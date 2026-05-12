拒絕踩雷！4招教妳挑到肉厚核小又沒蟲的爆汁荔枝

編輯/李明真撰文

夏天的儀式感除了冰美式，還有那一顆顆紅紅圓圓、剝開還會噴汁的荔枝了！但挑荔枝這件事真的跟挑對象一樣難，外表看起來紅潤誘人，回家一剝開卻發現裡面住著不請自來的小蟲，或是吃到不新鮮發臭的，真的會讓仙女瞬間原地崩潰。

為了讓各位在水果攤前不再像盲選，小編特別整理了這份「荔枝避雷指南」。只要掌握4個關鍵點，還有保存方法，妳就能像當年唐明皇寵愛楊貴妃那樣，只給自己的胃最香甜的待遇，告別那些長得漂亮卻滿肚子壞水的劣質品。

1.觀察外殼的顆粒感與色澤

挑荔枝第一眼看的就是外殼。好吃的荔枝，外殼應該有著自然的紅潤感，但如果紅得太過火甚至發黑，那可能就是它已經在攤位上待太久，甚至開始變質了。

手感顆粒是關鍵：用手指輕輕觸摸荔枝外殼，如果摸起來刺尖感明顯，說明這顆荔枝還沒完全熟透；如果摸起來稍微平滑且帶點彈性，那才是它最甜美的黃金時刻。

拒絕黯淡無光：新鮮的荔枝外殼應該帶有一點天然的光澤，如果是那種看起來灰頭土臉、顏色不均勻的，通常水分都已經流失得差不多了。

如果荔枝摸起來稍微平滑且帶點彈性，正是它最甜美的黃金時刻。圖/123RF圖庫

2.徹底杜絕蟲蟲危機的防線

這是所有女孩最在意的重點，誰都不想在享受美味時跟蟲子四目相對。其實荔枝有沒有蟲，看「屁股」就知道。

蒂頭的密合度：觀察荔枝跟樹枝連接的那個位置。如果蒂頭處看起來很乾淨、緊實，沒有黑點或小洞，那這顆荔枝基本上是安全的。

遠離黑褐色斑點：如果蒂頭周圍已經出現一圈黑褐色，或是看到細小的粉末狀物體，快放下它！那是蟲子進去過的「登機證」。挑選時盡量選帶點綠色枝條的，這不僅代表新鮮，也更容易觀察蟲害狀況。

3.輕捏果身的Q彈度

買荔枝不能只靠眼睛，還要動動纖纖玉手。荔枝的軟硬度直接決定了它在妳口中噴汁的程度。

拒絕軟爛與死硬：好的荔枝捏下去應該是很有彈性的，如果捏起來硬梆梆，那是還沒熟；如果一捏就陷下去且沒彈回來，那是它已經「老了」，果肉可能已經開始縮水或發酵。

感受果肉的厚度：輕捏時如果感覺裡面非常充實，代表果肉飽滿且果核可能較小，這種高性價比的荔枝要帶回家。

4.嗅覺的最後檢測

新鮮的荔枝會散發出一種淡淡的草本清香夾雜著果甜味。

排除酒味與酸味：如果妳湊近一聞，發現有一股淡淡的發酵味或是刺鼻的酸氣，那代表這顆荔枝已經壞了，裡面正在變質。

天然的清甜感：高品質的荔枝即便是隔著殼，都能聞到那種讓人想戀愛的甜美味道。

保存的小撇步

荔枝是一種類似「傲嬌大小姐」的水果，離開樹枝後退化速度極快。

噴水冷藏法：如果一次買太多吃不完，建議把荔枝剪下來（保留一點點蒂頭），噴上一點水，用報紙或是廚房紙巾包好再裝進塑膠袋放入冰箱。這樣可以延長它的保鮮期，讓妳每一口都像現摘。

荔枝買回來一定要放冰箱冷藏。圖/123RF圖庫

結語

挑選荔枝不僅僅是為了一口甜，更是一種生活態度的體現。學會這幾招，保證妳今年夏天的荔枝體驗只有「驚艷」沒有「驚嚇」。當妳優雅地剝開一顆完美無瑕、水嫩透亮的荔枝時，那種掌控生活的成就感，真的會讓這一整天都閃閃發亮。快去水果攤大展身手吧，用最聰明的方式寵愛妳的味蕾。

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