端午節禮盒推薦「鬍鬚張肉粽+極品照燒肋排」端午節不用人擠人~宅配到家超方便

端午節禮盒推薦 鬍鬚張肉粽+極品照燒肋排

端午節又快要到了，自從北上讀書工作之後，每年端午節都沒辦法有阿嬤的即時粽子贊助，只好自己去外面買粽子來吃。今年逛網路商店找靈感的時候，無意間發現柯軟很常買來當午餐晚餐的鬍鬚張，居然有出端午節禮盒，冷凍宅配肉粽直接到府也太方便了吧，端午節紅色禮盒漂亮大方，不管是送禮或是自己吃都很適合。肉粽宅配到家之後，用電鍋或是水波爐加熱，非常快就可以吃到熱騰騰、料多味美的粽子。今年鬍鬚張端午節禮盒，粽子有三種選擇，分別是櫻花蝦珠貝粽、古早味肉粽，跟甜品款的相思桂圓紫米粽，甜鹹一網打盡，另外滑一滑發現鬍鬚張還有新品「極品照燒肋排禮盒」，肉控的人一定要拿來端午節加菜，直接把粽子肋排一起端上桌，視覺上澎湃又霸氣，鬍鬚張端午節禮盒推薦給大家，文末有鬍鬚張禮盒優惠資訊喔。

端午節禮盒推薦 鬍鬚張端午節禮盒









端午節禮盒推薦 鬍鬚張端午節禮盒

端午節禮盒推薦 鬍鬚張端午節禮盒

這次的鬍鬚張端午節禮盒紅色大方好看，不管是端午節要拜訪親戚送禮，或是自己在家想要有儀式感吃都很適合。

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而且現在端午節連假出去哪裡都是人，如果你跟軟西一樣，不喜歡人擠人，也不想要出門採買粽子，鬍鬚張的肉粽禮盒可以宅配到家超級方便，不用出門在家就可以吃粽子了!

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第一款古早味肉粽，一盒5入，透明袋子一目了然，上面還可以讓你紀錄蒸煮完成時間，不怕忘記。

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第二款櫻花蝦珠貝粽，一樣5入一袋，這款是軟西非常期待的一款，海鮮控會喜歡。

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鬍鬚張的肉粽拿起來都滿有份量的，一顆吃下去很有飽足感。

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除了鹹食粽子外，還有一款甜的桂圓紫米相思粽，對於鹹口味中來個轉換解膩也很不錯。

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端午節拿來拜拜，神明也會愛的一款，吃甜嘴甜，保佑接下來半年都順順利利。

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另外除了鬍鬚張官網可以訂購粽子，居然讓肉控軟西發現另一款新品--極品照燒肋排，端午節除了粽子外還可以有其他肉類料理!

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一整袋拿出來超有份量，端午節跟軟西一樣懶得出去人擠人，又懶得自己包粽子煮飯的，這款肋排絕對是加菜好選擇。

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從袋子拿出來後就可以聞到淡淡肉焦香氣，迫不及待要送入水波爐加熱啦，下面軟西會分享粽子跟肋排怎麼加熱。

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端午節禮盒推薦 鬍鬚張端午節禮盒 加熱過程

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鬍鬚張的肉粽可以用電子鍋、電鍋蒸，肋排也可以用氣炸鍋回烤，不過軟西家是水波爐，用水波爐回烤肋排也很可以，肉汁都被牢牢鎖在裡面了。

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肋排直接用水波爐蒸煮40分鐘，雖然袋子上寫大約60分鐘，但軟西邊蒸煮邊看看肋排狀況，實際上大概40分鐘左右就可以吃囉!

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鬍鬚張的肉粽加熱超方便，用電鍋或是電子鍋都可以，軟西這次是蒸煮20分鐘，再悶10分鐘，打開時熱氣奔騰，粽葉香四溢，迫不及待要吃粽子啦。

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粽子用水波爐蒸熟也一樣流程，等一下下就可以有熱騰騰的粽子出爐囉。

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端午節禮盒推薦 鬍鬚張端午節禮盒-肉粽禮盒

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古早味肉粽(NT550/5入)

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第一款先來試吃古早味肉粽，裡面居然有超豐富的九種配料，除了傳統經典的滷肉外，還有超大朵的香菇、蛋黃、花生、栗子等，一整顆吃下來超有飽足感，根本媲美阿嬤包的粽子!

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鬍鬚張的古早味肉粽，料多味美，香氣十足，一打開粽葉米香飄散。

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軟西最喜歡粽子裡包的滷肉肥瘦兼具，而且肉很大塊紮實，鹹香有致。

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另外糯米的部分選用台灣優質長糯米，蒸煮後還是相當Q彈不黏牙，米香在嘴裡越嚼越香，米香和肉香結合得恰到好處，真的有種懷念的古早味道!

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不愧是鬍鬚張推出的古早味肉粽，料多實在，霸氣大方。

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櫻花蝦珠貝粽/5入(NT650)

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櫻花蝦珠貝粽一打開鋪天蓋地，滿滿的櫻花蝦鋪在粽子上面，裡面還有鮮香珠貝，海鮮控吃膩了單純滷肉的粽子，可以選擇這款!

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不過可別看他是櫻花蝦珠貝，配料就馬虎，可是有豬肉、栗子、香菇、蛋黃在裡面，加上櫻花蝦和珠貝，都有用特製油蔥拌香，光是配料就味道鮮美，配上Q彈糯米，整顆吃起來超甘甜。

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鬍鬚張的粽子蒸完，用湯匙輕輕挖開就很好切開，不會像很多外面賣的粽子太油黏膩，反倒是爽口米香。

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裡面配的蛋黃、栗子也都渾圓飽滿，一口吃下不同風味超級滿足。

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櫻花蝦珠貝裡面的滷肉也超大塊的，肥瘦合宜。

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相思桂圓紫米粽/5入(NT309)

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通常端午節都吃鹹的肉粽，或是甜的鹼粽，這次鬍鬚張的相思桂圓紫米，也是做甜的口味，深得軟西甜牙齒的心。

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裡面包有超巨大的蜜花豆，甜潤順口，桂圓也是飽實甜蜜，另外有加入台灣米酒，酒香中和甜膩，讓整顆粽子充滿濃郁香氣。

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紫米部分彈牙有Q勁，吃起來很像固體版的紫米甜點，不黏牙不過甜，大人小孩都可以接受的甜口味紫米粽。

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端午節禮盒推薦 鬍鬚張端午節-新品極品照燒肋排

極品照燒肋排(NT459)

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這款肋排外觀根本跟外面賣的超像，簡直就是把美式餐廳招牌菜端上桌的感覺，沒想到冷凍回烤還可以如此醬香濃郁，骨肉輕輕一切就分離了!

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這款鬍鬚張新推出的極品照燒肋排，搭配美式烤肉風格的照燒醬，一出爐就聞到濃濃炙燒肉香氣，尤其醬汁給得超多，淋上去之後光澤鮮美，光是出爐就讓人口水直流了。

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肋排本身也超級軟嫩，一咬就骨肉分離，照燒醬鹹中帶點甘甜，回甘多汁，肉味炙香氣足，表層帶點焦感，內裡連同軟骨咬起來喀喀作響很過癮，整份肋排視覺衝擊，飽足感跟美味度都滿分。

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原本想說端午節吃粽子就已經很有儀式感，沒想到鬍鬚張的極品照燒肋排也讓人超驚艷，肉控可以拿來端午加菜，或是日常想吃好料，囤貨放在冰箱，隨手即可端出一道大菜超方便。

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而且鬍鬚張的極品照燒肋排，一組優惠價才459真的超親民平價划算，這在外面餐廳賣應該隨便都600-800起跳，在家就可以吃到高級肋排真的超推薦。

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端午節禮盒推薦 鬍鬚張端午節禮盒-優惠資訊

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現在連假都不想出去人擠人，鬍鬚張的冷凍宅配端午節禮盒真的是懶人救星，在家就可以直接端出一整桌大菜。除了端午節必吃的粽子之外，軟西推薦還可以加購新品極品照燒肋排，加菜之餘還更有儀式感。跟軟西一樣北漂族，或是平常有在煮飯的，想要把肉粽跟肋排囤貨在冰箱備用，想到就可以加熱拿來吃的大家，可以直接在鬍鬚張官網下訂宅配到家，不用出門就可以吃到料多味美的粽子超方便。這次鬍鬚張肉粽禮盒優惠，還有任選三件專屬優惠折扣；任選四件，還可以加購保溫保冷袋，原價NT230，特惠價只要NT99也太划算，鬍鬚張端午節禮盒推薦給大家。(小提醒:肉粽預購到6/2喔!)

軟西，遊記

▻原文:端午節禮盒推薦》鬍鬚張端午節禮盒◅

※本文為邀稿合作文※

鬍鬚張端午節禮盒

✓備註：任選三件專屬優惠折扣；任選四件，可加購保溫保冷袋，原價NT230，特惠價只要NT99。(肉粽預購至6/2)