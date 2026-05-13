米其林一星「雋Gen」 新行政總廚「李雲浩」畢其功首推「三城一味」一日限定饗宴

【旅遊經 洪書瑱報導】

2026年春，高雄餐飲界迎來一顆耀眼新星，曾連續三年帶領北京香港富臨飯店摘下米其林一星的行政主廚李雲浩，正式跨海來台出任高雄米其林一星餐廳「雋Gen」中餐廳行政總廚，運用三十餘年深厚功底，為港都食客演繹一場貫穿南北、融匯傳統與當代食尚的味覺之旅，甫上任推出的新菜式，旋即受到各方好評。為了讓更多饕客對李雲浩有更深的了解，特地在5月底舉辦李師傅首場食藝饗宴，以其跨越香港、上海、北京的豐沛閱歷，融煉出個人色彩濃厚的「三城一味」於5月30日午、晚餐推出僅有一日的限量席次美食饗宴，僅65席，訊息甫出，目前僅剩三成！









主廚「李雲浩」首度來台擔任「雋Gen」中餐廳行政總廚





主廚「李雲浩」首度來台工作，過往慕名的饕客，都得搭機前往，現在國人在台即可品嚐，抱著「打造人生代表作」的決心接任「雋Gen」中餐廳行政總廚。所以他來台之後，短短三個月內，就展現了深厚的廚藝功底，讓原本只供應中式套餐的「雋Gen」中餐廳在菜色上有了截然不同的呈現，不僅有令人耳目一新的美味單點菜色，也有許多都是全台僅見的獨特做法，順利打造「雋Gen 2.0升級版」，已得到舊雨新知的一致推祟。這次的「三城一味」宴，為了讓饕客們能得到最極緻的饗受，食材成本更提高到將近五成，他希望能讓饕客品嘗值回票價的滋味。









「餐 前 小 品」：魚籽醬松阪肉蔬菜卷、酸辣海參凍、馬告黑胡椒雞卷







禪關萬象







香橙南瓜露佐蛋塔仔







一日限定的「三城一味」菜單，包括：魚籽醬松阪肉蔬菜卷、酸辣海參凍、馬告黑胡椒雞卷等「餐 前 小 品」；菜膽火烔燉排翅或菜膽花膠燉鮑魚 (二選一)；星洲醬焗軟殼龍蝦配手指饅頭；乳鴿雙吃（燕窩火腿炸釀鴿腿、鮮花椒炒鴿甫）；淮揚玉液薺菜鮮肉野星斑；禪關萬象；貴妃粒粒西施飯或乾炒牛河 (二選一)；蛋塔仔配香橙南瓜露等多道菜色，每位6600元含服務費。









雙味乳鴿







綜觀菜色，最令人津津樂道即為「乳鴿二吃」，是李師傅在北京富臨飯店的招牌菜之一，在經典脆皮乳鴿基礎上，運用精湛的技法，在小小的乳鴿腿裡，鑲入用火腿賦味的燕窩！再將鴿胸肉去骨，與百花蝦泥、雞胸肉嵌合香煎，最後以青花椒油拌炒而成多汁鮮美的炒鴿甫；這樣的乳鴿吃法，在台灣可說是絕無僅有，吃過的饕客無不嘆服。









火胴菜膽燉排翅







菜膽花膠燉鮑魚





港廚的湯是靈魂之泉，在「三城一味」宴中，主廚以清澈卻味濃的火烔雞湯搭配魚翅或是花膠、鮑魚，兩種選擇各有所長，同樣都能從清潤的湯頭中品嘗到在雋中餐廳後廚中被悉心燉煮成的美味湯品，兩款湯品，也讓饕客能選擇自己所愛。









淮揚玉液薺菜鮮肉野星斑





另，這道「淮揚玉液薺菜鮮肉野星斑」，是結合了主廚的「廚藝」與「愛」，李雲浩不僅粵菜做得好，上海菜也做得相當有水準，探究其背後的故事，原來是因為他娶了個上海老婆，愛家愛子的他回家也會下廚給家人吃，甚至為了他們練就一手地道的上海菜，因而捨棄了粵菜中常見的清蒸鮮魚，改以這道料理的獨門做法。這道菜餚不僅有鮮濃的湯頭，工序尤其繁瑣，先將活星斑肉取下切成一公分左右的厚片，再以不斷皮的手法片開，慢慢敲打魚肉，使魚肉延展開來，再包入和了薺菜的豬肉餡，結合了海之鮮與山之幸，讓這道淮揚濃湯能鮮上加鮮。











貴妃粒粒西施飯





而風靡全台的「貴妃西施飯」也出現在此次的特別菜單中，或許有人不知道，這「西施泡飯」事實上源自於香港利苑，經過一再調整之後成為加脆米的版本，在桌邊將剛炸好的脆米倒入鍋中發出的聲響，成為這道菜最大的特色。但隨著這道菜愈來愈受歡迎，每個師傅的做法也略有不同，李師傅認為，這道菜的精髓就在於用大量蝦頭熬煮出來的湯頭，因此，他減少了鍋底米飯的用量，讓食客更能感受到「湯」本身的鮮美，讓白米和脆米則作為點綴，細品就知其中差異。









星州醬焗軟殻龍蝦





另，不得不提這道「星洲醬焗軟殼龍蝦配手指饅頭」，主廚李雲浩也特別把利苑時期學到的「星州醬」用來烹調軟殻龍蝦。星州醬雖然以新加坡為名，但其實並非源自新加坡，而是在1950～1960年代，香港飲食文化發展得如火如荼的時候，為了增加菜餚的變化，將來自東南亞的香料運用在醬汁中，後來在利苑被發揚光大，並且將這個醬汁帶進新加坡，用於烹調當地最富盛名的斯里蘭卡蟹，成為深受當地老饕喜愛的代表性菜餚，而李雲浩將酥炸過的軟殻龍蝦搭配充滿南洋香料，甜中帶辣的星州醬，更方便食客可以把整只龍蝦輕鬆入口的巧思，最絕的是現點現炸的手指型小饅頭，沾上星州醬吃更是讓人食指大動。

對主廚李雲浩而言，廚房即是江湖，鍋鏟如同筆墨。 離京赴台是另一段風味探索的起點，他將以三十年積累的粵菜靈魂，與港都的飲食風情、上海的親情牽掛碰撞交融，繼續書寫「三城一味」的舌尖傳奇，以匠心點亮下一片星空。此番一日限定「三城一味」美食饗宴，真可說是主廚李雲浩「畢其功於一役」之作，這首場「雋」永「食」刻，饕客請把握難得的「食」機！

※.雋Gen中餐廳──

高雄市前鎮區復興四路8號



+886 7 338 4885



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