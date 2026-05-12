探索台北車站周邊精選旅宿，漫步即抵的舒適首選

漫步1948 MEANDER 1948。圖／agoda

台北車站作為台灣最重要的交通樞紐，集結了台鐵、高鐵、捷運、桃園機場捷運與客運轉運站，是許多旅客來到台北的首選住宿地點。不論你是要追求五星級享受、親子同遊，還是小資背包客旅行，北車周邊都能滿足你！今天小編就整理了超人氣台北車站住宿，快來看看哪一間最適合你！

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台北車站住宿｜快速導覽＋分類

北車周邊的住宿選擇非常多元，從星級飯店、充滿童趣的親子住宿，到極具設計感的青年旅館應有盡有。小編幫它分成4大類，可以根據自己喜歡的住宿類型挑選喔～

➢ 必住飯店：交通位置無敵、星級服務的經典飯店品牌

➢ 超夯平價：老屋改建的高CP值平價住宿，雙人房一晚最低只要1千5起

➢ 親子飯店：設有主題遊樂設施與豐富點心吧，讓大人小孩都開心

➢ 青旅、單人間：超美公共空間與極高隱私的床位設計，是獨旅者與小資族的住宿首選

台北火車站住宿地圖

台北車站住宿｜必住飯店推薦

如果你追求的是交通便利性，或者是希望出門旅遊能享受高品質的服務與設施，那麼鎖定北車的經典飯店準沒錯！這幾間飯店就位於北車出口旁，讓你可以不用拖著行李在台北街頭奔波喔！

君品酒店

台北高CP值五星飯店首選，住進超美歐式古堡

君品酒店。圖／agoda

君品酒店。圖／agoda

這家位於台北車站旁的君品酒店，一踏進大廳，那種優雅的貴族氣息真的會讓你以為自己瞬間來到了歐洲的古堡！雖然在台北車站這種精華地段空間有限，但它把每一寸地方都發揮到了極致。最特別的是房間設計，它用了很少見的半開放式衛浴，把淋浴、馬桶跟泡澡區貼心地分開，情侶來住浪漫滿分，跟朋友出遊也能拉上浴簾保有隱私。另外飯店也有提供往來台北A1機場捷運接駁服務，有需要的旅客可以提前上官網預約喔～

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：台北市大同區承德路一段3號

台北車站住宿｜超夯平價推薦

對於小資族或是喜歡文青風格的你，台北車站附近隱藏了很多老建築改建的精緻旅店。這些住宿雖然價格平易近人，但設計感跟舒適度卻一點都不馬虎！

OwlStay故事所 夾腳拖的家

純白藝術老宅與日光天井，陽光沐浴的背包客棧

OwlStay故事所 夾腳拖的家。圖／agoda

OwlStay故事所 夾腳拖的家。圖／agoda

喜歡文青感風格住宿的朋友千萬不要錯過這家OwlStay故事所 夾腳拖的家，這家旅店坐落在台北火車站與中山捷運站的黃金交界處，步行到2個捷運站都只要5分鐘，地理位置超級好！設計團隊將這棟老屋重新賦予生命，純白色的外觀在街道中顯得格外清新，而內部最令人驚豔的就是那個能看見雲朵的挑高天井。整個公共空間在大片日光的沐浴下，營造出一種空靈且放鬆的氛圍，隨便一個角落拍起來都像雜誌內頁～另外，板橋知名的「好初早餐」就進駐在旅舍一樓，入住還能領取早餐優惠券，讓你吃飽後再出門！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：台北市大同區長安西路122號

台北車站住宿｜親子飯店推薦

帶小孩出門最怕孩子無聊、爸媽心累。北車周邊現在有很多針對家庭設計的飯店，大廳直接擺出旋轉木馬或遊戲室，還有無限量供應的點心吧，讓大人小孩都開心！

天成文旅-蜂巢

自助柑仔店任你吃，還有超豐盛的現做早餐

天成文旅-蜂巢。圖／agoda

天成文旅-蜂巢。圖／agoda

對於有嬰兒隨行的爸媽來說，住宿地點絕對超重要！這家位於台北車站地下街Y13出口旁的超高CP值的飯店天成文旅-蜂巢，捷運站沿著地下街推嬰兒車步行只要1分鐘就能抵達，完全不用擔心天熱曬太陽或下雨淋濕，帶寶寶行走非常方便。天成文旅-蜂巢不只住起來舒服、備品齊全，入住時還可以享用每天9:00-21:00的自助柑仔店，裡面的餅乾糖果都可以免費自由拿取，大人小孩都吃的開心！另外他們還有提供24小時的自助麵吧，有台／韓／日式等12種口味，半夜再也不怕肚子餓啦～

訂房網評價：8.8//10(Agoda)

地址：台北市大同區太原路57號

台北車站住宿｜青旅、單人間推薦

獨旅也可以住得很高級！北車附近的青旅CP值超高，不僅便宜，設計感更是可以比擬飯店，非常適合環島背包客或想省錢的小資族喔！

信星青年旅館

超美日式挑高大廳與美味現做早餐

信星青年旅館。圖／agoda

信星青年旅館。圖／agoda

如果你怕住青年旅館睡不好，這間信星青年旅館絕對會打破你對傳統青年旅館的印象！這間青旅不僅床墊軟硬適中，每個床位都還有衣架與足夠的插頭，私人置物櫃還配備電子鎖，讓你白天出門玩也不用擔心貴重物品遺失。這裡最讓人驚豔的就是超美的日式風格公共空間，採光極佳，還有懶人沙發，讓旅人可以盡情在這裡耍廢～設備齊全的公用廚房不僅提供小餅乾、宵夜與台灣在地小零食，早上的免費吃到飽早餐也是超美味，讓你吃飽後再開啟一整天的行程！

訂房網評價：9.4//10(Agoda)

地址：台北市大同區華陰街50號4F

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