菌防護、高耐磨PVC防撞軟包包覆。手拉手樂園遊具則符合國家CNS公共兒童遊戲場標準設備與歐洲CE安全認證，讓孩童能在安全環境中盡情探索。對家長而言，台北喜來登亦保留五星飯店的舒適度。客房內配置喜來登品牌標誌性的「特色體驗睡眠之床」，住宿期間房內熱門電影與卡通動畫皆可免費無限暢看。翌日可至飯店一樓「十二廚」自助餐廳享用豐盛早餐，包含：擔仔麵、控肉飯、現切爐烤牛排與各式現做蛋料理，為親子旅程補足滿滿能量。
台北喜來登「手拉手樂園」接待櫃檯空間
台北喜來登「手拉手樂園」娃娃廚房區
台北喜來登「手拉手樂園」科技電玩區
台北喜來登「手拉手樂園」小車積木區
此次，同步回歸的「手拉手樂園」亦是住房專案亮點之一，室內空間不受天候影響，特別適合暑假午後、雨天備案或學齡前家庭安排親子活動。「樹洞滑梯區」結合溜滑梯、鑽樹洞、攀岩區，讓孩子盡情放電。「科技電玩區」設置兩台60吋超大螢幕Switch遊戲，適合親子同樂。「娃娃廚房區」以角色扮演培養孩子想像力與社交能力。「小車積木區」則以EPP材質打造巨型積木，讓孩子自由搭建城堡、花朵或玩偶角色，延伸動物森林的海底想像，也讓整體親子樓層更具連貫性。
台北喜來登座落捷運善導寺站旁，鄰近台北車站、華山文創園區與市中心生活圈，利用捷運即可輕鬆抵達，不需轉車的復雜交通，即可完成一場親子小旅行。飯店周邊可串聯華山大草原遊戲場、華山文創園區「2026華山親子表藝節」、國立臺灣博物館、台北車站與京站商圈等親子景點、室內展館及多元餐飲選擇，讓行程不受天候影響、更具彈性。
回到飯店後，館內多元餐飲也讓親子假期更省心。台北喜來登集結中、泰、日、西式等多間餐廳，從自助餐、粵菜、米其林中餐、泰菜至日本料理等，滿足孩子與大人的不同用餐需求，爸媽不用為每餐安排奔波，也能依旅程節奏彈性選擇。白天在「手拉手樂園」與房內設施盡情放電，晚間於飯店內輕鬆用餐。待孩子休息後，爸媽亦可前往大廳酒吧小酌，欣賞現場Live歌唱表演，或使用館內三溫暖、健身房與戶外泳池，在陪伴孩子的同時保留自己的放鬆時光。台北喜來登提供城市度假輕鬆選擇，適合短天數、高便利度、高放電量，同時兼顧親子玩樂、美食與大人休憩的家庭客群。
以上圖片：台北喜來登提供