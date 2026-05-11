2026-05-11 03:10 冠婷生活趣
台南必吃牛肉雪濃湯，海鮮小菜好驚艷！安平午餐推薦，附最新菜單
[台南安平美食推薦]庫霸豬肉湯飯，安平午餐推薦，台南必吃牛肉雪濃湯，新推出的海鮮小菜好驚艷！推薦加點涮嘴炸魚板、很夠味的韓式炸雞，附庫霸豬肉湯飯最新菜單
文章目錄
- 關於庫霸豬肉湯飯
- 庫霸豬肉湯飯在哪裡
- 庫霸豬肉湯飯環境與餐點特色
- 寬敞舒適的韓式風格食堂
- 高CP值的道地釜山味饗宴
- 庫霸豬肉湯飯交通與停車資訊
- 庫霸豬肉湯飯交通指引
- 庫霸豬肉湯飯環境開箱
- 庫霸豬肉湯飯接待區
- 庫霸豬肉湯飯自助區
- 庫霸豬肉湯飯用餐區
- 庫霸豬肉湯飯餐點分享
- 牛肉雪濃湯 298元
- 韓式海螺加鮮蛤 108元
- 韓式炸雞 辣味 158元
- 韓國炸魚板 78元
- 消費資訊
- 常見問題懶人包
- 小菜是真的可以一直續嗎？
- 庫霸豬肉湯飯最新菜單
- 台南安平平價美食推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於庫霸豬肉湯飯
「台南安平美食推薦、安平午餐推薦」
庫霸豬肉湯飯在哪裡
庫霸豬肉湯飯位於台南市安平區平通路421號，近安平老街。
庫霸豬肉湯飯環境與餐點特色
寬敞舒適的韓式風格食堂
寬敞舒適的用餐空間，溫馨且不擁擠的動線設計，讓食客一坐下來就能全然放鬆。
高CP值的道地釜山味饗宴
不用特地飛韓國一趟，庫霸豬肉湯飯的韓式豬肉湯飯簡直神還原。
庫霸豬肉湯飯交通與停車資訊
大眾運輸：搭乘台南市公車14路，到怡平公園下車後，走路2分鐘可抵達。
機車：平東路沿線路邊停車空間。
汽車：國平路停車場，停好車後走路6分鐘可抵達。
庫霸豬肉湯飯交通指引
位在台南市安平區的平通路上、安平五期重劃區寧靜住宅區的庫霸豬肉湯飯，與安平老街等觀光熱區保持著恰到好處的距離，非常適合作為逛完安平古堡或安平樹屋後，避開擁擠人潮、享用道地韓式料理的中繼站。
庫霸豬肉湯飯環境開箱
想在台南找道地的牛肉雪濃湯，一定不能錯過這家！
每到用餐尖峰時段總是看得到候位人潮的庫霸豬肉湯飯。
庫霸豬肉湯飯接待區
在庫霸豬肉湯飯用餐，只能使用現金付款結帳。
庫霸豬肉湯飯自助區
免費無限量供應的韓式小菜自助吧，才是本體！
庫霸自己做的韓式小菜自助吧檯隨時保持乾淨整潔，一字排開的手做韓式小菜，由左至右依序是：百香木瓜、豆芽菜、泡菜、什錦菜，用餐期間都可以任意夾取。
提供免費暢飲的熱紅茶、熱麥茶，特別喜歡有獨特烘焙香氣的麥茶。
吃完重口味的韓式料理，來一杯無糖的熱麥茶，濃郁的烘焙麥香可以瞬間清除口中的油膩感；喜歡甜飲的人可以選擇熱紅茶。
庫霸豬肉湯飯用餐區
在庫霸豬肉湯飯，不必像在一般小吃店那樣匆忙。
這裡規劃了寬敞舒適的用餐空間，溫馨且不擁擠的動線設計，讓喜歡韓國美食的饕客們一坐下就可以擁有滿滿的放鬆感，仔細品嘗一道道上桌的美味。
牆面上或許掛著幾幅韓文海報、加入韓國特色小物妝點整個用餐空間，播放著輕快的K-Pop音樂，讓人一進門就被年輕活潑的氣息感染。
桌距寬敞是這裡的一大優點！
不管是兩人約會、還是四到六人的朋友聚餐，都不會覺得擁擠背貼背，動線設計流暢，即使客滿時起身去拿小菜也不會卡卡的。
庫霸豬肉湯飯自在的氛圍，會讓人忍不住想多待一會，放下手機、慢下節奏，仔細品嚐那碗熱騰騰上桌、冒著白煙的道地韓式好滋味。
每張餐桌都會擺放四個碟子，方便入座後先拿著碟子到自助區夾取喜歡的韓式小菜。
庫霸豬肉湯飯餐點分享
這次點了：
牛肉雪濃湯 附白飯一碗
韓式海螺加鮮蛤
韓國炸魚板
韓式炸雞 辣味
韓國炸魚板
牛肉雪濃湯 298元
肉控首選！
主食部分強力推薦綜合豬肉湯泡飯。
韓式海螺加鮮蛤 108元
這次最讓我驚艷的不是主食，而是新推出的韓式海螺加鮮蛤，吃得到優質海鮮的原始鮮味。
韓式炸雞 辣味 158元
炸得金黃酥脆，裹上濃稠的韓式甜辣醬，依然保有脆度的辣味韓式炸雞。
甜甜辣辣的醬汁非常開胃，辣度適中，是不吃太辣的人也可以接受的。
韓國炸魚板 78元
別忘了再來一份鮮香炸魚板，酥脆鮮美的滋味，絕對是這餐最讚的配角。
消費資訊
用餐日期：2026/05
低消：每人268元，120公分以下兒童免低消。
用餐時間60分鐘。
付款方式：現金。
常見問題懶人包
小菜是真的可以一直續嗎？
沒錯！
只要到庫霸豬肉湯飯用餐，用餐期間小菜都可以免費續加。
庫霸豬肉湯飯最新菜單
[台南安平美食推薦]庫霸豬肉湯飯最新菜單，來源：庫霸豬肉湯飯Google地圖，2026/05
台南安平平價美食推薦相關資訊
庫霸豬肉湯飯
營業中708台灣臺南市安平區平通路421號
- 星期一
- 休息
- 星期二
- 休息
- 星期三
- 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15
- 星期四
- 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15
- 星期五
- 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15
- 星期六
- 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15
- 星期日
- 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:15
品牌資訊
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