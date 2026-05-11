台中咖啡【成真咖啡 ComeTrue CAFE 台中廣三SOGO店】日銷千份舒芙蕾進駐台中廣三SOGO啦!必喝精品咖啡，義大利麵也好吃，正餐、下午茶都滿足。

吃了會上癮的成真咖啡，在台中又多一間分店啦!

成真咖啡 ComeTrue CAFÉ，

5月1日於台中廣三SOGO百貨全新開幕。

之前我們吃過崇德店，

對於它的舒芙蕾留下深刻印象，好好吃啊!

崇德店食記看這裡:https://cetustar.com/cometrue-coffee/

這一次看到它要進駐百貨公司，二話不說當然要來去踩點一下囉!

成真咖啡 ComeTrue CAFE 台中廣三SOGO店 地理位置

台中廣三SOGO位於台中市西區，緊鄰國立自然科學博物館與金典酒店，

在台中也是很有歷史的百貨公司了。

成真咖啡比較特別，它不是在美食街樓層喔!

它在廣三SOGO百貨裡面的二樓。

乾淨簡單的招牌，離電梯不遠，

在一堆流行名品珠寶的櫃位中，特別好找。

成真咖啡 ComeTrue CAFE 台中廣三SOGO店 用餐環境

成真咖啡 (ComeTrue CAFE) 台中廣三SOGO店，

維持它一貫的風格，

明亮的櫃台，半開放式的廚房設計。

它們採用餐飲跟零售的複合式經營模式，

除了提供美味的餐食以外，還設有完整的零售專區。

販售濾掛咖啡跟精品咖啡豆。

無論你是一人還是多人聚餐，這裡的座位都能滿足。

圓桌、方桌，

各種不同桌款的巧妙擺放，用餐起來的感覺很自在。

成真咖啡 ComeTrue CAFE 台中廣三SOGO店 菜單

成真咖啡提供的餐點品項多元，

可以純喝咖啡來個下午茶，或者正餐聚會。

不僅有雙人、多人套餐，

不想吃太多的話，可以選擇點心類。

非常推薦它們家的飲品系列，

畢竟都叫成真咖啡了，想當然咖啡絕對不會讓人失望。

但我覺得果汁飲料才是精華啊!

超級順口、真材實料。

想看完整菜單請點這裡:門市菜單

成真咖啡 ComeTrue CAFE 台中廣三SOGO店 成真雙人分享餐

我們這次依舊點了雙人分享餐，但選的餐點跟之前不太一樣。

不變的只有讓我朝思暮想的舒芙蕾，

以及台中限定的紫霧花開創意咖啡。

如果你第一次到成真，不知道該吃什麼，

我強烈推薦這兩款都必點喔!

香椰檸檬鮮蝦佐酸種麵包

成真咖啡在餐點上，一向細膩又創新求變，

這是一道帶有南洋清爽感的輕食，也是新品喔!

新鮮蝦仁是主角，本身的醬汁就很夠味。

酸種麵包則是這道料理的靈魂，外皮酥脆、裡面帶點嚼勁，

吃完超想再續麵包的XDD

可以先試看看沒加椰奶的醬汁，

喜歡南洋風味的，就再把椰奶倒入。

搭配帶有椰奶香氣的醬汁，吃起來微微酸香、清爽不膩。

日本生干貝義大利麵

我個人很愛這一道義大利麵，

不過林恰恰跟苳覺得，吃多了會容易膩。

如果你跟我一樣，愛吃濃郁奶香，應該也會喜歡。

選用生食級干貝，經過簡單炙燒或香煎後，

外層微焦、內部依然保有柔嫩與鮮甜口感，

麵的奶香與海洋甜味結合，我個人是秒殺啦!

剝皮辣椒嫩雞義大利麵

不愛奶香沒關係，愛吃辣的看過來。

剝皮辣椒嫩雞義大利麵，

帶有台式靈魂的創意義大利麵，光聽名字就讓人很想點。

我覺得它最厲害的地方是，

雞肉處理得很好，保有肉汁與柔嫩口感。

剝皮辣椒的鹹香微辣，雞肉的鮮嫩，

加上義大利麵條的Q感嚼勁，

整體搭配起來，剛剛好的美味。

香芒莓好

上次我們只喝咖啡，沒有點其它飲品，

因此這是我們第一次喝它們家的果汁，讓我好驚豔啊!

原來成真咖啡不是只有咖啡強，飲品也很用心。

香芒莓好是將芒果和草莓的美味結合在一起，

同時能喝到芒果的甜與草莓的酸，

沒想到這兩個加在一起，意外的很合耶!

而且顏色也很可愛，拍照起來好看。

ComeTrue水果茶

水果茶跟之前喝過的也不太一樣，有著淡淡洛神花茶香氣。

帶了金桔檸檬的酸，還有其它水果的風味，

喝起來蠻順口的。

黑糖珍珠舒芙蕾

最後送上重頭戲-這個讓我從點完餐，

就充滿期待的舒芙蕾。

第一次吃讚不絕口，第二次吃依然好吃耶!

這次我們選的是黑糖珍珠，珍珠的外皮Q彈，甜度適中。

ㄉㄨㄞ到像在口中跳舞的舒芙蕾，

淋上奶茶卡士達醬，

所謂的幸福，不過就是吃到美味的甜點，如此而已吧!

紫霧花開創意咖啡

如果來台中分店記得必點，

台中才喝得到的限定咖啡-紫霧花開。

外觀漂亮，內容也出色。

下層飄散出的煙是薰衣草，上層則是玫瑰及薰衣草搭配咖啡的結合，

一送上桌就有滿滿的花草香。

其實吃到後面已經很飽了，

林恰恰一開始說他喝不下，但喝了一口紫霧花開以後，

邊說「很好喝耶！」就默默把整杯喝完了。

我記得他上一次也是猛誇很好喝，紫霧花開果然很有魅力。

成真咖啡 ComeTrue CAFE 台中廣三SOGO店 相關資訊

我覺得成真咖啡之所以值得讓人再訪，

不只是因為餐點好吃而已，

而是它總能在熟悉之中，帶來一點新的驚喜。

這次進駐台中廣三SOGO，

逛街累了想休息、朋友聚餐想找個舒服空間，

又多了一個很不錯的選擇。

6月30日以前，

快把握開幕活動機會，吃頓美食吧!

成真咖啡 ComeTrue CAFE 台中廣三SOGO店

地址:台中市西區忠明里臺灣大道二段459號2樓

電話:04-36054882

訂位看這裡:https://inline.app/booking/-NtEpROlB4aj12bwaqCe:inline-live-3/-Opv8YtTrSt3TdbARlD6

官網:https://www.cometrue-coffee.com/cafe