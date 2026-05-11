Mister Donut寶可夢聯名回歸！可達鴨甜甜圈萌翻開賣，優惠買5送1、周邊一次看

2026-05-11 17:45 女子漾／編輯周意軒
Mister Donut寶可夢聯名回歸！可達鴨甜甜圈萌翻開賣，優惠買5送1、周邊一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝
Mister Donut寶可夢聯名回歸！可達鴨甜甜圈萌翻開賣，優惠買5送1、周邊一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝

寶可夢粉絲準備失心瘋！每次聯名幾乎都掀起搶購潮的Mister Donut，今年再度攜手《寶可夢》推出超萌限定合作，而且這次最大亮點絕對是「可達鴨」首度變身甜甜圈，呆萌表情直接可愛爆擊。除了皮卡丘、精靈球造型甜甜圈，還有吸管杯、旅行收納袋、餐具組等5款實用周邊同步登場，最低99元就能帶回家。5月12日起正式開賣，寶可夢控真的要先把鬧鐘設好。

可達鴨首度變甜甜圈，皮卡丘也回歸

Mister Donut這次已經是第四度與《寶可夢》聯名，不過最讓粉絲尖叫的，就是可達鴨終於加入甜甜圈陣容。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

「可達鴨甜甜圈」把經典呆萌表情神還原，外層裹上芒果可可沾醬與優格可可沾醬，裡面還塞滿芒果鮮奶油，一口咬下直接雙重芒果爆擊，售價85元。

人氣角色皮卡丘當然也沒缺席。「皮卡丘甜甜圈」把招牌黃臉做成超萌大頭造型，搭配鳳梨可可沾醬與熱帶水果鮮奶油內餡，夏日感直接拉滿，同樣售價85元。

另外還有兩款抓寶系造型甜甜圈：

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

「精靈球波堤」59元蘋果可可＋白可可雙風味搭配Q彈波堤。

「超級球波堤」59元蘇打風味可可＋白可可，造型控一定會想拍照。

提醒一下，可達鴨甜甜圈與超級球波堤將於5月26日起才會在7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃同步販售。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

5款周邊最低99元，可達鴨吸管杯太欠買

這次周邊根本比甜甜圈還難選。最親民的是「寶可夢扣式零錢包」，消費滿100元加99元就能帶走，耳機、零錢、鑰匙都能裝，還有3款隨機設計。討論度最高的應該會是「可達鴨吸管杯」，700ml大容量，加購價399元，可愛歸可愛，還真的有保冰保溫功能。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

另外幾款實用派也很值得收：

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

「寶可夢旅行收納袋」329元可折疊大容量設計，旅行派會很愛。

「寶可夢收納購物袋」239元折起來直接變波堤造型，超有梗。

「寶可夢餐具組」239元附專屬收納盒，外食族很實用。

旅行收納袋、購物袋與餐具組為預購商品。

夏季新品也一起登場，芒果控先衝

除了寶可夢聯名，這波也同步推出夏季水果新品。

甜甜圈新品有：

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

「芒果波波隆尼」79元內餡幾乎快滿出來，芒果香氣很有存在感。

「鳳梨優格波堤」48元酸甜路線很適合夏天。

夏季限定飲品同步開喝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

這次飲料新品也很有誠意，一口氣推出4款：

愛文芒果冰沙 M／85元

荔枝蘋果青茶 L／85元

梅子青茶 L／59元

紅心芭樂青茶 L／59元

尤其愛文芒果冰沙，基本已經預定變人氣王。

Mister Donut寶可夢聯名 限時優惠快筆記

5月12日至5月17日推出甜甜圈優惠活動：買5送1和買6送2

指定商品包含：

皮卡丘甜甜圈、可達鴨甜甜圈、精靈球波堤、超級球波堤、芒果波波隆尼、鳳梨優格波堤，另外夏季限定飲品也有第2杯5折。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

開賣資訊一次看
開賣時間：2026年5月12日起
聯名結束：售完為止
#可達鴨 #寶可夢 #皮卡丘甜甜圈

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

❤親子互動❤試著放手&讓孩子學習獨立
往下滑看更多精彩文章
台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光

台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光

2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

FB粉專→https://reurl.cc/0o2mZk

IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

旅遊BLOG→https://reurl.cc/7XeE7k


💙愛用好物分享

【Travel Blue 藍旅】旅途有型禮盒_經典款：https://reurl.cc/zKaWpy

【Travel Blue 藍旅】寧靜頸枕同色套組：https://reurl.cc/L23W89


Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

❤親子互動❤試著放手&讓孩子學習獨立
往下滑看更多精彩文章
桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

2026-04-25 10:46 夫子。旅食趣

歷史是現在與過去的對話，在時間的長軸上，散步是認識城市最簡單的方式，跟著「桃園市觀光導覽大使」的腳步，看中壢舊城區的雪泥鴻爪，走訪充滿藝文氣息的「壢景町」與「壢小故事森林」，走進全國首座以河川為主題的「老街溪河川教育中心」，探索隱身於巷弄深處，充滿長屋美學的「巷仔46文化共享空間」，品味中壢車站商圈職人堅持的美味。

「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動全程步行約時九十分鐘，集合地點在中壢火車站前站出口 (中和路) 旁的旅遊服務中心。火車站旅遊服務中心內，設置有手機充電、免費 Wi-Fi 等設施方便旅客使用，也提供各種旅遊資訊，包括景點介紹、交通路線等，是你旅遊規劃行程的好朋友。

此次「桃園市觀光導覽大使 邀您漫步中壢舊城區」活動的導覽人員 Mika 老師 (Mika 老師 FB 專頁，搜尋：Mika小阿姨) 是「桃園市觀光發展基金會」培訓的桃園市觀光導覽大使之一，本身也是中壢區的在地居民，從小在中壢生長、就學、就業，熟悉中壢舊城區的發展軌跡與人文歷史，活動中透過步行走讀，用說故事的方式，帶領團員發掘中壢舊城區的獨特魅力。

中壢最早發展於老街溪河畔，舊名為「澗仔壢」，漢人進駐前為凱達格蘭族澗仔力社居住地，「澗」可能是原住民語的音譯，客家語會把溪流造成的谷地稱為「壢」。澗仔壢地處淡水與竹塹 (新竹) 之間，在交通不發達的清領時期是重要貨物集散與人員休息的交通樞紐，後發展出商業市街，日治時期改名為「中壢」便從沿用至今。步行中 Mika 老師指著位於延平路與中平路口的「台灣基督教長老教會中壢教會」建築表示，這四棟相連ㄇ字型建物建於民國 61年 (1972) ，高聳十字架建築立面，是許多中壢人的記憶地標。因為建築老舊已申請重建，老建築即將拆除，地方鄉親感到相當不捨。根據馬偕日記記載，馬偕也曾經來到中壢宣教，當時投宿的客棧就位於教會附近，他當時因為睡覺時會有動物跑進跑出，覺得環境十分惡劣，但是在走訪台灣各地後，卻確認這是最舒適的。

中和路往「壢景町」方向前進，途經復興路口 Mika 老師表示，民國 74年 (1985) 前後，原在台北中華商場經營的「北帥西服」因拆遷遂轉往中壢復興路，並號召同行進駐，形成「西服一條街」，全盛時期該路段曾有十七家西服店，訂製西服雖已式微，但目前仍有多家西服店仍在營業。

「壢景町」興建於日治時期昭和 16年 (1941)，園區共有三棟日式建築，日治時期為「中壢郡役所」的警察官舍，戰後轉為警察局中壢分局之警察宿舍。整修後的壢景町，目前由在地企業蕃薯藤進駐經營，轉型為結合藝文展覽與餐飲的城市故事館與附近的「壢小故事森林」、「中平路故事館」共同組成中壢的藝文故事廊帶。

A 棟「町之美」原分局長宿舍，保留作為展覽及藝文教育推廣空間。

B 棟「食當地」為餐廳，提供有機天然的自助餐點與特色套餐。

C 棟「買在地」為麵包店，販售有機農產品、手工麵包與文創商品。

壢景町

地址：桃園市中壢區延平路 627號

開放時間：A、C 館 週三至週日 11:00 – 18:00（週一、二公休）/ B 館（餐飲）週一至週日 11:00 – 20:30。

桃園警察局中壢分局與壢景町僅一街之隔，是民國 66年 (1977) 11月19日「中壢事件」發生地點，當時指控選舉作票的群眾包圍中壢分局，搗毀並放火燒毀警察局，而警方發射催淚瓦斯並開槍打死兩名青年。

興建於日治時期大正 6年 (1917) 的「壢小故事森林」，前身為中壢公學校教職員宿舍。園區內共有三棟建築物，分別為雙拼日式宿舍、單棟日式宿舍、連棟式磚造建築，提供閱讀、說故事、講座和食育空間等功能，目前由「財團法人桃園市真善美社會福利基金會」經營營運。

整建修復後的「壢小故事森林」園區保留珍貴老樹，並設計戶外二樓景觀平台，可欣賞日式黑瓦及閩式紅瓦特色。

壢小故事森林

地址：桃園市中壢區博愛路52號

營業時間：週二至週日 10:00–17:00（每週一休館）

老街溪和新街溪是中壢的重要河川，2006年桃園市政府開始了老街溪流域的治水工程，整修舊有的老街溪水管系統並開蓋老街溪，使其重新呈現原有面貌。在整治過程中，除拆除河上商場也打造了老街溪河岸公園，供民眾休閒使用，成為城市休閒新地標。

老街溪河川教育中心是全國第一個以「河川」為主題的教育中心，原本是兩棟客家三合院古老磚厝，經過改建後成為文史基地、探索河川的體驗場域以及永續發展的空間。入口處的水圳源頭土丘，模擬先民以修築梯田的方式，展現與大自然和諧共生的智慧。

磚造平房改建而成的「老街溪故事館」，門前菜圃、竹籬笆、天井、廚房大灶、外埕廣場，還原舊時農庄的生活場景，對於成長於都會的孩子來說，是個認識農村的好機會。

老街溪故事館旁的二層建築是「河川生態教育館」，是由新建鋼構建物包覆復原後的老屋。館內一樓展示主題為老街溪的介紹，參觀民眾可透過圖文看板、栩栩如生的模型、互動裝置，認識老街溪河川生態。二樓則是介紹老街溪歷時 120天的整治活化過程。

戶外的時空隧道溜滑梯充滿孩子的歡笑聲，溜滑梯高處入口的四支彩色大水管，分別代表老街溪流經的地域，龍潭、平鎮、中壢與大園 (出海口)。

原屋主的豬圈，牆面被保留下來，整建為廁所形成特色。

老街溪河川教育中心

地址：桃園市中壢區中原路58號

電話：03 422 1469

開放時間：09:00 - 17:00 (星期一休息)

「巷仔46文化共享空間」隱身於中壢民生路 44與 48號之間，一條寬度不足二公尺的窄巷中，是一棟建於 1950年 (民國 39年) 的六戶連棟鋼筋混泥土老建築。

入門後一條長廊左、右各三戶，各戶有獨立樓梯可上二樓，這是當年陳家曾祖母與其四代子孫近 40人共同居住生活的地方。老屋承載著超過一甲子的記憶，默默的見證了居住者的生活歷程，也看盡周邊民生市場店家的繁榮與搬遷，更是中壢老城區典型「長屋」建築美學的示範。

「長屋」內為求自然光與通風，長廊設有二座天井。

1990年代屋主陳家因房屋空間不足，且屋況日益老舊逐漸搬離，1994年後該屋即長期無人居住。2018年9月陳家第四代屋主陳俊有，以半退休方式返鄉投入中壢的文化保存工作，並說服家族長輩進行老宅整修，逐步將老宅變身為文史空間，記錄戰後民生市場、中山路戲院街的變遷與陳家家族史，並成立「巷仔46文化共享空間」以共享空間、共學地方及知識共育等行動策略，盼帶出對地方的影響。

巷仔46文化共享空間

地址：桃園市中壢區民生路46號 (由44號旁的小巷進入)

開放時間：每月最後一週的週六及週日的 10:00 - 17:00 或配合活動辦理期間，非開放時間請私訊巷仔粉專留言預約。

巷仔46文化共享空間，FB 專頁：https://www.facebook.com/alley46/?locale=zh_TW

[中壢車站商圈，特色伴手禮推薦]

中壢客家菜包以「Q彈外皮、飽滿鹹香內餡」聞名，被譽為「菜包之都」。客家菜包因其圓鼓鼓的外形酷似古早裝豬的竹籠又被稱為「豬籠粄」(以米做成的糕點，閩南族群稱作「粿」，客家族群則稱為「粄」)。客家菜包特色在於使用在來米與糯米混合製作，外皮不易濕軟，內餡常含蘿蔔絲、蝦米、油蔥，其中三角店、劉媽媽菜包及仁利菜包 (在地隱藏版) 皆為當地高評價名店。

三角店客家菜包

地址：桃園市中壢區中正路272號

電話：03 425 7508

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

劉媽媽菜包店

地址：桃園市中壢區中正路268號

電話： 03 422 5226 / 03 422 6661

營業時間：24小時 ( 週一至週日)

仁利菜包

地址：桃園市中壢區民生路59號

電話：03 422 9924

營業時間：上午 6點半至晚間 6點半 (周一公休)

「醬媽媽芝麻專門店」是以現磨穀物醬為特色，主打天然無添加、不加糖的健康理念，其產品以接單後新鮮現磨著稱。現磨黑芝麻醬提供「粗研」與「細研」兩種口感，無糖純天然。純台灣花生醬使用在地花生製作，有無糖 (顆粒) 與微糖 (顆粒) 二種選擇，天然美味。綜合堅果醬，包含腰果、核桃、杏仁等，低溫烘焙研磨，營養均衡。

醬媽媽芝麻專門店 中壢門市

地址：桃園市中壢區中正路266號

電話：03 426 0520

營業時間：09:00 - 21:00 (週一固定公休)

「湯記口味肉鬆」老店，在地深耕超過一甲子，目前已傳承到第四代，創業過程從清末民初第一代的挑擔販售茶葉茶與杏仁茶開始，到經營雜貨店 (榮昌行) 兼售菸酒、愛國獎券，直到 1960年代正式轉型為肉鬆肉乾專賣店，見證了中壢舊城區商圈的興衰。(照片：第三代老闆娘湯玟琪)

「湯記口味肉鬆」嚴選食材堅持選用溫體黑豬肉製作肉鬆、肉乾，並強調健康取向主打低糖、無鹽 (僅使用少量的金蘭醬油代替鹽巴調味)、無味精、無防腐劑。肉乾採天然紅外線隧道機台配合人工半自動燒烤，肉鬆至今仍堅持手工烘炒，每鍋需耗時二至三小時。

推薦必買產品：原味手炒肉鬆、海苔芝麻肉鬆、厚片肉乾 (原味/黑胡椒) 與肉紙。

湯記口味肉鬆老店

地址: 桃園市中壢區大同路161號

電話: 03 422 7658

營業時間: 上午 8:00 - 晚上 9:00

「新珍香餅行」創立於日治時期昭和 4年 (1929)，店址原設於中壢第一市場，後於民國 40年 (1951) 遷至中平路現址。新珍香餅行從製餅、糖塔到目前專做酥糖。花生酥糖以精選雲林花生，堅持古法手工翻炒與研磨，搭配上等麥芽糖與白糖所製作，打造出「酥、香、脆、爽」且不黏牙的獨特口感，在中壢地區與鐮刀、牛雜並列為「中壢三寶」。

新珍香餅行

地址：桃園市中壢區中平路146號

電話：03 422 2653

營業時間 10:00 ~ 21:00 (週一至週日)

對「桃園市觀光導覽大使」活動有興趣的朋友，請持續關注「桃園市觀光發展基金會」FB專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565481373611

夫子。旅食趣

夫子。旅食趣

一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#觀光 #桃園旅遊 #美食探店 #打卡景點

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

❤親子互動❤試著放手&讓孩子學習獨立
往下滑看更多精彩文章
全新繩索橋爆紅成網美打卡熱點 台中大坑4號步道復建升級開放通行

全新繩索橋爆紅成網美打卡熱點 台中大坑4號步道復建升級開放通行

2026-05-09 07:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「大坑風景區」4號登山步道在歷經風災受損後，提前於04/20復建完工，在災害最嚴重的路段，採用上下懸主索與繩索護欄，構成跨越橋體。開放通行後，爆紅成為打卡新地標，吸引不少山友關注及熱烈討論，為登山體驗增添新樂趣。

▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，此次重點修復0K+430及0K+510兩處受損路段，復建總經費2,760萬4,000元，以「安全改善」及「耐候工法」為核心理念，辦理邊坡防護、繩索橋設置、相思木棧道整建及受損設施修復等工項。

▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供

陳局長說明，整體設計著重提升崩坍坡面的抗沖蝕能力及抗滑穩定性，藉以強化邊坡結構安全，並確保步道長期使用的穩定性。另原有木棧道因邊坡崩塌，已喪失原有地基及稜線條件，因此工程0K+510處以長33公尺、高差達14公尺的繩索橋取代原有木棧道，跨越崩塌區域，不僅可避開不穩定坡面，也兼顧通行安全與環境適應性，成為本案一大亮點。

▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

觀旅局補充，大坑4號步道屬健腳級步道，沿線視野遼闊，可眺望頭嵙山青翠連綿的山巒，也是大坑14條步道中難度最高的一條，經常吸引喜愛挑戰的登山遊客前來攀登。漫步其中，不僅可暫離城市喧囂，也能在清幽自然環境中探幽訪勝，藉由山林能量舒緩平日工作壓力。

臺中市風景區管理所提醒，目前大坑1、7、9-1號登山步道部分封閉，另大坑3、5、10、11號登山步道仍封閉中，市府將全力加速復建，提供安全舒適的風景區遊憩設施。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#登山 #大坑風景區

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

❤親子互動❤試著放手&讓孩子學習獨立
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

❤親子互動❤試著放手&讓孩子學習獨立

最新文章

台中西區咖啡廳推薦｜成真咖啡 ComeTrue CAFE 廣三店 夏季新品開箱！

台中西區咖啡廳推薦｜成真咖啡 ComeTrue CAFE 廣三店 夏季新品開箱！

#咖啡 #咖啡廳 #台中 #早午餐 #美食探店 #打卡景點 #台中景點

萍姐愛分享 2026.05.11 4
BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看

BABYMONSTER《CHOOM》快閃店登場！台北限定周邊、親簽拍立得抽獎攻略一次看

#BABYMONSTER #快閃店 #演唱會 #台北

女子漾／編輯王廷羽 2026.05.11 29
Mister Donut寶可夢聯名回歸！可達鴨甜甜圈萌翻開賣，優惠買5送1、周邊一次看

Mister Donut寶可夢聯名回歸！可達鴨甜甜圈萌翻開賣，優惠買5送1、周邊一次看

#可達鴨 #皮卡丘 #寶可夢 #甜甜圈 #皮卡丘甜甜圈

女子漾／編輯周意軒 2026.05.11 41
琵琶湖溫泉飯店 - TOP5絕美湖景房！免費泡溫泉精選

琵琶湖溫泉飯店 - TOP5絕美湖景房！免費泡溫泉精選

#溫泉 #大阪 #京都 #自由行 #日本 #溫泉旅館 #日本旅遊 #飯店推薦

After Thirty 2026.05.11 18
故宮連3天免費別錯過！5月展覽懶人包：北美館、《柯南30週年》《芝麻街》都值得逛

故宮連3天免費別錯過！5月展覽懶人包：北美館、《柯南30週年》《芝麻街》都值得逛

#展覽 #柯南 #北美館 #芝麻街 #藝術 #故宮

女子漾／編輯王廷羽 2026.05.11 268
墾丁凱撒化身為南洋海島勝地 邀您來一場沉浸式海濱度假！

墾丁凱撒化身為南洋海島勝地 邀您來一場沉浸式海濱度假！

#瓏驤海灘俱樂部 #巴黎 #台灣

旅遊經 2026.05.11 20
台中戶外健身房──「大坑步道」新玩法 「大坑我是登山王」！

台中戶外健身房──「大坑步道」新玩法 「大坑我是登山王」！

#登山 #健身房 #台中

旅遊經 2026.05.11 27
有馬溫泉住宿 - TOP5有馬溫泉一泊二食！大浴場免費泡湯精選

有馬溫泉住宿 - TOP5有馬溫泉一泊二食！大浴場免費泡湯精選

#溫泉 #大阪 #日本 #日本神戶 #溫泉旅館 #日本旅遊 #飯店推薦

After Thirty 2026.05.11 24
專打直球表愛的花──「愛情花」逐漸盛開 《內雙溪－愛情花季》限定活動將登場！

專打直球表愛的花──「愛情花」逐漸盛開 《內雙溪－愛情花季》限定活動將登場！

#台北

旅遊經 2026.05.11 21
「2026還在，尚未終章《MARKET MATTERS》」串視界微型展 開啟市場國際藝術元年

「2026還在，尚未終章《MARKET MATTERS》」串視界微型展 開啟市場國際藝術元年
旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.05.11 19
18+