適逢世界候鳥日之際 新北友善耕種鳥事多，香山濕地45雙黑面琵鷺貴客駕到！

今年黑面琵鷺45隻群集在香山濕地停棲覓食，45個匙狀嘴喙在濕地淺灘掃動覓食，是最美風景(圖：新竹市政府提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】

「世界候鳥日」一年會舉辦兩次，分別在北半球候鳥向北遷徙至繁殖地的時節與候鳥南遷至越冬之際，定於 5 月和 10 月的第二個星期六，其中每年5月第二個星期六，也就是台灣「母親節」的前一天！「2026年世界候鳥日（World Migratory Bird Day）的年度主題為「Every Bird Counts－Your Observations Matter!（每一隻鳥都重要—全民的觀察成關鍵）」，強調全民參與和即時觀察的價值，號召民眾用雙眼觀察並以行動紀錄於e-bird鳥類觀察網站，成為守護候鳥的第一線力量，而最值得高興的一件事，適逢候鳥日之際，新竹海岸香山濕地迎來一年中最熱鬧的生命樂章，除了不同候鳥北返到訪外，連珍稀保育類鳥種黑面琵鷺也現身了，而且賓客不少，總計約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。









今年黑面琵鷺45隻群集在香山濕地停棲覓食，45個匙狀嘴喙在濕地淺灘掃動覓食，是最美風景(圖：新竹市政府提供)







臺灣位於東亞候鳥南遷北返之必經路徑，往往成為許多候鳥之中繼站或目的地，新竹海岸迎來一年中最熱鬧的生命樂章！隨著候鳥北返季節到來，香山濕地近期再傳喜訊，珍稀保育類鳥種黑面琵鷺現身香山濕地，總計約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。成群黑面琵鷺展翅低飛、優雅穿梭灘地，以獨特匙狀嘴喙在淺灘左右掃動尋食，畫面壯觀療癒，也吸引許多攝影愛好者與賞鳥民眾前來朝聖。









香山濕地是候鳥過境大本營(圖：新竹市政府提供)







香山濕地是候鳥過境大本營(圖：新竹市政府提供)







香山濕地是候鳥過境大本營(圖：新竹市政府提供)







香山濕地是候鳥過境大本營(圖：新竹市政府提供)





金城湖周邊隱蔽且完整的自然環境，是候鳥停棲的重要據點，隨著氣候轉暖，眾多度冬候鳥陸續集結準備北遷過境香山濕地，包括：黑面琵鷺、反嘴鴴、白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨、尖尾鴨、高蹺鴴、紅腹濱鷸、中杓鷸、黦鷸、大濱鷸、反嘴鷸、蒙古鴴等多種候鳥現蹤，近期更有稀有鳥種「寬嘴濱鷸」驚喜報到，展現香山濕地豐富且珍貴的生態樣貌。









香山濕地賞蟹步道退潮時是市民賞蟹觀察生態區，漲潮後成為候鳥停棲天地(圖：新竹市政府提供)



民眾不妨至賞蟹步道漫步，可近距離觀察候鳥低飛、停棲與覓食姿態，尤其漲潮期間，賞蟹步道周邊更成為候鳥重要休憩場域，是賞鳥最佳時機。退潮時則可見招潮蟹大軍現身泥灘地覓食，形成最受大小朋友喜愛的自然生態景觀。民眾也可結合17公里海岸線自行車道規劃半日或一日遊程，白天賞鳥觀蟹、騎乘單車漫遊海岸，傍晚再欣賞香山夕照，感受新竹海岸獨有的自然魅力。

新竹產發處表示，香山濕地為國家級重要濕地，豐富的底棲魚、蝦、貝類資源，不僅孕育多樣生態，也支撐沿海漁業永續發展，喜歡生態旅遊的民眾，不妨藉機安排一趟生態小旅行，除了賞鳥，也能前往香山濕地海洋保育教育中心，深入認識濕地環境、生態保育與永續理念，提醒民眾，香山濕地屬生態保護區範圍，前往旅遊時務必遵守生態守則，不任意進入泥灘地、不驚擾野生動物，共同守護珍貴自然資產。以尊重自然的態度走進濕地，將能收穫一段最動人的春日生態記憶。









新北市長期致力於推廣友善田園及生態保育宣導工作，以豐富的生物多樣性，將新北市打造為候鳥南遷北移最安心的「生命補給站」。圖為田寮洋田區(圖：新北市農業局提供)





另，新北市也長期致力於推廣友善田園及生態保育宣導工作，為四面八方遷徙來臺的候鳥營造良好棲地環境，成為維繫全球生態系統完整性的關鍵，豐富的生物多樣性，將新北市打造為候鳥南遷北移最安心的「生命補給站」。新北市得天獨厚的地理環境與友善田園區域計畫，孕育多處候鳥佇留的棲地，貢寮田寮洋可見東方黃鶺鴒、白冠雞、黑臉鵐、蒼鷺等；二重疏洪道水域華江橋畔是小水鴨、琵嘴鴨、雁鴨的樂園；八里挖子尾則有小燕鷗、大白鷺、赤腹鷹的蹤影，更具代表性的是本市友善田園示範區-金山清水農地，當地農友長期堅持友善耕作，增加農地的生物多樣性，營造出良好的棲地環境，過去更曾吸引國際級嬌客「西伯利亞小白鶴」常駐長達約1年半的時間。









田寮洋_白冠雞(圖：新北市農業局提供)







田寮洋_東方黃鶺鴒(圖：新北市農業局提供)





新北市農業局表示，新北市幅員遼闊且物產豐饒，為了維護自然生態環境並維持農業生產與生態之間的平衡，市府以「三生農業」為長期願景，持續推動「友善田園區域計畫」，推廣友善與有機耕作，鼓勵農民不使用化學肥料、噴灑農藥與除草劑，以維持地力；更配合中央政策在新北雙溪、貢寮、金山、萬里、三芝、石門、坪林、石碇等8地區辦理「重要棲地生態服務給付」，以維護當地水田、水梯田的生態環境。多年的努力讓新北市成為候鳥遷徒之地，這些隨季節往返的候鳥，完美的串聯全世界的生態系統，也豐富了新北的生物多樣性。

呼籲候鳥就像是來訪的嬌客，需要大家共同珍惜愛護，民眾在欣賞這些遠道而來的貴賓時，應遵守不接觸、不餵食、不喧嘩、不驚嚇、不用閃光燈等原則，一起為鳥類保育發聲，加入守護的行列。