《鹹甜引路臺南味》餅香不怕巷子深 「天心軒素食喜餅」府城饕客才懂得的古早味

2026-05-13 13:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
天心軒的椪餅餅皮輕薄軟綿，帶有淡淡糖香與麵粉香，甜而不膩。（張耘書拍攝）。　圖：臺南市政府／提供
天心軒的椪餅餅皮輕薄軟綿，帶有淡淡糖香與麵粉香，甜而不膩。（張耘書拍攝）。　圖：臺南市政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南是「美食之都」，糕餅甜點尤為知名且別具特色。臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）今年特別規劃《鹹甜引路臺南味》系列報導，介紹臺南的糕餅與甜點，也透過糕點職人引路，邀請趣遊臺南，品嘗臺南甜。

臺南市長黃偉哲表示，臺南傳統市場中多數都已經年代久遠，而這些老市場中更隱藏了許多傳統口味的美食，偶然地相遇，往往會讓人大為讚嘆。而隱身在水仙宮市場巷弄中的「天心軒素食喜餅」，是專營素食傳統糕餅的業者，遵循古法製作出來的糕餅，口感與味道絲毫不輸葷食，獨樹一格而深受民眾的喜愛。

▲第二代吳文熊夫妻與兒子吳宗勳一塊打理餅舖，一家子感情甚篤。（張耘書拍攝）。　圖：臺南市政府／提供
▲第二代吳文熊夫妻與兒子吳宗勳一塊打理餅舖，一家子感情甚篤。（張耘書拍攝）。　圖：臺南市政府／提供

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，依觀旅局委託訪查資料顯示，臺南有為數不少的糕餅業者，但專門製作全素食的傳統餅舖卻不多，其中「天心軒素食喜餅」即以全素食糕餅走出自己的特色，成為府城極具代表性的餅舖。

「天心軒素食喜餅」創辦人吳瓊楠小學畢業後便到餅舖當學徒，學習麵包西點製作，學成後再到「上海老大房」等知名食品行以及多家餅舖擔任師傅。他創業之初因資金窘困，深知難與其他同業角力，必須做出市場區隔，加上自己篤信佛教，因此決定專注於純素食糕餅的生產。

1960年代，吳瓊楠先在關廟自製素食糕餅販售並供應年節應景食品給茹素吃齋者，約1969年遷移到府城宮後街的自家，以家庭生產方式批發給水仙宮市場的攤商，儘管客群定位明確，卻因當時素食人口不多，市場小眾，而度過一段慘澹經營期。

1978年吳瓊楠正式在水仙宮市場內開設「天心軒素食喜餅」，後於1990年代左右將餅舖交由長子吳文熊與媳婦陳淑訓倆夫妻打理，為因應菜市場顧客的需求逐漸增加糕餅品項，也隨著時代變遷素食風潮的興起，除了固定製作販售外也接單客製，讓天心軒的生意漸入佳境。

吳文熊表示，相較於葷食，素食糕餅可用的食材較固定，為了突破食材的限制，他透過調整原料比例改良口味與口感，堅持自行熬煮製做餡料確保糕餅品質。而為了拓展新客源，也勤於研發，靠著真材實料建立好口碑，在素食糕餅市場中打出知名度。在倆夫妻戮力經營下，不僅穩穩抓住菜市場的客群，也供應許多寺院如開元寺、佛光山、法鼓山等，以及齋堂與佛教團體祭祀法會所用的素食糕點。

▲隱身在巷弄中的「天心軒素食喜餅」，是熟門熟路的人才會懂得的美味。（張耘書拍攝）。　圖：臺南市政府／提供
▲隱身在巷弄中的「天心軒素食喜餅」，是熟門熟路的人才會懂得的美味。（張耘書拍攝）。　圖：臺南市政府／提供

▲冬至菜包原本只於冬至前供應，因為口碑好熱銷而成為季節性商品。（張耘書拍攝）。　圖：臺南市政府／提供
▲冬至菜包原本只於冬至前供應，因為口碑好熱銷而成為季節性商品。（張耘書拍攝）。　圖：臺南市政府／提供

天心軒的壽桃、素食牲醴、大餅與香餅等以皮軟餡香為最大特色而成為店內的招牌；糕仔質地細緻，入口滑順、食用後不會卡喉，也十分受素食者的喜愛；最知名的還有重陽節的麻糬與冬至菜包。

過去府城冬至除了吃冬至圓外，還有吃菜包的習俗，狀似餃子又像元寶的菜包，也有「財包」的好寓意，天心軒的菜包外皮Ｑ彈飽滿，豐富的高麗菜、紅蘿蔔、豆干、芹菜、素料、麵腸、酸菜、香菇等多種餡料，再加上花生糖粉的鹹香滋味，成了冬至限定的古早味名點，每到冬至前就造成預購熱潮，手腳不夠快的民眾根本搶購不到。

第三代吳宗勳說，糕餅業長期面臨人手不足的困境，但為了顧及品質只能在生產量上妥協，也是確保自家的信譽。近幾年為應廣大顧客的要求，原本只在冬至前販售的菜包，現在也調整販售期，在冬至前後兩個月都可買到。

隱藏在僻靜小巷中，「天心軒素食喜餅」儘管鮮少過路客，多是刻意上門的客人或回頭客，靠著舊雨新知撐起一家店，也印證了餅香不怕巷子深的道理。

觀旅局自1月起連載《鹹甜引路臺南味》系列報導，與張耘書老師合作介紹臺南的糕餅、甜點以及職人的故事與技藝。今年適逢「台南市糕餅商業同業公會」成立80週年，推出《鹹甜引路臺南味》系列報導別具意義。

觀旅局另外補充：「葫蘆埤自然公園」煥然一新！地景遊憩區+水岸座階登場，打造安全友善水岸新風貌，歡迎攜伴來公園遊玩，親身體驗園區全新設施與優化成果。更多臺南糕餅相關資訊，請查詢「台南市糕餅商業同業公會」臉書粉絲專頁；臺南旅遊資訊，請參閱「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲專頁。

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#臺南 #素食 #黃偉哲

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

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#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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全新繩索橋爆紅成網美打卡熱點 台中大坑4號步道復建升級開放通行

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2026-05-09 07:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「大坑風景區」4號登山步道在歷經風災受損後，提前於04/20復建完工，在災害最嚴重的路段，採用上下懸主索與繩索護欄，構成跨越橋體。開放通行後，爆紅成為打卡新地標，吸引不少山友關注及熱烈討論，為登山體驗增添新樂趣。

▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，此次重點修復0K+430及0K+510兩處受損路段，復建總經費2,760萬4,000元，以「安全改善」及「耐候工法」為核心理念，辦理邊坡防護、繩索橋設置、相思木棧道整建及受損設施修復等工項。

▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供

陳局長說明，整體設計著重提升崩坍坡面的抗沖蝕能力及抗滑穩定性，藉以強化邊坡結構安全，並確保步道長期使用的穩定性。另原有木棧道因邊坡崩塌，已喪失原有地基及稜線條件，因此工程0K+510處以長33公尺、高差達14公尺的繩索橋取代原有木棧道，跨越崩塌區域，不僅可避開不穩定坡面，也兼顧通行安全與環境適應性，成為本案一大亮點。

▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

觀旅局補充，大坑4號步道屬健腳級步道，沿線視野遼闊，可眺望頭嵙山青翠連綿的山巒，也是大坑14條步道中難度最高的一條，經常吸引喜愛挑戰的登山遊客前來攀登。漫步其中，不僅可暫離城市喧囂，也能在清幽自然環境中探幽訪勝，藉由山林能量舒緩平日工作壓力。

臺中市風景區管理所提醒，目前大坑1、7、9-1號登山步道部分封閉，另大坑3、5、10、11號登山步道仍封閉中，市府將全力加速復建，提供安全舒適的風景區遊憩設施。

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#登山 #大坑風景區

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❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

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2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

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桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

2026-04-25 10:46 夫子。旅食趣

歷史是現在與過去的對話，在時間的長軸上，散步是認識城市最簡單的方式，跟著「桃園市觀光導覽大使」的腳步，看中壢舊城區的雪泥鴻爪，走訪充滿藝文氣息的「壢景町」與「壢小故事森林」，走進全國首座以河川為主題的「老街溪河川教育中心」，探索隱身於巷弄深處，充滿長屋美學的「巷仔46文化共享空間」，品味中壢車站商圈職人堅持的美味。

「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動全程步行約時九十分鐘，集合地點在中壢火車站前站出口 (中和路) 旁的旅遊服務中心。火車站旅遊服務中心內，設置有手機充電、免費 Wi-Fi 等設施方便旅客使用，也提供各種旅遊資訊，包括景點介紹、交通路線等，是你旅遊規劃行程的好朋友。

此次「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動的導覽人員 Mika 老師 (Mika 老師 FB 專頁，搜尋：Mika小阿姨) 是「桃園市觀光發展基金會」培訓的桃園市觀光導覽大使之一，本身也是中壢區的在地居民，從小在中壢生長、就學、就業，熟悉中壢舊城區的發展軌跡與人文歷史，活動中透過步行走讀，用說故事的方式，帶領團員發掘中壢舊城區的獨特魅力。

中壢最早發展於老街溪河畔，舊名為「澗仔壢」，漢人進駐前為凱達格蘭族澗仔力社居住地，「澗」可能是原住民語的音譯，客家語會把溪流造成的谷地稱為「壢」。澗仔壢地處淡水與竹塹 (新竹) 之間，在交通不發達的清領時期是重要貨物集散與人員休息的交通樞紐，後發展出商業市街，日治時期改名為「中壢」便從沿用至今。步行中 Mika 老師指著位於延平路與中平路口的「台灣基督教長老教會中壢教會」建築表示，這四棟相連ㄇ字型建物建於民國 61年 (1972) ，高聳十字架建築立面，是許多中壢人的記憶地標。因為建築老舊已申請重建，老建築即將拆除，地方鄉親感到相當不捨。根據馬偕日記記載，馬偕也曾經來到中壢宣教，當時投宿的客棧就位於教會附近，他當時因為睡覺時會有動物跑進跑出，覺得環境十分惡劣，但是在走訪台灣各地後，卻確認這是最舒適的。

中和路往「壢景町」方向前進，途經復興路口 Mika 老師表示，民國 74年 (1985) 前後，原在台北中華商場經營的「北帥西服」因拆遷遂轉往中壢復興路，並號召同行進駐，形成「西服一條街」，全盛時期該路段曾有十七家西服店，訂製西服雖已式微，但目前仍有多家西服店仍在營業。

「壢景町」興建於日治時期昭和 16年 (1941)，園區共有三棟日式建築，日治時期為「中壢郡役所」的警察官舍，戰後轉為警察局中壢分局之警察宿舍。整修後的壢景町，目前由在地企業蕃薯藤進駐經營，轉型為結合藝文展覽與餐飲的城市故事館與附近的「壢小故事森林」、「中平路故事館」共同組成中壢的藝文故事廊帶。

A 棟「町之美」原分局長宿舍，保留作為展覽及藝文教育推廣空間。

B 棟「食當地」為餐廳，提供有機天然的自助餐點與特色套餐。

C 棟「買在地」為麵包店，販售有機農產品、手工麵包與文創商品。

壢景町

地址：桃園市中壢區延平路 627號

開放時間：A、C 館 週三至週日 11:00 – 18:00（週一、二公休）/ B 館（餐飲）週一至週日 11:00 – 20:30。

桃園警察局中壢分局與壢景町僅一街之隔，是民國 66年 (1977) 11月19日「中壢事件」發生地點，當時指控選舉作票的群眾包圍中壢分局，搗毀並放火燒毀警察局，而警方發射催淚瓦斯並開槍打死兩名青年。

興建於日治時期大正 6年 (1917) 的「壢小故事森林」，前身為中壢公學校教職員宿舍。園區內共有三棟建築物，分別為雙拼日式宿舍、單棟日式宿舍、連棟式磚造建築，提供閱讀、說故事、講座和食育空間等功能，目前由「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」經營營運。

整建修復後的「壢小故事森林」園區保留珍貴老樹，並設計戶外二樓景觀平台，可欣賞日式黑瓦及閩式紅瓦特色。

壢小故事森林

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00–17:00（每週一休館）

老街溪和新街溪是中壢的重要河川，2006年桃園市政府開始了老街溪流域的治水工程，整修舊有的老街溪水管系統並開蓋老街溪，使其重新呈現原有面貌。在整治過程中，除拆除河上商場也打造了老街溪河岸公園，供民眾休閒使用，成為城市休閒新地標。

老街溪河川教育中心是全國第一個以「河川」為主題的教育中心，原本是兩棟客家三合院古老磚厝，經過改建後成為文史基地、探索河川的體驗場域以及永續發展的空間。入口處的水圳源頭土丘，模擬先民以修築梯田的方式，展現與大自然和諧共生的智慧。

磚造平房改建而成的「老街溪故事館」，門前菜圃、竹籬笆、天井、廚房大灶、外埕廣場，還原舊時農庄的生活場景，對於成長於都會的孩子來說，是個認識農村的好機會。

老街溪故事館旁的二層建築是「河川生態教育館」，是由新建鋼構建物包覆復原後的老屋。館內一樓展示主題為老街溪的介紹，參觀民眾可透過圖文看板、栩栩如生的模型、互動裝置，認識老街溪河川生態。二樓則是介紹老街溪歷時 120天的整治活化過程。

戶外的時空隧道溜滑梯充滿孩子的歡笑聲，溜滑梯高處入口的四支彩色大水管，分別代表老街溪流經的地域，龍潭、平鎮、中壢與大園 (出海口)。

原屋主的豬圈，牆面被保留下來，整建為廁所形成特色。

老街溪河川教育中心

地址：桃園市中壢區中原路58號

電話：03 422 1469

開放時間：09:00 - 17:00 (星期一休息)

「巷仔46文化共享空間」隱身於中壢民生路 44與 48號之間，一條寬度不足二公尺的窄巷中，是一棟建於 1950年 (民國 39年) 的六戶連棟鋼筋混泥土老建築。

入門後一條長廊左、右各三戶，各戶有獨立樓梯可上二樓，這是當年陳家曾祖母與其四代子孫近 40人共同居住生活的地方。老屋承載著超過一甲子的記憶，默默的見證了居住者的生活歷程，也看盡周邊民生市場店家的繁榮與搬遷，更是中壢老城區典型「長屋」建築美學的示範。

「長屋」內為求自然光與通風，長廊設有二座天井。

1990年代屋主陳家因房屋空間不足，且屋況日益老舊逐漸搬離，1994年後該屋即長期無人居住。2018年9月陳家第四代屋主陳俊有，以半退休方式返鄉投入中壢的文化保存工作，並說服家族長輩進行老宅整修，逐步將老宅變身為文史空間，記錄戰後民生市場、中山路戲院街的變遷與陳家家族史，並成立「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方的影響。

巷仔46文化共享空間

地址：桃園市中壢區民生路46號 (由44號旁的小巷進入)

開放時間：每月最後一週的週六及週日的 10:00 - 17:00 或配合活動辦理期間，非開放時間請私訊巷仔粉專留言預約。

巷仔46文化共享空間，FB 專頁：https://www.facebook.com/alley46/?locale=zh_TW

[中壢車站商圈，特色伴手禮推薦]

中壢客家菜包以「Q彈外皮、飽滿鹹香內餡」聞名，被譽為「菜包之都」。客家菜包因其圓鼓鼓的外形酷似古早裝豬的竹籠又被稱為「豬籠粄」(以米做成的糕點，閩南族群稱作「粿」，客家族群則稱為「粄」)。客家菜包特色在於使用在來米與糯米混合製作，外皮不易濕軟，內餡常含蘿蔔絲、蝦米、油蔥，其中三角店、劉媽媽菜包及仁利菜包 (在地隱藏版) 皆為當地高評價名店。

三角店客家菜包

地址：桃園市中壢區中正路272號

電話：03 425 7508

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

劉媽媽菜包店

地址：桃園市中壢區中正路268號

電話： 03 422 5226 / 03 422 6661

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

仁利菜包

地址：桃園市中壢區民生路59號

電話：03 422 9924

營業時間：上午 6點半至晚間 6點半 (周一公休)

「醬媽媽芝麻專門店」是以現磨穀物醬為特色，主打天然無添加、不加糖的健康理念，其產品以接單後新鮮現磨著稱。現磨黑芝麻醬提供「粗研」與「細研」兩種口感，無糖純天然。純台灣花生醬使用在地花生製作，有無糖 (顆粒) 與微糖 (顆粒) 二種選擇，天然美味。綜合堅果醬，包含腰果、核桃、杏仁等，低溫烘焙研磨，營養均衡。

醬媽媽芝麻專門店 中壢門市

地址：桃園市中壢區中正路266號

電話：03 426 0520

營業時間：09:00 - 21:00 (週一固定公休)

「湯記口味肉鬆」老店，在地深耕超過一甲子，目前已傳承到第四代，創業過程從清末民初第一代的挑擔販售茶葉茶與杏仁茶開始，到經營雜貨店 (榮昌行) 兼售菸酒、愛國獎券，直到 1960年代正式轉型為肉鬆肉乾專賣店，見證了中壢舊城區商圈的興衰。(照片：第三代老闆娘湯玟琪)

「湯記口味肉鬆」嚴選食材堅持選用溫體黑豬肉製作肉鬆、肉乾，並強調健康取向主打低糖、無鹽 (僅使用少量的金蘭醬油代替鹽巴調味)、無味精、無防腐劑。肉乾採天然紅外線隧道機台配合人工半自動燒烤，肉鬆至今仍堅持手工烘炒，每鍋需耗時二至三小時。

推薦必買產品：原味手炒肉鬆、海苔芝麻肉鬆、厚片肉乾 (原味/黑胡椒) 與肉紙。

湯記口味肉鬆老店

地址: 桃園市中壢區大同路161號

電話: 03 422 7658

營業時間: 上午 8:00 - 晚上 9:00

「新珍香餅行」創立於日治時期昭和 4年 (1929)，店址原設於中壢第一市場，後於民國 40年 (1951) 遷至中平路現址。新珍香餅行從製餅、糖塔到目前專做酥糖。花生酥糖以精選雲林花生，堅持古法手工翻炒與研磨，搭配上等麥芽糖與白糖所製作，打造出「酥、香、脆、爽」且不黏牙的獨特口感，在中壢地區與鐮刀、牛雜並列為「中壢三寶」。

新珍香餅行

地址：桃園市中壢區中平路146號

電話：03 422 2653

營業時間 10:00 ~ 21:00 (週一至週日)

對「桃園市觀光導覽大使」活動有興趣的朋友，請持續關注「桃園市觀光發展基金會」FB專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565481373611

夫子。旅食趣

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一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#觀光 #桃園旅遊 #美食探店 #打卡景點

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韓國現代百貨首度進軍中台灣！盤點13大韓牌快閃台中，中南部終於不用飛首爾

韓國現代百貨首度進軍中台灣！盤點13大韓牌快閃台中，中南部終於不用飛首爾

2026-04-30 16:49 女子漾／編輯周意軒
韓國現代百貨首度進軍中台灣！盤點13大韓牌快閃台中，中南部終於不用飛首爾 圖片來源：官方
韓國現代百貨首度進軍中台灣！盤點13大韓牌快閃台中，中南部終於不用飛首爾 圖片來源：官方

台韓百貨龍頭再度聯手！繼去年於台北信義區掀起韓流選品熱潮後，韓國現代百貨再度攜手新光三越，正式將「THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE」拓展至台中中港店，首度進軍中台灣，從5月1日一路快閃至7月26日，打造為期近三個月的韓系生活風格盛會。這不只是快閃店，更像是一場「把首爾搬來台中」的實體體驗。從聖水洞、汝矣島最前線的潮流品牌，到韓妞日常最愛的穿搭與美妝，一次集結13大人氣品牌，中南部消費者終於不用再羨慕台北。

不用飛韓國！台中變身「迷你聖水洞」

這次合作最大亮點，在於「選品式零售」的全面升級。以THE HYUNDAI Seoul為靈感，將韓國百貨最擅長的「風格策展」概念搬進台中，從服飾、包袋、美妝到生活選品，一站式整合成完整韓系生活場域。在機票價格持續高漲的現在，這樣的「在地韓流體驗」不只是購物，更是一種替代旅遊的新型態消費模式，也被業界視為百貨轉型的重要指標。

13大韓流品牌接力登場！每週都有新驚喜

這場快閃不是一次看完，而是「週週換品牌」，讓人忍不住一去再去。

（1）STAND OIL｜5/1–5/14

韓妞愛牌代表之一，這次帶來26SS「SO BREEZY」系列，還首度跨足鞋履。開幕更邀請《單身即地獄5》嘉賓金高恩站台，話題直接拉滿。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

（2）MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD｜5/15–5/21

法國血統＋韓國爆紅的經典潮牌，這次把「聖水洞限定帆布包」直接空運來台，還祭出6折優惠，CP值直接炸開。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

（3）SOMEWHERE BUTTER｜5/22–5/28

走可愛療癒路線，首度來台就推出「珍珠奶茶限定系列」，把台灣元素變成韓系設計，討論度直接拉高。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

（4）SLOW.AND｜5/29–6/04

主打「剛剛好的優雅」，用最簡單的單品打造舒服穿搭，也是韓國女生日常愛牌之一。

（5）athé｜6/05–6/11

爆紅「蝴蝶結包」品牌，甜美又不失實用，僅限7天登場，是本檔最短也最搶手的一波。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

（6）depound｜6/12–6/18

韓系生活感代表，把法式日常儀式感帶進日常穿搭與居家選品。

圖片來源：官方
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（7）MUCENT｜6/26–7/05

中性極簡派代表，用低飽和色系打造高級感衣櫥。

圖片來源：官方
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（8）23.65 & MTTIRÉ｜7/06–7/15

機能鞋＋生活風格品牌組合，走實穿與質感路線。

圖片來源：官方
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（9）marie claire｜7/16–7/26

marie claire法式優雅代表，源自1954年法國的生活風格品牌，融合巴黎特有的內斂優雅與都會氣息，將巴黎風格帶進日常穿搭。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

中南部百貨戰正式升級　「體驗式購物」成關鍵

這次「THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE」不只是單純引進品牌，更重要的是把韓國最強的「內容型百貨模式」帶進台灣。從空間氛圍、品牌故事到消費體驗，全部都在強化「逛街這件事本身」，而不只是購物。對中南部來說，這也是少見的大規模國際選品進駐，預期將帶動新一波韓流消費熱潮，甚至改變百貨競爭模式。

活動資訊一次看
活動名稱｜THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE
時間｜2026年5月1日－7月26日
地點｜新光三越台中中港店 10樓天空廣場
#韓牌快閃

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