2026 韓國文化觀光大展 5/15-17華山1914登場，不僅有韓星，還有機會免費獲赴韓機票！

【旅遊經 洪書瑱報導】





近來話題性最高韓劇，是由IU、邊佑錫主演《21世紀大君夫人》，隨著全劇將於5月16日 播出大結局，是不是遊韓國的心又開始蠢蠢欲動呢？想知道韓國又有那些新景點或新活動？韓國觀光公社於5月15日（五）至5月17日（日），一連三天在華山1914文化創意產業園區東2館舉辦「韓國文化觀光大展」，相關活動皆能免費入場。除了更豐富多元的K-Culture內容，也邀請多組藝人和韓國表演團隊，哈韓族或喜歡韓國文化及潮流的民眾，千萬要把握難得的時機！

韓國文化體育觀光部於上(4)月16日根據資料統計宣布，2026年第一季訪韓外國觀光客約為476萬人，較去年同期增加了23%。其中，訪韓市場全球排名第3的台灣觀光客約54萬人，較去年同期大幅成長38%，為達2026年台灣訪韓觀光客232萬人次目標，將舉辦「韓國文化觀光大展」，邀您來感受韓國獨有的K-Food、K-Beauty，到K-Pop、K-Culture，勢必帶給台灣民眾嶄新的韓國文化與觀光體驗。









2026大展_嘉賓活動







「韓國文化觀光大展」活動中，最令粉絲興奮莫過於將有多位韓國藝人及團體一同來台共襄盛舉，包括：韓國男團MONSTA X成員玟赫，繼團體演唱會後時隔一個月再度來台，總是以陽光形象示人的他，將透過自己獨特的視角，帶來Talk Show分享私藏的韓國景點和道地美食；因《黑白大廚2》、《拜託了冰箱》獲得高人氣的鄭鎬泳主廚，將於大展現場料理，讓台灣民眾也能親嚐「白湯匙」好手藝；來自大田的啦啦隊成員南珉貞，現隸屬台灣Fubon Angels，除了活力舞蹈表演外，「台妹小南」還要帶我們一起深入了解韓國中部的私房景點及療癒魅力。此外，人氣實境節目《嗨！營業中》也將有大來賓來訪，分享節目幕後花絮、韓國旅遊經驗！









2026大展_表演團







而表演團體部份，阿里郎是韓國相當具有代表性的民謠，其中又以「旌善阿里郎」歷史最為悠久，此次將於韓國文化觀光大展演出的《船夫》講述資深船夫英吉、新手船夫東植兩人冒著生命危險搬運獨立軍金條的故事，唱出當時艱苦民生的悲歡。韓國人氣音樂劇《尋找金鐘旭》結合浪漫和喜劇元素，交織出笑中帶淚的心動愛情篇章。當女主人公對旅途中邂逅的初戀難以忘懷，因而委託「尋找初戀事務所」，究竟她能與心中那份悸動重逢嗎？改編暢銷同名小說的K-公演《不便利的便利店》再次來台！以曾在街頭流浪的便利商店店員為主軸，藉由輕鬆筆調描繪人與人交流，使作品也成了觀眾們的「療癒之地」。

另外，2026韓國文化觀光大展還將聚集超過30個以上韓國品牌及單位，除了打造「K-Street Food」街頭美食展區、提供現場試吃，還有簡易個人色彩診斷及風格諮詢、試飲傳統酒、韓文姓名鑰匙圈製作、濟州巧克力柑橘片手作…等多樣體驗活動。另外欣賞，包括：朝鮮王室時期為靈感的御座紅酒塞、象徵避邪祈福的幸運乾青魚鈴鐺、記載500年歷史的王朝實錄海報…等17樣，來自韓國的獲獎紀念品，部份品項也可於現場購買。而令人有小確幸之感的是──大韓航空攤位將於5月17日（日）舞台活動中，抽台北—首爾/釜山來回機票，幸運兒將可以免費搭機出遊韓國！





另為了自由行的旅客，韓國觀光公社則推出「韓國的日常就是旅行！Enjoy K-Local」全新企劃。K-Local不同於以往大型團體旅遊、傳統觀光景點，而是轉為著重客製化、一日遊及韓國日常等「K-Lifestyle」。包括：交通、美食、購物、節慶、表演等多元體驗，除了介紹韓國的「K-Local 100選」之外，也準備了限定限量優惠，如：AREX車票、主題樂園折扣…等。首波相關優惠提供予韓國觀光公社台北支社2025年度K-FANS舊會員（依照指定方式領取），以及攜手於本次現場設攤位的中華航空、雄獅旅遊旅行社推出其專屬優惠。











2026韓國文化觀光大展不僅免費入場逛，還能參加集章闖關活動抽好禮！凡於動中完成各攤位指定任務，即可獲得1枚攤位印章，集滿9枚印章並掃描QR CODE完成問卷填寫後，就可至贈品兌換處 （39號攤位）進行抽獎活動1次。獎品包括：韓國觀光公社吉祥物Kingdom Friends周邊、韓國飯店住宿券、韓國遊艇搭乘券、現場商品兌換券、迷你款傳統酒、K-Food禮盒、K-公演周邊、旅行收納及盥洗套組…等，超過3,500個豐富好禮等你拿。韓國觀光公社台北支社還特別加碼，凡於5月15日（五）至5月18日（一）在官方Facebook指定貼文留言分享「入口處—K-Vibe映像韓國現場照片＋逛展心得」，即可抽「Kingdom Friends周邊＋朴寶劍明信片組」，限量20位名額。







韓國觀光公社台北支社表示，今(2026)年為「韓國中部觀光年」，為了能以更在地、更有深度的旅遊方式探訪韓國，韓國觀光公社台北支社特別為團體旅客準備了 TAIWAN ONLY計劃。TAIWAN ONLY繼5月16日於世宗舉辦的世宗落火遊戲後，將繼續帶領大家體驗咸安落火遊戲、全州街邊啤酒節、大邱辣炒年糕節、洪川江冬季節，更有尹男老主廚現身全州，為台灣旅客提供料理試吃、紀念照合影等特別活動環節。









2026大展_視覺海報







2026大展_活動時程







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