2026-05-12 11:19 女子漾／編輯王廷羽
518國際博物館日通通免費！全台免門票攻略，故宮、北美館等超強清單一次看
每年的5月18日是「國際博物館日」，2026年的主題為「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」。為了響應這場文化盛宴，全台各大博物館、美術館紛紛祭出免門票與專屬優惠！
許多原本週一休館的展館，更是破例在5月18日當天特別開放，或是提前於5月16日、5月17日週末舉辦免費參觀活動。無論你是想看恐龍化石、欣賞超現實主義畫作，還是走訪百年紅磚古蹟，這篇全台免費場館懶人包幫你整理好，本週末準備出發逛爆吧！
518國際博物館日：北部免費場館
518國際博物館日：北部免費場館
1. 國立臺灣博物館
優惠時間：5/18四館免費參觀
這次518特別開放本館、古生物館、南門館與鐵道部園區免費參觀，除了能看自然生態、歷史文物與恐龍化石，館方今年也以「臺博群像：我們如何在一起？」為主題，推出特展、講座、手作體驗與影展等系列活動，內容很豐富。
2. 國立故宮博物院（北院）
優惠時間：5/16～5/18免費入館
故宮這波真的很值得排進行程！除了剛於5月9日登場的《龍藏經：皇權・信仰・藝術的盛世交響》，首度展出珍貴經函與完整裝幀配件，近期還有《真假乾隆－清高宗的御筆與代筆》、《神獸再現—文物中的奇幻生物》、《獨騷－楚辭文化意象與龍舟》等熱門展覽，不管是歷史迷還是想輕鬆看展拍照，都很值得一逛。
3. 台北市立美術館
優惠時間：5/16免費參觀
想來場文青系約會，北美館很值得衝一波！除了5月16日限定免票入場，近期熱門展覽《超現實主義：對話中的世界》也持續展出，集結多位經典藝術家作品。當天還有「問我，Q導覽」互動活動，觀眾可以直接和導覽員交流看展心得，集章還能兌換限定小禮，很有參與感。
延伸閱讀
北美館4月免費看展！《超現實主義：對話中的世界》6大看點，走進夢境與潛意識交錯的奇幻宇宙
洗衣精包裝也會騙人？當灰塵變成藝術，北美館年度典藏展《物質世界》翻轉你的日常認知
4. 長榮海事博物館
優惠時間：即日起至6/30免費入館
不只518能省，這裡一路免費到六月底！館內從大型船艦模型到航海歷史展都有，近期配合藝術季活動開放免費參觀，很適合安排成台北室內避暑行程。
5. 鶯歌陶瓷博物館
優惠時間：5/18免費入館
鶯歌陶博館518當天免費開放，近期除了能逛《第八屆臺灣陶藝金陶獎》、《印與款：臺灣陶痕特展》等當期展覽，還有限定陶藝DIY體驗與出版品優惠，很適合安排一趟療癒系鶯歌小旅行。
6. 新北市美術館
優惠時間：5/18免費參觀；《共織宇宙》特展除外
新北市美術館518當天正常開館，除了人氣特展《共織宇宙》外，其餘展覽免費參觀，近期還有《棉線與石頭》、《擺渡：回望民間》與全新展覽《發生什麼事？》同步登場，從當代藝術到地方文化議題都很有看頭。
518國際博物館日：中部免費場館
518國際博物館日：中部免費場館
7. 國立自然科學博物館
優惠時間：5/17免費入館
親子行程首選就是科博館！5月17日限定免費開放本館展示場、科學中心、植物園、921地震教育園區與鳳凰谷鳥園生態園區，近期還搭配《野地之詩》等活動，以及博物館日限定小市集、DIY體驗，從恐龍、自然生態到互動科學一次玩透，很適合帶小朋友放電一整天。
8. 中台世界博物館
優惠時間：5/1～8/30
中台世界博物館不只518週末，而是整整免費開放4個月！中台世界博物館以現代唐風建築結合千年佛教藝術聞名，很適合安排一趟療癒系藝文小旅行，近期也與亞洲大學附屬現代美術館串聯，讓喜歡藝術的人一次感受宗教藝術與當代美學的不同魅力。
518國際博物館日：南部免費場館
518國際博物館日：南部免費場館
9. 國立故宮博物院南院
優惠時間：5/16～5/18
故宮南院除了連續3天免費開放，近期也推出教育展覽《妙色－青春的創藝視界》，搭配518國際博物館日系列教育活動，讓看展不只是走馬看花，也更有互動參與感。
10. 國立臺灣歷史博物館
優惠時間：5/16～5/18
台南必收的文化景點就是臺史博！這次連續3天全民免費入館，近期除了《轉機：臺灣女子移動紀事》、《亞洲在場：臺灣與亞洲運動會》等特展，還有互動劇場、歷史展演與限定活動，內容相當豐富，不管是親子出遊還是喜歡深度看展的人都很適合。
11. 高雄市立美術館
優惠時間：5/16～5/17免費入館
高雄市立美術館除了兩天免費開放，近期也能順便欣賞當期展覽，館方還推出拍照打卡送限量海報、館內餐飲與商品優惠，以及講座、單車走讀等限定活動，不只是看展，整體行程也很有儀式感。
518國際博物館日：東部免費場館
518國際博物館日：東部免費場館
12. 國立臺灣史前文化博物館
優惠時間：5/16～5/18免費入館（5/19休館）
台東史前館連續3天免費開放，除了常設展覽，還搭配「書書果實」庄頭書展，集結書市集、講座、手作體驗與實境解謎活動，整體更像一場結合文化與生活感的藝文嘉年華，很值得慢慢逛。
13. 花蓮縣考古博物館
優惠時間：5/16～5/17免費入館
想來點不一樣的文化體驗，可以把花蓮考古博物館收進清單。除了週末兩天免費開放，近期還有《玉路揚帆：史前臺灣玉貿易》特展，518當天更邀請人氣講者帶來礦物解密講座，從地質、玉石到史前文化，一次解鎖滿滿考古知識。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower