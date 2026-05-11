台中西區咖啡廳推薦｜成真咖啡 ComeTrue CAFE 廣三店 夏季新品開箱！

最近台中的咖啡廳真的越來越「不像只是咖啡廳」了，有些店開始做超美的甜點、有些主打氛圍空間感，而有些則是慢慢把「一間咖啡館能承載的生活感」做得更完整，成真咖啡 ComeTrue CAFE 台中廣三SOGO店在5/1號盛大開幕了，原本以為只是百貨裡的新據點，但實際走進去後，會發現它不像一般商場咖啡廳那樣急促擁擠，反而透過大量綠植、柔和木質調與挑高視覺，把整體空間做得很舒服，逛街累了坐下來，會有種「節奏突然慢下來」，可以慢慢享用餐點的感覺，而這次最讓我印象深刻的是他們新推出的夏季菜單，不是那種只追求打卡感的華麗新品，而是每一道都能感受到滿滿的用心與美味！

成真咖啡 ComeTrue CAFE 廣三sogo店

用餐空間

櫃檯、半開放式廚房區域搭配木質調設計

店內座位空間以搭配大量綠植，視覺上就會讓人不自覺慢下來，不同於一般商場餐廳容易有壓迫感，就算是假日人多，也不會覺得太擁擠

如果需要插座，靠近電梯的座位區，椅子下面有提供插座使用

櫃檯旁邊還有一區展示區，可以挑選自己喜歡的精品咖啡、禮盒

還有聞香瓶可以聞看看喔！

台中限定夢幻特調｜紫霧花開

第一杯一定要先點台中限定「紫霧花開」創意咖啡，一上桌真的很像藝術品，還很有儀式感，我最喜歡的是它的層次變化

這杯以精品咖啡為基底，加入薰衣草與玫瑰糖漿，攪拌後喝下去，前段會先聞到很輕柔的薰衣草香，接著玫瑰甜感慢慢浮出來，最後收尾卻不是甜膩，而是很乾淨的咖啡尾韻

抹茶控必點｜抹茶香水椰子

如果你是重度抹茶控，這杯真的可以直接點，很多抹茶飲品最大的問題是「前濃後淡」，第一口很抹，後面只剩奶味，但這杯最厲害的是，它把抹茶的苦韻一路保留到尾段，入口先是濃厚茶感，接著椰子的清爽慢慢把整體風味拉開，所以喝到後面不會膩，反而有種越喝越清爽的感覺！

前菜｜香椰檸檬鮮蝦佐酸種麵包

看起來還好，吃起來很驚艷就是這道，酸種麵包烤得非常酥脆，單吃就超香，搭配清爽偏泰式風味的醬汁，酸香很開胃，而且完全不辣

最驚喜的是淋上椰奶後的變化，原本偏清爽的醬汁瞬間多了一點濃郁奶香，把鮮蝦的甜味整個帶出來，麵包拿去沾醬真的會停不下來

第一次吃就愛上｜青檸蒜香鮮蝦義大利麵

老實說，我原本對咖啡廳義大利麵期待不高，結果這道直接改觀，蒜香跟檸檬酸香比例抓得很好，不會過酸，也不會油膩，蒜香也很足

麵體吸附醬汁的能力很強，每一口都吃得到味道，濃郁好吃，而且鮮蝦給得算有誠意

無澱粉推薦｜香料舒肥雞佐溫時蔬

這道很適合平常喜歡清爽飲食、多時蔬、高蛋白的人，舒肥雞本身非常嫩，底下鋪滿蔬菜與湯汁，店員有特別推薦可以沾湯汁著一起吃，非常鮮甜

搭配旁邊附的馬斯卡彭起司也很有趣，原本偏清爽的雞肉、蔬菜，沾了之後會多一種奶香與厚度

私心推薦氮氣咖啡｜翠玉葡萄

底層是100%翠玉白葡萄醬，與氮氣咖啡融合後，會有一種很細緻的綿密口感，攪拌後喝下去，前段是微甜果香，中後段才慢慢浮出咖啡香氣，不像一般果咖容易分離感很重，融合得非常完美！

甜點｜開心果日式大福舒芙蕾

舒芙蕾本體維持一樣的蓬鬆空氣感，搭上醬汁，滿滿幸福感

旁邊附的水果大福咬下去還會爆汁，搭配紅豆香氣，口感層次非常豐富，如果你想同時吃到水果大福跟舒芙蕾，很推薦點這道，以甜度而言，很適合兩個人一起分食

一起來看看影片吧！