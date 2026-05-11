壽司郎×貓貓蟲咖波聯名來了！咖波躲貓貓大戰開打，14款周邊＋6大主題店萌翻必朝聖

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咖波迷真的要失控了！壽司郎這次直接把《貓貓蟲咖波》的療癒宇宙搬進店裡，從聯名壽司、限定甜點到超萌周邊一次端上桌。5月11日起，壽司郎攜手台灣超人氣插畫IP《貓貓蟲咖波》，推出期間限定「咖波躲貓貓大戰」，不只吃得到4款聯名限定餐點，還有14款周邊、全台6家主題店同步登場，咖波、狗狗、小雞、兔兔全員出動，這波根本是粉絲荷包保衛戰。

壽司郎×貓貓蟲咖波聯名1. 4款限定餐點太欠吃

這次聯名最可愛的地方，就是把咖波「看到什麼都想吃」的貪吃設定直接變成餐點。首先必點的是「青森縣產鱒鮭拼盤」，售價220元，一次集結多種鮭魚料理吃法，重點還直接附贈盲袋壓克力吊飾，全系列共有6款，包含隱藏版，全台限量45,000個，對收藏控來說根本不能錯過。

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愛吃肉的人直接鎖定「日式烤牛肉雙饗」，售價60元，以咖波愛吃肉的角色設定為靈感，搭配蒜片香氣與海苔鹹香，一口咬下很有滿足感。

鮪魚控則可以選「鹽漬熟成鮪魚極上赤身」，售價70元，經過熟成工法讓魚肉鮮味更濃，口感細緻滑順。

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甜點黨請直接衝「咖波躲躲碳酸冰聖代」，售價120元，這次壽司郎首次推出特殊製程碳酸冰，把彈珠汽水風味做進甜點裡，入口真的會有微微氣泡感，還偷偷把咖波藏進冰裡，完全就是拍照打卡神器。

壽司郎×貓貓蟲咖波聯名2. 飲料組送超萌咖波壽司列車杯

除了吃，這波還有超可愛實用周邊可以帶回家。5月11日起，只要內用點指定飲料組（可口可樂、雪碧、可爾必思或冷泡茶），組合價200元，就能獲得「咖波壽司列車杯」一個。全台限量20,000個，這種通常真的都是前期秒殺款。

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壽司郎×貓貓蟲咖波聯名3. 滿額贈＋加價購太危險

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5月18日起，單筆內用滿500元，就能用299元加購「咖波躲躲絨毛吊飾」盲盒，共5款，最多可加購3個，全台限量35,000個。

5月25日起，單筆內用滿1,200元可獲得「咖波壽司盤－迴轉壽司款」。

6月1日起，滿1,200元則改送「咖波壽司盤－偷吃鮪魚款」。

兩款收藏盤都是限量30,000個，咖波粉應該已經開始約飯局了。

壽司郎×貓貓蟲咖波聯名4. 咖波50盤大挑戰開跑

覺得吃還不夠？這次還有「咖波50盤大挑戰」。

活動期間從5月11日至6月14日，每吃10盤可獲得1點。

集滿2點就能抽咖波限定周邊，包括招財咖波麻將組、胖胖咖波絨毛娃娃、奶泡貓馬克杯、咖波摺疊露營推車。

集滿5點則能抽壽司郎限定「咖波茶碗蒸抱枕」，超巨大80公分版本，抱著追劇一定超療癒。

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壽司郎×貓貓蟲咖波聯名5. 全台6家主題店變身咖波宇宙

這次不只是吃聯名，連店面都一起變可愛。壽司郎打造「咖波躲貓貓大戰」主題限定店，把狗狗和兔兔變身小偵探，到店內搜尋調皮亂躲的咖波，整體超適合拍照打卡。