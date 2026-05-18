適逢世界候鳥日之際 新北友善耕種鳥事多，香山濕地45雙黑面琵鷺貴客駕到！

2026-05-18 16:02 旅遊經



今年黑面琵鷺45隻群集在香山濕地停棲覓食，45個匙狀嘴喙在濕地淺灘掃動覓食，是最美風景(圖：新竹市政府提供)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】

「世界候鳥日」一年會舉辦兩次，分別在北半球候鳥向北遷徙至繁殖地的時節與候鳥南遷至越冬之際，定於 5 月和 10 月的第二個星期六，其中每年5月第二個星期六，也就是台灣「母親節」的前一天！「2026年世界候鳥日（World Migratory Bird Day）的年度主題為「Every Bird Counts－Your Observations Matter!（每一隻鳥都重要—全民的觀察成關鍵）」，強調全民參與和即時觀察的價值，號召民眾用雙眼觀察並以行動紀錄於e-bird鳥類觀察網站，成為守護候鳥的第一線力量，而最值得高興的一件事，適逢候鳥日之際，新竹海岸香山濕地迎來一年中最熱鬧的生命樂章，除了不同候鳥北返到訪外，連珍稀保育類鳥種黑面琵鷺也現身了，而且賓客不少，總計約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。



今年黑面琵鷺45隻群集在香山濕地停棲覓食，45個匙狀嘴喙在濕地淺灘掃動覓食，是最美風景(圖：新竹市政府提供)


臺灣位於東亞候鳥南遷北返之必經路徑，往往成為許多候鳥之中繼站或目的地，新竹海岸迎來一年中最熱鬧的生命樂章！隨著候鳥北返季節到來，香山濕地近期再傳喜訊，珍稀保育類鳥種黑面琵鷺現身香山濕地，總計約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。成群黑面琵鷺展翅低飛、優雅穿梭灘地，以獨特匙狀嘴喙在淺灘左右掃動尋食，畫面壯觀療癒，也吸引許多攝影愛好者與賞鳥民眾前來朝聖。

 



香山濕地是候鳥過境大本營(圖：新竹市政府提供)


香山濕地是候鳥過境大本營(圖：新竹市政府提供)


香山濕地是候鳥過境大本營(圖：新竹市政府提供)


香山濕地是候鳥過境大本營(圖：新竹市政府提供)

 

金城湖周邊隱蔽且完整的自然環境，是候鳥停棲的重要據點，隨著氣候轉暖，眾多度冬候鳥陸續集結準備北遷過境香山濕地，包括：黑面琵鷺、反嘴鴴、白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨、尖尾鴨、高蹺鴴、紅腹濱鷸、中杓鷸、黦鷸、大濱鷸、反嘴鷸、蒙古鴴等多種候鳥現蹤，近期更有稀有鳥種「寬嘴濱鷸」驚喜報到，展現香山濕地豐富且珍貴的生態樣貌。

 



香山濕地賞蟹步道退潮時是市民賞蟹觀察生態區，漲潮後成為候鳥停棲天地(圖：新竹市政府提供)

 


民眾不妨至賞蟹步道漫步，可近距離觀察候鳥低飛、停棲與覓食姿態，尤其漲潮期間，賞蟹步道周邊更成為候鳥重要休憩場域，是賞鳥最佳時機。退潮時則可見招潮蟹大軍現身泥灘地覓食，形成最受大小朋友喜愛的自然生態景觀。民眾也可結合17公里海岸線自行車道規劃半日或一日遊程，白天賞鳥觀蟹、騎乘單車漫遊海岸，傍晚再欣賞香山夕照，感受新竹海岸獨有的自然魅力。

新竹產發處表示，香山濕地為國家級重要濕地，豐富的底棲魚、蝦、貝類資源，不僅孕育多樣生態，也支撐沿海漁業永續發展，喜歡生態旅遊的民眾，不妨藉機安排一趟生態小旅行，除了賞鳥，也能前往香山濕地海洋保育教育中心，深入認識濕地環境、生態保育與永續理念，提醒民眾，香山濕地屬生態保護區範圍，前往旅遊時務必遵守生態守則，不任意進入泥灘地、不驚擾野生動物，共同守護珍貴自然資產。以尊重自然的態度走進濕地，將能收穫一段最動人的春日生態記憶。




新北市長期致力於推廣友善田園及生態保育宣導工作，以豐富的生物多樣性，將新北市打造為候鳥南遷北移最安心的「生命補給站」。圖為田寮洋田區(圖：新北市農業局提供)

 

另，新北市也長期致力於推廣友善田園及生態保育宣導工作，為四面八方遷徙來臺的候鳥營造良好棲地環境，成為維繫全球生態系統完整性的關鍵，豐富的生物多樣性，將新北市打造為候鳥南遷北移最安心的「生命補給站」。新北市得天獨厚的地理環境與友善田園區域計畫，孕育多處候鳥佇留的棲地，貢寮田寮洋可見東方黃鶺鴒、白冠雞、黑臉鵐、蒼鷺等；二重疏洪道水域華江橋畔是小水鴨、琵嘴鴨、雁鴨的樂園；八里挖子尾則有小燕鷗、大白鷺、赤腹鷹的蹤影，更具代表性的是本市友善田園示範區-金山清水農地，當地農友長期堅持友善耕作，增加農地的生物多樣性，營造出良好的棲地環境，過去更曾吸引國際級嬌客「西伯利亞小白鶴」常駐長達約1年半的時間。




田寮洋_白冠雞(圖：新北市農業局提供)


田寮洋_東方黃鶺鴒(圖：新北市農業局提供)

 

新北市農業局表示，新北市幅員遼闊且物產豐饒，為了維護自然生態環境並維持農業生產與生態之間的平衡，市府以「三生農業」為長期願景，持續推動「友善田園區域計畫」，推廣友善與有機耕作，鼓勵農民不使用化學肥料、噴灑農藥與除草劑，以維持地力；更配合中央政策在新北雙溪、貢寮、金山、萬里、三芝、石門、坪林、石碇等8地區辦理「重要棲地生態服務給付」，以維護當地水田、水梯田的生態環境。多年的努力讓新北市成為候鳥遷徒之地，這些隨季節往返的候鳥，完美的串聯全世界的生態系統，也豐富了新北的生物多樣性。

呼籲候鳥就像是來訪的嬌客，需要大家共同珍惜愛護，民眾在欣賞這些遠道而來的貴賓時，應遵守不接觸、不餵食、不喧嘩、不驚嚇、不用閃光燈等原則，一起為鳥類保育發聲，加入守護的行列。

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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❤台北❤飯店私廚級美味【漢來上海湯包】

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2026-05-10 20:19 Belinda的玩美甜蜜窩

#挑逗味蕾的美味

#湯包連鎖品牌

來自高雄漢來大飯店漢來上海湯包❤

頂著飯店級料理標準、系統經營實力

一路打進台中、新竹、桃園、台南

今年一月底終於進駐南港LaLaport

都來到我的地盤~不嚐嚐怎麼可以!!

師傅手桿麵皮，捏出皮薄餡豐的湯包

不多不少的18摺~

是經驗累積，更是對美味的堅持

除招牌湯包系列

還可品嚐主廚私房菜

清燉湯品及精緻甜點

以一年賣350萬顆湯包的實力

穩居台灣第二大湯包連鎖品牌

除皮薄、餡多且爆湯汁的湯包

蝦肉生煎湯包~也超好吃

金黃酥脆，微焦香氣撲鼻

選用鮮甜雞肉+整隻草蝦仁

不僅咬下爆出濃郁湯汁

每口都咬的到彈牙蝦肉

真的有~哇~驚艷的美味!!

蝦仁蛋炒飯也是很優

飯粒粒分明、蛋香四溢

蝦仁給的毫不手軟~真心大推

酸辣湯也可以~辣味應該更讚

失望的反倒是涼拌菜

隨機點了櫻桃鴨、醉雞

口感都偏硬~相對其他真的不行

燕麥芋泥珍珠露

芋頭煮得相當入味且大塊

整體口感不賴~可以推!!

#漢來上海湯包#LaLaport南港

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台中 #上海 #美食探店 #高雄漢來大飯店

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《有時就想往山裡去》下雨天也能散心！台北捷運就能到的療癒系步道

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2026-05-14 19:30 Milly

有時候，想去山裡走走，不一定是為了運動。只是想暫時遠離都市的喧囂，走進寧靜。

這天剛好下著雨，原本還在猶豫要不要出門，最後還是決定到景美附近的仙跡岩散步。從景美捷運站出站後，步行不到五分鐘就能抵達登山口，對於臨時想親近自然的人來說，非常方便。

仙跡岩步道介紹

仙跡岩步道入口
仙跡岩步道入口

仙跡岩步道鋪設完善，沿途多是平緩的水泥路與木棧階梯，即使是陰雨綿綿的日子，也不太需要擔心泥濘濕滑。

階梯步道
階梯步道

一路上經過幾座小廟宇，香火與山林交錯，有種台北郊山特有的生活感。偶爾停下腳步雙手合十，也像是在替最近忙碌的生活留下一點喘息空間。

走到山上的涼亭時，眼前沒有期待中的遼闊景色，只有一大片被濃霧覆蓋的山景。雖然少了視野，卻意外多了幾分安靜。

仙跡岩傳說

而「仙跡岩」這個名字，其實也藏著有趣的地方傳說。

其中一種說法，是五百年前劉海仙翁雲遊到景美時，發現北方妖氣沖天，原來是一隻大蟾蜍精正在作亂。仙翁便試圖以魚竿降伏妖怪，卻因用力過猛，一腳踩進岩石中，留下了如今的仙跡。



vocus｜新世代的創作平台
充滿仙氣的步道

另一種傳說則與呂洞賓有關。相傳他追隨何仙姑來到凡間，先落腳於公館蟾蜍山，後來再一步跨到景美仙跡岩，因此留下足跡。不過也有一說，真正的人物其實是「顏洞賓」，只是多年來被誤傳成了呂洞賓。


據說就是這顆石頭
據說就是這顆石頭

下山時改走另一條步道，同樣平緩好走，最後再慢慢接回景美捷運站。仙跡岩步道四通八達，甚至能一路走往萬芳醫院，不論長輩、小孩，或只是想短暫逃離日常的大人，都很適合來這裡散散步。

有時候，真的不用跑太遠。

在雨天裡，走進一片山林，就已經很療癒了。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#台北 #療癒 #散步趣 #捷運旅遊 #雙北健行步道

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[台南美食]在地人氣乾麵推薦，簡單好吃的六甲美食，滷味也必點｜林老師麵店(全成小吃)

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2026-05-13 15:34 Rhsuan

這家位於六甲區的老師麵店(全成小吃)，是某日中午樂爸同事邀約而一試成主顧，雖然沒什麼食記，但當天平日前往都已經客滿，跟大家分享~

林老師麵店位置在巷子裡，店面環境是一般住家小店，附近雖然有空地，但也常客滿，多為路邊暫停，門口就是一般小吃店的配置：煮麵台、滷味台，店家動作快。


林老師麵店 是間很有愛的店家，小本經營但仍提供有困難的人一些簡單的套餐，最近越來越多提倡善的循環的店家


走到裡面發現裡面早已人聲鼎沸，同事熟門熟路地往後面走，這才知道原來後面還有一整區的座位，但空位也所剩不多。觀察起來多為在地人或周邊的上班族，應該也是一間在地的日常美味。


林老師麵店菜單很單純，就賣4種麵，加上湯品、滷味、青菜，其實也很足夠飽餐一頓了。


我們點了同事激推麻醬麵，各種滷味都來一份。


端上來時看起來像是乾乾的麻醬麵，一拌開麻香立刻竄出來，麵煮得 Q 而不軟，完全種了愛吃麻醬麵的樂爸味蕾，必點！點乾麵還會附上一碗清湯。


這家的滷味也很推薦，滷豆干、海帶、豬頭皮、米血基本的都有，豆腐跟大腸皮也滷得相當入味，加上一點辣椒或醋，超級搭。


以上就是六甲林老師麵店的小分享，意外又收進一間美食清單。這家店的特色就是美味、乾淨、簡單，座位不多但翻桌快，是那種來到六甲，會特別回訪再繞來吃一次的店。


Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#老師 #滷味 #美食

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全新繩索橋爆紅成網美打卡熱點 台中大坑4號步道復建升級開放通行

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2026-05-09 07:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
大坑4號0K+510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「大坑風景區」4號登山步道在歷經風災受損後，提前於04/20復建完工，在災害最嚴重的路段，採用上下懸主索與繩索護欄，構成跨越橋體。開放通行後，爆紅成為打卡新地標，吸引不少山友關注及熱烈討論，為登山體驗增添新樂趣。

▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑4號蝴蝶造型入口意象。　圖：臺中市風景區管理所／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，此次重點修復0K+430及0K+510兩處受損路段，復建總經費2,760萬4,000元，以「安全改善」及「耐候工法」為核心理念，辦理邊坡防護、繩索橋設置、相思木棧道整建及受損設施修復等工項。

▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲大坑步道木棧道階梯。　圖：臺中市風景區管理所／提供

陳局長說明，整體設計著重提升崩坍坡面的抗沖蝕能力及抗滑穩定性，藉以強化邊坡結構安全，並確保步道長期使用的穩定性。另原有木棧道因邊坡崩塌，已喪失原有地基及稜線條件，因此工程0K+510處以長33公尺、高差達14公尺的繩索橋取代原有木棧道，跨越崩塌區域，不僅可避開不穩定坡面，也兼顧通行安全與環境適應性，成為本案一大亮點。

▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供
▲最新拍照熱點大坑4號0kplus510繩索橋。　圖：臺中市風景區管理所／提供

觀旅局補充，大坑4號步道屬健腳級步道，沿線視野遼闊，可眺望頭嵙山青翠連綿的山巒，也是大坑14條步道中難度最高的一條，經常吸引喜愛挑戰的登山遊客前來攀登。漫步其中，不僅可暫離城市喧囂，也能在清幽自然環境中探幽訪勝，藉由山林能量舒緩平日工作壓力。

臺中市風景區管理所提醒，目前大坑1、7、9-1號登山步道部分封閉，另大坑3、5、10、11號登山步道仍封閉中，市府將全力加速復建，提供安全舒適的風景區遊憩設施。

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#登山 #大坑風景區

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【內湖美食】漫時生活【內湖聚餐推薦】不限時可充電咖啡廳，從早午餐一路坐到晚餐都很剛好【捷運美食】近公車站、捷運站，可車充近停車場

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#北歐 #網美餐廳 #美食探店 #打卡景點 #台北打卡 #美食

～17七公主的小天地～ 2026.05.18 45
初夏的台南走讀隨筆，親臨《國立台灣文學館》鳳凰花開得燦爛

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#台灣 #台南景點 #市定古蹟

巧比。針線包 2026.05.17 43
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