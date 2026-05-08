北歐極地特有(3)芬蘭挪威雙首都之旅，感受北歐生活美學

北歐極光旅程中，會安排探訪芬蘭、挪威的首都，同樣面向海洋，同樣喜愛簡約風，卻在細節展現截然不同的性格。芬蘭首都赫爾辛基用內斂與設計讓人沉澱，慢下來感受生活；挪威首都奧斯陸則用自然與空間讓人呼吸，擁抱開闊的世界，以下介紹各個經典景點，讓你深度認識兩國的生活美學。

芬蘭首都—赫爾辛基

赫爾辛基是臨波羅的海的海港城市，被稱為「設計之都」，設計不是單純的藝術，而是產業與日常，從街道到建築物，設計存在於生活每一個角落。北歐設計強調使用自然材質，像是樹木、石頭，與環境共存不過度干擾，讓城市呈現溫和的極簡風。

用裝置藝術紀念音樂家—西貝流士公園

西貝流士公園是為了紀念芬蘭最重要的作曲家—尚·西貝流士，他被視為芬蘭的「民族音樂之父」，作品深深影響芬蘭的文化與國族認同。公園最吸睛的就是「西貝流士紀念碑」，由600多根金屬管組成，像漂浮的管風琴，風穿過時會發出聲音，非常特別。

自然與設計共生—岩石教堂

岩石教堂是一座直接在岩石中開鑿而成的建築，屋頂以巨大的銅製圓頂覆蓋，陽光透過180扇天窗灑落在石壁上，展現原始自然與現代設計最動人的共生，也是對大自然展現的謙卑態度，被視為北歐設計精神的極致表現。

北歐版的古希臘神殿—白色大教堂

赫爾辛基大教堂又被稱為「白色大教堂」，擁有純白牆面與青銅圓頂，風格呈現新古典主義的對稱與秩序，在北歐的藍天襯托下，散發神聖的氣勢，像是北歐版的古希臘神殿，是首都的象徵性地標。

多種功能的文化場域—中央圖書館

赫爾辛基中央圖書館造型特別，擁有流線型的木質外觀與頂層開闊的視野，不只是圖書館，更是一座結合閱讀、生活、創作與公共空間的文化場域，代表北歐人對公共空間的最高定義—每個人都能在建築中，找到屬於自己的歸屬。

挪威首都—奧斯陸

奧斯陸是一座讓森林與海灣走進城市的首都，這裡沒有擁擠吵雜的都市感，而是隨處可見的自然景觀，人們可隨時走進森林滑雪或健行，也可在市中心搭船前往小島。奧斯陸也以現代建築與文化場館著稱，簡約設計讓城市呈現出一種寧靜卻前衛的氣質。

諾貝爾和平獎頒獎地—市政廳

挪威市政廳矗立於奧斯陸峽灣旁，是城市的核心地標，不像歐洲傳統宮殿那般華麗，外觀簡潔略帶工業感。由兩座巨大的紅磚塔樓組成，牆面上有細膩的雕刻，描述挪威民間傳說與歷史英雄故事，呈現一種穩重與權威感。

走進大廳視覺張力瞬間爆發，巨型壁畫佈滿整個空間，敘述挪威從神話時代、農村生活到二戰洗禮的壯烈過程，像是一座美術館。每年「諾貝爾和平獎」頒獎典禮在此大廳舉行，是唯一在挪威頒發的諾貝爾獎，象徵對全球和平與人權的最高致敬。

用雕塑呈現人的一生—人生雕刻公園

維格蘭雕塑公園又被稱為「人生雕刻公園」，由挪威雕塑家維格蘭一人設計與創作，裡面有200多座雕像，主題全部圍繞在人的一生，從出生、成長、愛、衝突到老去。最具代表性的地標「人生之柱」，高約17公尺，由121個人體交織而成，象徵人生的掙扎、追求與連結，非常壯觀。

沉浸式體驗極地冒險—前進號博物館

前進號船建於19世紀末，是一艘專門為極地探險打造的船，曾深入北極與南極，是人類歷史上最強的極地探險船之一。博物館內有各式沉浸式體驗，讓參觀者理解當時的艱難與勇氣，還可進入前進號船艙，看船員生活空間，想像極地環境，非常有臨場感。

從赫爾辛基到奧斯陸，讓人感受北歐的美不是想驚豔你，而是在不知不覺中，留下長久的餘韻。永信旅行社的「北歐極光旅人」有上述景點的安排，想要參團旅遊不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

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