2026-05-12 12:15 FunTime旅遊比價
不藏私分享綠島必吃！這幾間吃過還想再回訪
每到暑假，就會有超多喜愛大海、想好好感受陽光的人到綠島旅遊，而且除了有世界聞名的海底溫泉外，也有豐富的海洋生態，讓綠島成為公認的潛水天堂，這樣美好的島上，美食更是必不可少，尤其是玩水完，肚子超餓當然要好好吃一頓填飽肚子！FumTime小編幫大家整理出14間綠島必吃，無論是早午餐、麵食或甜品都有，快跟上小編的腳步，帶大家放心吃不踩雷～
小編偷偷說：綠島許多餐廳淡季時會暫停營業，建議大家確認營業狀態要至官方IG、臉書查詢比較準確！
看詳細全文連結：【綠島美食】早午餐、牛肉麵、消暑飲品！14間綠島必吃美食
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島後面
「島後面」可以說是綠島必吃的網美餐廳，空間有許多綠植點綴，舒適又有質感，座位都是席地而坐，吹吹海風、看著一望無際的大海，頗有海島風情。島後面提供日式刨冰、沾麵、塔可飯、炸物和飲品等等，而且水準很高！焙茶冰及特製奶蓋的鹹甜組合與炸雞翅大受網友好評，而小編私心最推薦的是沖繩塔可飯，肉醬、酪梨、生菜和脆片的組合，重口卻很清爽，加上豐富的口感，真的是讓人欲罷不能～
營業時間：11:00-17:00（公休日請至官方IG確認）
地址：台東縣綠島鄉溫泉6-1號（水芫靜好咖啡廳旁）
必點美食：沖繩塔可飯
硓宅食堂
「硓宅食堂」是一家復古風格的餐廳，用木製窗框與藤椅裝飾外觀。部分牆面漆上綠色，搭配店內豐富的綠植，營造讓人放鬆的用餐氣氛。這裡販售簡餐，每一份套餐都包含主食、白飯、三樣小菜及湯，愛吃辣的推薦點麻婆豆腐，香氣十足、又麻又辣超開胃。獨自一人遊綠島時，想簡單的吃一餐，硓宅食堂絕對會是你的口袋名單。
地址：臺東縣綠島鄉公館60號
營業時間：11:30-14:30，17:30-20:30（公休請上官方IG確認）
必點美食：椒麻雞飯、麻婆豆腐
See Sea Toast熱壓吐司
「See Sea Toast熱壓吐司」在一間海藍色貨櫃屋裡，是綠島午後很受歡迎的點心。這裡最吸睛的是印有小丑魚造型的熱壓吐司，有燻雞皮蛋、巧克力、鮪魚玉米甜鹹不同口味，每一種都餡料滿滿。不排斥皮蛋的絕對要試試燻雞皮蛋起司吐司，皮蛋味濃郁、起司會牽絲，燻雞跟皮蛋混合的口感意外的很搭。點完餐可以坐在吧檯慢慢享用，也可以帶去海邊野餐，吹著海風放鬆也很愜意！
地址：臺東縣綠島鄉中寮190-3號
營業時間：9:30-18:00（售完提前打烊）
必點美食：燻雞皮蛋起司熱壓吐司
離海五分鐘Five minutes to the sea
距離大海僅幾步之遙的「離海五分鐘」，是一間質感咖啡廳。店內最有魅力的就是窗外的無敵海景。店家緊鄰環島公路，再往外是一望無際的海洋。推薦嘗試好喝又好拍巴西莓果昔口感酸酸甜甜、底部還有滿滿的奇亞籽、配料豐富，吃起來很有飽足感。想在綠島找個安靜角落看海的遊客來說，這裡絕對是島上最放鬆的休息站。
地址：臺東縣綠島鄉龜灣37-1
營業時間：9:00-17:00
必點美食：巴西莓
非炒不可海鮮食堂
來綠島當然要好好吃一頓海鮮大餐！「非炒不可海鮮食堂」是綠島評價超好的海鮮熱炒餐廳，從新鮮的生魚片、超夠味的熱炒到鮮美的湯品都有供應，最棒的是他們除了提供單點，也有多種套餐選擇，從單人到多人合菜都有，無論三五好友、家庭還是情侶，甚至自己來都沒問題！小編推薦一定要點一份醬爆鹿肉來嚐嚐，意外的很嫩，而且在其他地方可不容易吃到～不過要注意店家只接受電話、FB訂位，且餐點都會另收10%服務費。
小編小提醒：綠島的鹿肉是採用當地養殖的水鹿製作，不是梅花鹿喔！
地址：台東縣綠島鄉10鄰126號
營業時間：11:00-14:00、17:30-21:00
必點美食：醬爆鹿肉
阿嬤ㄟ蔥Q餅
「阿嬤ㄟ蔥Q餅」是超多人來綠島一定都會吃的！除了販售蔥Q餅外，也有炸飛魚和關東煮可以選擇，真的很有學校合作社的即視感，小編推薦敢吃辣的朋友一定要點鮪魚醬蔥Q餅來試試看，餅皮很像Q彈版的粉漿蛋餅，除了有九層塔、柴魚鬆及蛋增加口感和香氣外，阿嬤自製的鮪魚醬才是重頭戲，香辣的口味真的讓人一口接著一口停不下來，這款鮪魚醬甚至有額外單罐販售，真的是不能錯過的美味！
地址：台東縣綠島鄉中寮140號
營業時間：08:00-17:30（公休請上官方IG確認）
必點美食：鮪魚醬蔥Q餅
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