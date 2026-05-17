百年蒸汽火車鳴笛出發！嘉義暑假限定親子鐵道之旅登場

邀請全台家庭來嘉義搭火車「森呼吸」。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「嘉義親子鐵道旅遊」自05/07起於「雄獅旅遊」平台上架販售，日前嘉義縣長翁章梁特別宣傳，包括暑期限定13團「蒸汽火車遊程」、「小小鐵道迷電子集章」等活動，並藉由沙畫啟動儀式勾勒出阿里山火車穿梭林間的意象，邀請全台家庭來嘉義「森呼吸」，在鳴笛聲中展開專屬夏日旅程。

今年攜手「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」及「雄獅旅遊」推出暑期限定遊程，平時要見到蒸汽火車頭行駛於山林間相當難得，「百年蒸汽火車頭」搭配「福森號」及「栩悅號」兩款特色車廂，打造出獨嘉特色的鐵道旅遊體驗，一次感受結合百年工藝與現代美學的鐵道旅程。

▲「森呼吸 嘉時光」06/01-08/31登場。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

翁章梁指出，13團遊程涵蓋2至4日不同路線，串聯阿里山、沼平、祝山等經典車站及在地景點，已於線上開賣，前1000名報名成功者可獲贈「火龍果米磚」及「福森號或栩悅號限量列車紀念磁鐵」，請把握機會上網訂購。

文化觀光局（簡稱文觀局）更特別設計「小小鐵道迷電子集章」，06/01-08/31期間，加入「慢遊嘉義」LINE 官方帳號，即可於森林鐵道沿線17個車站進行數位集章，完成3處集章即可獲得電子證書，前1000名還可申請紙本證書寄送留念，今年更增設隱藏版「十字路車站實體印章」，讓孩子在數位集章之餘，也能體驗親手蓋章的樂趣。

▲暑期限定13團「蒸汽火車遊程」、「小小鐵道迷電子集章」等活動，歡迎參加。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局也與「阿里山生態旅遊協會」合作，推出暑期限定3場「十字路車站親子導覽走讀」，由在地專業職人引路，帶領親子走訪十字路車站、體驗手洗愛玉、與「福森號」特色列車合影及享用餐盒，從不同角度認識鐵道文化與山城風貌，活動自06/01 12:00起開放線上報名，名額有限。

雄獅旅行社副總經理方志雄說，阿里山的鐵道、森林、雲海很值得推廣到全世界，也希望國人都能上山欣賞美景，「福森號」、「栩悅號」只有在嘉義！已在線上開賣。

翁章梁說，暑假家長一定在想說要帶小朋友到哪裡去玩，縣府幫大家準備好了，就到阿里山來搭小火車，阿里山的小火車是世界三大高山鐵路之一，遊程一次帶你領略生態、文化、歷史之美，嘉義縣近年一直在推動親子旅遊，評比、認證、輔導旅宿業者，提供最好的家庭出遊體驗。

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