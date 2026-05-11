壽司郎×貓貓蟲咖波聯名來了！咖波躲貓貓大戰開打，14款周邊＋6大主題店萌翻必朝聖

2026-05-11 11:26 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：官方
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咖波迷真的要失控了！壽司郎這次直接把《貓貓蟲咖波》的療癒宇宙搬進店裡，從聯名壽司、限定甜點到超萌周邊一次端上桌。5月11日起，壽司郎攜手台灣超人氣插畫IP《貓貓蟲咖波》，推出期間限定「咖波躲貓貓大戰」，不只吃得到4款聯名限定餐點，還有14款周邊、全台6家主題店同步登場，咖波、狗狗、小雞、兔兔全員出動，這波根本是粉絲荷包保衛戰。

壽司郎×貓貓蟲咖波聯名1. 4款限定餐點太欠吃

這次聯名最可愛的地方，就是把咖波「看到什麼都想吃」的貪吃設定直接變成餐點。首先必點的是「青森縣產鱒鮭拼盤」，售價220元，一次集結多種鮭魚料理吃法，重點還直接附贈盲袋壓克力吊飾，全系列共有6款，包含隱藏版，全台限量45,000個，對收藏控來說根本不能錯過。

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愛吃肉的人直接鎖定「日式烤牛肉雙饗」，售價60元，以咖波愛吃肉的角色設定為靈感，搭配蒜片香氣與海苔鹹香，一口咬下很有滿足感。

鮪魚控則可以選「鹽漬熟成鮪魚極上赤身」，售價70元，經過熟成工法讓魚肉鮮味更濃，口感細緻滑順。

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甜點黨請直接衝「咖波躲躲碳酸冰聖代」，售價120元，這次壽司郎首次推出特殊製程碳酸冰，把彈珠汽水風味做進甜點裡，入口真的會有微微氣泡感，還偷偷把咖波藏進冰裡，完全就是拍照打卡神器。

壽司郎×貓貓蟲咖波聯名2. 飲料組送超萌咖波壽司列車杯

除了吃，這波還有超可愛實用周邊可以帶回家。5月11日起，只要內用點指定飲料組（可口可樂、雪碧、可爾必思或冷泡茶），組合價200元，就能獲得「咖波壽司列車杯」一個。全台限量20,000個，這種通常真的都是前期秒殺款。

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壽司郎×貓貓蟲咖波聯名3. 滿額贈＋加價購太危險

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5月18日起，單筆內用滿500元，就能用299元加購「咖波躲躲絨毛吊飾」盲盒，共5款，最多可加購3個，全台限量35,000個。

5月25日起，單筆內用滿1,200元可獲得「咖波壽司盤－迴轉壽司款」。

6月1日起，滿1,200元則改送「咖波壽司盤－偷吃鮪魚款」。

兩款收藏盤都是限量30,000個，咖波粉應該已經開始約飯局了。

壽司郎×貓貓蟲咖波聯名4. 咖波50盤大挑戰開跑

覺得吃還不夠？這次還有「咖波50盤大挑戰」。

活動期間從5月11日至6月14日，每吃10盤可獲得1點。

集滿2點就能抽咖波限定周邊，包括招財咖波麻將組、胖胖咖波絨毛娃娃、奶泡貓馬克杯、咖波摺疊露營推車。

集滿5點則能抽壽司郎限定「咖波茶碗蒸抱枕」，超巨大80公分版本，抱著追劇一定超療癒。

圖片來源：官方
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壽司郎×貓貓蟲咖波聯名5. 全台6家主題店變身咖波宇宙

這次不只是吃聯名，連店面都一起變可愛。壽司郎打造「咖波躲貓貓大戰」主題限定店，把狗狗和兔兔變身小偵探，到店內搜尋調皮亂躲的咖波，整體超適合拍照打卡。

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#壽司郎 #貓貓蟲咖波

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

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旅遊BLOG→https://reurl.cc/7XeE7k


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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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