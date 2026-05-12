沖繩獨旅住宿推薦 - TOP5沖繩單人住宿／青旅／便宜住宿精選

2026-05-12 15:12 After Thirty

沖繩獨旅住宿推薦｜首選那霸市國際通商店街一帶，位於市中心，從機場搭單軌電車約15分鐘可達，交通便利、機能集中。

街道全長約1.6公里，餐廳、咖啡館與伴手禮店林立，白天好逛、夜晚熱鬧有序；周邊飯店選擇多，步行即可探索市區景點，讓獨旅更安心省心。

沖繩獨旅住宿

1.AO廚房旅舍

AO廚房旅舍

  • 位於旭橋站與縣廳前站之間，步行約 6 分鐘可達，樓下即餐廳與咖啡廳，便利商店步行 1 分鐘，交通與生活機能便利。
  • 美式工業風設計宿舍型旅舍，提供男女混合與女性專區，床位附隱私簾與充電設備，採用 IDC 大塚家具床墊與西川寢具，舒適度佳。
  • 設施完善且安全性高（每日更換門禁密碼），提供洗衣區、共用廚房設備與備品自助區，女性浴室乾濕分離並附齊全保養用品，長住也方便。

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2.雷蒂梅膠囊旅館飯店

雷蒂梅膠囊旅館飯店

  • 步行約 8 分鐘可達那霸港、唐吉訶德與星巴克，3 分鐘內有 LAWSON，鄰近巴士總站與單軌電車站，交通便利、生活機能完善。
  • 主打無現金 IC 腕帶與自助入住退房，並設潛水裝備整理空間；2 樓設有大浴場、冷熱池與桑拿，另有休憩室與按摩椅可放鬆。
  • 客房為沖繩西海岸風膠囊設計，設有男女分層，配備齊全且空間寬敞；另提供免費飲料吧、漫畫區與自助洗衣，長住也舒適。

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3.沖繩縣廳前大和ROYNET酒店

沖繩縣廳前大和ROYNET酒店

  • 步行約 2～3 分鐘可達 7-Eleven、全家與 LAWSON，鄰近旭橋站、縣廳前站與國際通，前往琉貿百貨與 Naha OPA 也很方便，地點機能完善。
  • 提供 24 小時櫃檯與自助入住退房，備品齊全可自由取用；客房 15㎡ 以上，設有半分離衛浴，日式與西式房型皆有，住起來舒適有隱私。
  • 客房配備空氣清淨機、智慧馬桶與深浴缸，部分房型附按摩椅；館內設有洗衣設備、自動販賣機與免費咖啡茶飲，整體住宿便利又放鬆。

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4.那霸國際通 Y's 旅舍

那霸國際通 Y's 旅舍

  • 位於國際通入口，步行約 3～4 分鐘可達便利商店與琉貿百貨，生活機能完善，晚上逛街與採買都很方便。
  • 結合膠囊與飯店房型的創新住宿，提供西式、日式與膠囊房，設有溫泉大浴場與桑拿，並採男女分層設計，住起來舒適又安心。
  • 設有咖啡廳風格公共空間與榻榻米休息區，提供免費飲品與漫畫書籍；另有自助入住退房、行李寄存與多項租借服務，整體便利又放鬆。

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5.HOTEL minimumms 女性専用

HOTEL minimumms 女性専用

  • 位於市中心核心，步行約 3 分鐘可達國際通、7-Eleven、大國藥妝與唐吉訶德，鄰近車站與交通樞紐，逛街購物超方便。
  • 女性專屬住宿，提供每日更換毛巾與浴衣，配備 ReFa 吹風機、離子夾與高品質洗沐備品，兼顧舒適與質感。
  • 提供多種客艙與膠囊房型，空間實用且具隱私，另有完善公共梳妝空間、免費洗衣與簡易早餐，適合女性獨旅與長住。

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沖繩旅遊文章

After Thirty

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喜歡旅遊，分享旅行故事

#咖啡 #沖繩 #機場 #自由行 #日本旅遊 #飯店推薦

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

FB粉專→https://reurl.cc/0o2mZk

IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

旅遊BLOG→https://reurl.cc/7XeE7k


💙愛用好物分享

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【Travel Blue 藍旅】寧靜頸枕同色套組：https://reurl.cc/L23W89


Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

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2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

Belinda的玩美甜蜜窩

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#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

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全新繩索橋爆紅成網美打卡熱點 台中大坑4號步道復建升級開放通行

全新繩索橋爆紅成網美打卡熱點 台中大坑4號步道復建升級開放通行

2026-05-09 07:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「大坑風景區」4號登山步道在歷經風災受損後，提前於04/20復建完工，在災害最嚴重的路段，採用上下懸主索與繩索護欄，構成跨越橋體。開放通行後，爆紅成為打卡新地標，吸引不少山友關注及熱烈討論，為登山體驗增添新樂趣。

▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，此次重點修復0K+430及0K+510兩處受損路段，復建總經費2,760萬4,000元，以「安全改善」及「耐候工法」為核心理念，辦理邊坡防護、繩索橋設置、相思木棧道整建及受損設施修復等工項。

▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供

陳局長說明，整體設計著重提升崩坍坡面的抗沖蝕能力及抗滑穩定性，藉以強化邊坡結構安全，並確保步道長期使用的穩定性。另原有木棧道因邊坡崩塌，已喪失原有地基及稜線條件，因此工程0K+510處以長33公尺、高差達14公尺的繩索橋取代原有木棧道，跨越崩塌區域，不僅可避開不穩定坡面，也兼顧通行安全與環境適應性，成為本案一大亮點。

▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

觀旅局補充，大坑4號步道屬健腳級步道，沿線視野遼闊，可眺望頭嵙山青翠連綿的山巒，也是大坑14條步道中難度最高的一條，經常吸引喜愛挑戰的登山遊客前來攀登。漫步其中，不僅可暫離城市喧囂，也能在清幽自然環境中探幽訪勝，藉由山林能量舒緩平日工作壓力。

臺中市風景區管理所提醒，目前大坑1、7、9-1號登山步道部分封閉，另大坑3、5、10、11號登山步道仍封閉中，市府將全力加速復建，提供安全舒適的風景區遊憩設施。

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#登山 #大坑風景區

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桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

2026-04-25 10:46 夫子。旅食趣

歷史是現在與過去的對話，在時間的長軸上，散步是認識城市最簡單的方式，跟著「桃園市觀光導覽大使」的腳步，看中壢舊城區的雪泥鴻爪，走訪充滿藝文氣息的「壢景町」與「壢小故事森林」，走進全國首座以河川為主題的「老街溪河川教育中心」，探索隱身於巷弄深處，充滿長屋美學的「巷仔46文化共享空間」，品味中壢車站商圈職人堅持的美味。

「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動全程步行約時九十分鐘，集合地點在中壢火車站前站出口 (中和路) 旁的旅遊服務中心。火車站旅遊服務中心內，設置有手機充電、免費 Wi-Fi 等設施方便旅客使用，也提供各種旅遊資訊，包括景點介紹、交通路線等，是你旅遊規劃行程的好朋友。

此次「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動的導覽人員 Mika 老師 (Mika 老師 FB 專頁，搜尋：Mika小阿姨) 是「桃園市觀光發展基金會」培訓的桃園市觀光導覽大使之一，本身也是中壢區的在地居民，從小在中壢生長、就學、就業，熟悉中壢舊城區的發展軌跡與人文歷史，活動中透過步行走讀，用說故事的方式，帶領團員發掘中壢舊城區的獨特魅力。

中壢最早發展於老街溪河畔，舊名為「澗仔壢」，漢人進駐前為凱達格蘭族澗仔力社居住地，「澗」可能是原住民語的音譯，客家語會把溪流造成的谷地稱為「壢」。澗仔壢地處淡水與竹塹 (新竹) 之間，在交通不發達的清領時期是重要貨物集散與人員休息的交通樞紐，後發展出商業市街，日治時期改名為「中壢」便從沿用至今。步行中 Mika 老師指著位於延平路與中平路口的「台灣基督教長老教會中壢教會」建築表示，這四棟相連ㄇ字型建物建於民國 61年 (1972) ，高聳十字架建築立面，是許多中壢人的記憶地標。因為建築老舊已申請重建，老建築即將拆除，地方鄉親感到相當不捨。根據馬偕日記記載，馬偕也曾經來到中壢宣教，當時投宿的客棧就位於教會附近，他當時因為睡覺時會有動物跑進跑出，覺得環境十分惡劣，但是在走訪台灣各地後，卻確認這是最舒適的。

中和路往「壢景町」方向前進，途經復興路口 Mika 老師表示，民國 74年 (1985) 前後，原在台北中華商場經營的「北帥西服」因拆遷遂轉往中壢復興路，並號召同行進駐，形成「西服一條街」，全盛時期該路段曾有十七家西服店，訂製西服雖已式微，但目前仍有多家西服店仍在營業。

「壢景町」興建於日治時期昭和 16年 (1941)，園區共有三棟日式建築，日治時期為「中壢郡役所」的警察官舍，戰後轉為警察局中壢分局之警察宿舍。整修後的壢景町，目前由在地企業蕃薯藤進駐經營，轉型為結合藝文展覽與餐飲的城市故事館與附近的「壢小故事森林」、「中平路故事館」共同組成中壢的藝文故事廊帶。

A 棟「町之美」原分局長宿舍，保留作為展覽及藝文教育推廣空間。

B 棟「食當地」為餐廳，提供有機天然的自助餐點與特色套餐。

C 棟「買在地」為麵包店，販售有機農產品、手工麵包與文創商品。

壢景町

地址：桃園市中壢區延平路 627號

開放時間：A、C 館 週三至週日 11:00 – 18:00（週一、二公休）/ B 館（餐飲）週一至週日 11:00 – 20:30。

桃園警察局中壢分局與壢景町僅一街之隔，是民國 66年 (1977) 11月19日「中壢事件」發生地點，當時指控選舉作票的群眾包圍中壢分局，搗毀並放火燒毀警察局，而警方發射催淚瓦斯並開槍打死兩名青年。

興建於日治時期大正 6年 (1917) 的「壢小故事森林」，前身為中壢公學校教職員宿舍。園區內共有三棟建築物，分別為雙拼日式宿舍、單棟日式宿舍、連棟式磚造建築，提供閱讀、說故事、講座和食育空間等功能，目前由「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」經營營運。

整建修復後的「壢小故事森林」園區保留珍貴老樹，並設計戶外二樓景觀平台，可欣賞日式黑瓦及閩式紅瓦特色。

壢小故事森林

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00–17:00（每週一休館）

老街溪和新街溪是中壢的重要河川，2006年桃園市政府開始了老街溪流域的治水工程，整修舊有的老街溪水管系統並開蓋老街溪，使其重新呈現原有面貌。在整治過程中，除拆除河上商場也打造了老街溪河岸公園，供民眾休閒使用，成為城市休閒新地標。

老街溪河川教育中心是全國第一個以「河川」為主題的教育中心，原本是兩棟客家三合院古老磚厝，經過改建後成為文史基地、探索河川的體驗場域以及永續發展的空間。入口處的水圳源頭土丘，模擬先民以修築梯田的方式，展現與大自然和諧共生的智慧。

磚造平房改建而成的「老街溪故事館」，門前菜圃、竹籬笆、天井、廚房大灶、外埕廣場，還原舊時農庄的生活場景，對於成長於都會的孩子來說，是個認識農村的好機會。

老街溪故事館旁的二層建築是「河川生態教育館」，是由新建鋼構建物包覆復原後的老屋。館內一樓展示主題為老街溪的介紹，參觀民眾可透過圖文看板、栩栩如生的模型、互動裝置，認識老街溪河川生態。二樓則是介紹老街溪歷時 120天的整治活化過程。

戶外的時空隧道溜滑梯充滿孩子的歡笑聲，溜滑梯高處入口的四支彩色大水管，分別代表老街溪流經的地域，龍潭、平鎮、中壢與大園 (出海口)。

原屋主的豬圈，牆面被保留下來，整建為廁所形成特色。

老街溪河川教育中心

地址：桃園市中壢區中原路58號

電話：03 422 1469

開放時間：09:00 - 17:00 (星期一休息)

「巷仔46文化共享空間」隱身於中壢民生路 44與 48號之間，一條寬度不足二公尺的窄巷中，是一棟建於 1950年 (民國 39年) 的六戶連棟鋼筋混泥土老建築。

入門後一條長廊左、右各三戶，各戶有獨立樓梯可上二樓，這是當年陳家曾祖母與其四代子孫近 40人共同居住生活的地方。老屋承載著超過一甲子的記憶，默默的見證了居住者的生活歷程，也看盡周邊民生市場店家的繁榮與搬遷，更是中壢老城區典型「長屋」建築美學的示範。

「長屋」內為求自然光與通風，長廊設有二座天井。

1990年代屋主陳家因房屋空間不足，且屋況日益老舊逐漸搬離，1994年後該屋即長期無人居住。2018年9月陳家第四代屋主陳俊有，以半退休方式返鄉投入中壢的文化保存工作，並說服家族長輩進行老宅整修，逐步將老宅變身為文史空間，記錄戰後民生市場、中山路戲院街的變遷與陳家家族史，並成立「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方的影響。

巷仔46文化共享空間

地址：桃園市中壢區民生路46號 (由44號旁的小巷進入)

開放時間：每月最後一週的週六及週日的 10:00 - 17:00 或配合活動辦理期間，非開放時間請私訊巷仔粉專留言預約。

巷仔46文化共享空間，FB 專頁：https://www.facebook.com/alley46/?locale=zh_TW

[中壢車站商圈，特色伴手禮推薦]

中壢客家菜包以「Q彈外皮、飽滿鹹香內餡」聞名，被譽為「菜包之都」。客家菜包因其圓鼓鼓的外形酷似古早裝豬的竹籠又被稱為「豬籠粄」(以米做成的糕點，閩南族群稱作「粿」，客家族群則稱為「粄」)。客家菜包特色在於使用在來米與糯米混合製作，外皮不易濕軟，內餡常含蘿蔔絲、蝦米、油蔥，其中三角店、劉媽媽菜包及仁利菜包 (在地隱藏版) 皆為當地高評價名店。

三角店客家菜包

地址：桃園市中壢區中正路272號

電話：03 425 7508

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

劉媽媽菜包店

地址：桃園市中壢區中正路268號

電話： 03 422 5226 / 03 422 6661

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

仁利菜包

地址：桃園市中壢區民生路59號

電話：03 422 9924

營業時間：上午 6點半至晚間 6點半 (周一公休)

「醬媽媽芝麻專門店」是以現磨穀物醬為特色，主打天然無添加、不加糖的健康理念，其產品以接單後新鮮現磨著稱。現磨黑芝麻醬提供「粗研」與「細研」兩種口感，無糖純天然。純台灣花生醬使用在地花生製作，有無糖 (顆粒) 與微糖 (顆粒) 二種選擇，天然美味。綜合堅果醬，包含腰果、核桃、杏仁等，低溫烘焙研磨，營養均衡。

醬媽媽芝麻專門店 中壢門市

地址：桃園市中壢區中正路266號

電話：03 426 0520

營業時間：09:00 - 21:00 (週一固定公休)

「湯記口味肉鬆」老店，在地深耕超過一甲子，目前已傳承到第四代，創業過程從清末民初第一代的挑擔販售茶葉茶與杏仁茶開始，到經營雜貨店 (榮昌行) 兼售菸酒、愛國獎券，直到 1960年代正式轉型為肉鬆肉乾專賣店，見證了中壢舊城區商圈的興衰。(照片：第三代老闆娘湯玟琪)

「湯記口味肉鬆」嚴選食材堅持選用溫體黑豬肉製作肉鬆、肉乾，並強調健康取向主打低糖、無鹽 (僅使用少量的金蘭醬油代替鹽巴調味)、無味精、無防腐劑。肉乾採天然紅外線隧道機台配合人工半自動燒烤，肉鬆至今仍堅持手工烘炒，每鍋需耗時二至三小時。

推薦必買產品：原味手炒肉鬆、海苔芝麻肉鬆、厚片肉乾 (原味/黑胡椒) 與肉紙。

湯記口味肉鬆老店

地址: 桃園市中壢區大同路161號

電話: 03 422 7658

營業時間: 上午 8:00 - 晚上 9:00

「新珍香餅行」創立於日治時期昭和 4年 (1929)，店址原設於中壢第一市場，後於民國 40年 (1951) 遷至中平路現址。新珍香餅行從製餅、糖塔到目前專做酥糖。花生酥糖以精選雲林花生，堅持古法手工翻炒與研磨，搭配上等麥芽糖與白糖所製作，打造出「酥、香、脆、爽」且不黏牙的獨特口感，在中壢地區與鐮刀、牛雜並列為「中壢三寶」。

新珍香餅行

地址：桃園市中壢區中平路146號

電話：03 422 2653

營業時間 10:00 ~ 21:00 (週一至週日)

對「桃園市觀光導覽大使」活動有興趣的朋友，請持續關注「桃園市觀光發展基金會」FB專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565481373611

夫子。旅食趣

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